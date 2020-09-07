唐綺陽星座運勢週報：金牛桃花機會多 射手有理財好運
【唐綺陽星座運勢週報9/7-9/13】
重要星象：火星逆行與木星順行，水星進天秤，木星順行，金星在獅子
火星逆行與木星順行，過去的衝動呈現出結果，開創者能夠有所收成。水星進天秤，合作事項進入協商，關注外交發展以及利益關係。木星順行，航空、教育等行業面臨轉型，迎接巨大的變化，去蕪存菁方能更加強壯。金星在獅子，時尚界、演藝圈、星二代，有諸多傑出的表現，年輕人創意無限，帶來不同的驚喜。
工作注意：獅子、天秤、天蠍、雙魚
獅子：凡事都要事必躬親，但能收穫豐碩
天秤：為未來打拼，忙得心甘情願
天蠍：工作分身乏術，請把握時間養精蓄銳
雙魚：多花點時間，與員工、下屬溝通
桃花注意：金牛、雙子、魔羯、水瓶
金牛：桃花機會多，要懂得控制慾望
雙子：過往桃花出現，好好思索能有收穫
魔羯：老夫老妻之餘，也要釋放內心的浪漫
水瓶：若是抓不到重點，多問兩句總沒錯
財運注意：白羊、射手
白羊：有更上層樓的機會，花的錢都是投資
射手：有理財的好運，準備充足就能下手
健康注意：巨蟹、處女
巨蟹：平穩住情緒，有助於恢復健康
處女：要好好休息，重視睡眠問題
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言