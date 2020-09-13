每日星座運勢／牡羊提高隨機應變力 有節餘去儲蓄

2020-09-13

牡羊座

桃花運相當好的日子。

整體運：★★★★★

一個不經意的邂逅就能成就一段良緣。好好精心打扮一番，即使沒有什麼事，也可以到處轉轉，不可放過愛情。朋友的Party當然要參加，你的幽默活潑能帶動氣氛，也讓你成為聚焦點，對於異性投來異樣的電波要善解風情才好哦。

愛情運：★★★★★

愛情運還不錯啦，向外活動容易發生特殊的機遇喔！

事業運：★★★★☆

需要提高自己隨機應變的能力，否則當有表現機會降臨在你身上時，很容易錯過。

財運：★★★☆☆

財運不強，錢財有節餘就拿去儲蓄、買保險吧。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：23:00-24:00寶石藍

開運方位：正西方向

金牛座

運勢趨於平順。

整體運：★★★★☆

愛情依然看好，單身者在人多的場所有機會邂逅不錯的異性；學生族今天有機會得到家人經濟上的支持；按部就班的做事方式，將會束縛你的思維創意，難以讓你的能力得到充分施展。

愛情運：★★★★☆

和伴侶溝通要能敞開心胸，心裡有話應挑明了說，不說出來對方很難了解你的心意唷！

事業運：★★★☆☆

需要耐心靜候，多靠腦力去爭取機會，要捨得放棄一些影響你發展主線及情緒的雜務。

財運：★★★★☆

零散支出減少，花錢有節制，可適時投資頗有前途的領域。

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：11:00-12:00芥末黃

開運方位：東南方向

雙子座

用心生活，把握良機。

整體運：★★★★★

想要好好玩樂，但中途生變的機率高，如碰到空降任務、急需加班等，不過，你多能隨機應變，出色完成。今天對求職者特別有利，有機會被伯樂相中，獲得意料之外的好職位。愛情較平順，感覺安穩。

愛情運：★★★★☆

單身者易遇到令你心動的對象，會不顧一切地投入愛河；已婚者多抽時間陪陪另一半。

事業運：★★★★★

頭腦非常的清晰，多能做出正確的推理，瞬間掌握重點來做事，所以效率特別高。

財運：★★★★☆

競爭中得財，得財略為費心吃力，可是有付出必有所得。動口生財者較容易感受到今日的好運。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：12:00-13:00嫩芽綠

開運方位：正南方向

巨蟹座

今日情緒較為愉悅。

整體運：★★★★☆

今天在房事上情侶倆易達到和諧與高潮，感情也暗暗迅速滋長；正財的收益較可觀，但偏財卻不如人意，金錢遊戲少沾為妙；與家人或朋友去野外踏青會讓你的心沉醉於大自然的氣息中。

愛情運：★★★★★

桃花運強強滾的一天，你身上散發的氣息容易吸引異性的目光。有時不小心就會引來不喜歡的蜜蜂蝴蝶喔！

事業運：★★★★☆

沒有太大的壓力，精神格外清爽，出門走走或與朋友聚會都不錯，是享受親情和友情的一天。

財運：★★★☆☆

即使心情不佳，也能理性消費，控制支出。因此，在錢財上不會有太大的損耗。

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：14:00-15:00鈦晶金

開運方位：正西方向

獅子座

安排一些有新意的活動，就當是慰勞自己。

整體運：★★★☆☆

邀一群好友去野外露營，體驗遠離城市喧囂的夜晚，也別有一番情趣。看夕陽西下，觀旭日東昇，這種美好時刻很值得回味。近距離地接近大自然，會讓你對生活更加熱愛，對人生充滿希望。

愛情運：★★★☆☆

記得將你的細心用在另一半身上，不要只是顧著工作而忽略了最親密的人喔！

事業運：★★★☆☆

心情會有一些起起伏伏，應平靜心情，讓自己維持積極的心態去生活。

財運：★★★★☆

正財運一如既往的穩定，偏財運方面小有進帳。

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：15:00-17:00和闐玉白

開運方位：正北方向

處女座

神采飛揚，有利談感情。

整體運：★★★★★

今天異性緣佳，風趣幽默的表現為你贏來眾多傾慕的眼光，不要太過自我，順其自然便會有進一步發展的機會。今天可密切關注市場動態，會發現不錯的投資訊息，注意把握。休息時可約朋友一起去郊外踏青，感受一下大自然的美。

愛情運：★★★★☆

戀人之間情到濃時包容性減弱，雙方容易因芝麻小事而傷神傷心；單身者易有美麗邂逅。

事業運：★★★★★

適合與人競爭，主動的提出意見，即便受到質疑也該有信心的去解釋清楚。

財運：★★★★☆

為了金錢而忙碌的一天，財運很不錯，可是必須辛苦耕耘才能獲得。為了賺錢可能需要頻繁的與人社交周旋。

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-12:00象牙白

開運方位：東南方向

天秤座

學會委婉地拒絕。

整體運：★★★☆☆

桃花頗多，但對你而言，作出委婉的拒絕會好過模稜兩可，溫柔的語氣不僅讓事情圓滿解決，還會因此交到不錯的朋友哦；財運仍有陰霾，還需再等些時候，時機自然會成熟；做著自己頗為滿意的工作，顯得幹勁十足。

愛情運：★★★☆☆

有機會參加團體活動，可藉機慢慢靠近心儀已久的對象，想辦法與對方約會，感情會進展很快。

事業運：★★★★☆

容易有驚喜的一天，你的內心充滿喜悅與興奮，不妨與朋友們一同分享這份快樂吧！

財運：★★★☆☆

自己花錢花得很過癮，對自己大方，對家人小有計較，對外人斤斤計較！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-11:00玫瑰紅

開運方位：西北方向

天蠍座

諸事順利，心情相當不錯。

整體運：★★★★☆

單身者今天穿鮮艷的衣服，能吸引異性的注意，還有很大的機會遇到改變一生的人，值得期待。財運方面表現不錯，朋友的推薦讓你獲得意外驚喜。去花卉市場轉轉，能夠買到中意的盆栽。

愛情運：★★★★★

異性緣很棒喔，容易遇到追求者或是得到異性的幫助。

事業運：★★★☆☆

貴人運強，需要資金周轉時，不妨請長輩、舊識提供協助，以解燃眉之急。

財運：★★★★☆

財運不錯，追求錢財的同時，別忘了樹立好名聲。

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：13:00-14:00橄欖綠

開運方位：正北方向

射手座

運勢大好的一天。

整體運：★★★★★

情緒激揚，做什麼事都能投入高度的熱情，愉悅的心情連旁人都受感染；想要步入婚姻殿堂的朋友可趁今天向戀人求婚，成功的機會頗高；財運也跑來湊熱鬧，原本形勢不好的投資產品今天也有機會翻盤。

愛情運：★★★★☆

顯得優雅迷人，容易讓異性一見傾心，但你較保守，很難拉近彼此的距離。

事業運：★★★★★

有機會接觸藝術方面的活動，感悟頗多，開始放慢腳步，欣賞到過去沒有欣賞的風景。

財運：★★★★☆

財神爺光顧囉！財富不會從天而降，然而只要努力就能得到豐厚的代價！很適合在今日討債、與人談判金錢、討論佣金問題！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：19:00-20:00白鋼銀

開運方位：西北方向

摩羯座

必要時需拿出些魄力。

整體運：★★★★☆

今天與他交談甚歡，你的話頗能觸動對方，突破普通朋友這層網亦指日可待；難得一見的朋友突然出現，並不是什麼好兆頭喔！同事的不配合絲毫不會影響你的情緒，反而讓你更加積極主動。

愛情運：★★★★☆

談情說愛的好日子，單身者有機會遇到有緣人，談話投機，經過心靈交流，感情不斷升溫！

事業運：★★★★☆

收穫頗豐的一天，容易因親友推薦而結識上層人士，給你帶來良好的機會。

財運：★★★☆☆

自視過高只會讓你得不償失，循序漸進才是最好的取財之道。

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：04:00-06:00燻鮭紅

開運方位：西南方向

水瓶座

歡歡喜喜的才會有好運降臨。

整體運：★★★☆☆

給愛人一個LOVEKISS吧，相信他會覺得非常的甜蜜；多去朋友、親戚家串串門子，聯絡聯絡感情，大家一起說說笑笑；沒有工作的壓力、沒有擾人的業務聯絡電話，心情大為舒暢。

愛情運：★★★☆☆

對情人不妨大方一些，有空多陪對方散散步，買些小禮物表示你的心意，對方會很開心喔！

事業運：★★★★☆

思路清晰，是學習新知、提高技能的好時機，可考慮學習進修之事。

財運：★★★☆☆

用活潑與幽默來展現個人魅力，方能開啟財運。

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：08:00-09:00香吉士黃

開運方位：正北方向

雙魚座

過多的語言反而會使感情顯得蒼白。

整體運：★★★★☆

給他一個溫暖的擁抱吧，這比所有的甜言蜜語都來的讓人感動、溫馨；今天的財運很好，一有機會就應該馬上出手；對於朋友來借錢，能幫就幫，但如果自己手頭沒錢的話，也就別撐面子了，省得轉身還要找別人借。

愛情運：★★★☆☆

戀愛機會相對較少，可將重心多放在興趣及自我實現上，享受充實的單身日。

事業運：★★★☆☆

遇到高興的事也不要過度興奮，高興過頭很容易變得急躁易怒，這會給你帶來不少麻煩。

財運：★★★★★

動腦生財，特別消耗腦力，所幸在辛苦構思後獲益匪淺。不適合玩弄金錢遊戲。

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-12:00朝霞紅

開運方位：西南方向





