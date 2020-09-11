每日星座運勢／牡羊切勿輕易下承諾 縱慾易入陷阱

2020-09-11

牡羊座

注意矛盾的一體兩面性。

整體運：★☆☆☆☆

不要把對方想得過於完美，如果發現他並不如想像的那樣，會產生深深的失落感。工作太多便會有打退堂鼓的想法，缺乏恆心讓你難有突破。最好不要輕易與人承諾，會有無法兌現的情況出現，以免客戶對你失去信心。

愛情運：★☆☆☆☆

求愛慾望強烈，有縱慾的傾向，流連於酒色之中，小心因此而身陷桃色陷阱中，

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，工作上會有小障礙發生，容易受到外力的干擾而改變已經規劃好的進度。

財運：★★☆☆☆

易買到價超所值、重看不重用的廢物。

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：08:00-09:00硃砂紅

開運方位：東北方向

金牛座

放下心中的包袱。

整體運：★★☆☆☆

同家人或伴侶相處的機會不少，感情有所升溫，幸福感也油然而生；與長輩多些溝通，易有所收獲；想到枯燥的工作會讓你感到苦惱，不妨想些開心的事，拋開所有的煩惱。

愛情運：★★★☆☆

已婚者、戀愛中的人在發生爭執時，請就事論事，翻舊帳會很傷感情。

事業運：★★☆☆☆

對自我要求甚高，小心因設定過高的目標而讓你有挫敗感。

財運：★★★☆☆

有小額中獎、賭博小贏、收到禮物的機會。

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：15:00-17:00湖水綠

開運方位：西南方向

雙子座

今天狀態良好，個人魅力讓對方難以招架。

整體運：★★★★★

愛情上浪漫而甜蜜，你的一舉一動都散發著魅力，能讓對方與你熱情相擁。好財運源於好的情報，各種場合都要記得豎起耳朵，將有用的財經消息一網打盡，以期投資獲利達到最大。今日宜求職，能力的凸顯加上勇於表現，是今日求職成功的關鍵，切忌不可畏首畏尾。

愛情運：★★★★★

一起去吃喝玩樂吧！雖然他的意見特別多，可是挺有創意的，不是嗎？想談戀愛的人，趁著今日快約心上人去玩樂，會有不錯的進展呢！

事業運：★★★★☆

事業運不錯，積極一點，冷靜一點，你會有很大的斬獲喔！

財運：★★★★☆

財運還不錯啦，可是容易產生後遺症，例如：得了錢財，惹人眼紅。商務競爭者，後遺症較少。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：14:00-16:00象牙白

開運方位：正北方向

巨蟹座

事業、愛情皆豐收。

整體運：★★★★☆

有月老相助，主動向對方示意，就大有希望從朋友變為戀人；財運上升，有機會享受到一頓免費的午餐；工作運極佳，過去所學的知識派上用武之地，讓你大顯身手。

愛情運：★★★★☆

已婚者經由讚美另一半而獲得更多的關愛；單身者會有一段美麗的邂逅。

事業運：★★★★★

事業運頗旺，有付出必有收穫，特別有利於業務工作者、藝術創作者。

財運：★★★☆☆

多了解新資訊，才能帶來財運。

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：16:00-18:00香吉士黃

開運方位：正東方向

獅子座

將複雜的事情簡單化，你會豁然開朗。

整體運：★★★★☆

今天很在意另一半的一舉一動，會隨著對方的情緒起舞。要試著信任對方，兩情相悅不是要感受精神的桎梏，而是要享受溫馨的甜蜜。晚上可去親友家拜訪，會有意外驚喜。聽著鋼琴曲入睡，能讓你的心靈變得寧靜。

愛情運：★★★★☆

情侶間易有爭吵，但多是小打小鬧。不必想得太嚴重，有時吵架也是一種溝通。

事業運：★★☆☆☆

工作難以集中精神，易被周圍的事物吸引，有躁動傾向，需要他人提醒才能穩定下來。

財運：★★★★☆

長期關注市場狀態者，今日適合短線進出，見好就收。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：15:00-17:00羽絨白

開運方位：正西方向

處女座

心情愉悅的一天。

整體運：★★★★☆

愛心人士今天會遇到可愛的小動物，有強烈的領養念頭，渴望從中找到樂趣；有晨跑習慣的單身者今天會邂逅心儀的異性，戀情就在那回眸一笑中產生；工作中的你顯得太專注，因而忽視同事間的問候，小心會讓人覺得你很自命清高！

愛情運：★★★☆☆

活躍的一天，穿得美美、帥帥的再出門，今天的你特別容易引人注目、成為亮點。

事業運：★★★★☆

思路清晰，溝通能力良好；開會討論時你的優勢凸顯，提出的建設性意見易受到上司肯定。

財運：★★★☆☆

金錢進進出出的一天，保持平常心，得失心不要太重，以免為錢傷神。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：13:00-14:00櫻桃紅

開運方位：正西方向

天秤座

時運不佳，處處要小心。

整體運：★★☆☆☆

隱瞞的事情，有要東窗事發的跡象，還是快點向對方坦白從寬吧；財物的頻繁外露，極易招來不善之人的襲擊，造成不小的損失；工作拜訪的過程中，要做好遭到拒絕的心理準備。

愛情運：★☆☆☆☆

感情生活顯得暗淡，有伴侶者感情易出現變數。別讓問題不斷累積，宜心平氣和溝通。

事業運：★★☆☆☆

情緒多變，暴躁易怒，工作上一旦遇到不順就會讓你的情緒變得低落。

財運：★★★☆☆

認真的經營事業可以緩緩的帶動財運。

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：07:00-09:00朝霞紅

開運方位：正南方向

天蠍座

多近貴人，遠離小人。

整體運：★★★☆☆

今天似乎犯小人喔，一些賺錢的投資項目會惹人眼紅，有被人暗中動手腳的危險。桃花運不錯，單身者有機會與心儀的對象進一步發展。工作上，與人合作時應有自己的主見，委曲求全只會讓你陷入困境。

愛情運：★★★★☆

與另一半的互動較多，以往的誤會也可以在今天化解；單身者在外易有桃花際遇。

事業運：★★★☆☆

無法做到完全信任他人，且讓你操心勞力的事情繁多，精神負擔很重。

財運：★★☆☆☆

易把錢財花在吃喝享受上，想要守住錢財，應減少應酬、婉拒聚餐等。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：05:00-07:00臘梅白

開運方位：西北方向

射手座

幫助他人的同時，也會增加自己的能量。

整體運：★★★☆☆

異性向你傾訴煩惱，你的安慰與支持會給予對方很大的力量。財運很旺，幫助他人易得到豐厚的回報。工作中，你對同事充滿熱情，也易得到他們的認可，即使只是幫人倒杯熱茶，也會讓人感動。

愛情運：★★☆☆☆

別自己玩得太瘋就忽略另一半的存在，否則惹對方生氣就不好了。

事業運：★★★☆☆

工作進展平順，先前的計劃可落實執行，這同時也是對你實力的考驗，需要好好掌握。

財運：★★★★☆

小有偏財運，可買彩券試試手氣。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：07:00-09:00青金石藍

開運方位：正西方向

摩羯座

想像力豐富，增強行動力。

整體運：★★★☆☆

對愛情產生新的認識，面對感情問題能夠正確對待，有利於日後感情的發展；心中的想法不妨在會議中說出來，你的觀點會受到大家的重視；因學習需要，會把錢花在學習用品上。

愛情運：★★★☆☆

已婚者容易被對方誤會，對方時常懷疑你，你可別生氣，用你的柔情感化他吧！

事業運：★★★☆☆

思路總感覺打不開，特別是腦力工作者易遇到創作瓶頸。與其冥思苦想，不如暫時先放下工作，讓心境開闊些。

財運：★★★☆☆

大手筆投資宜多請教有經驗的長輩。

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：16:00-18:00琥珀橙

開運方位：正南方向

水瓶座

精神恍惚，無法集中精力工作的一天。

整體運：★★★☆☆

出現小錯誤在所難免，因此要時刻提醒自己不能疏忽大意。在辦公桌上放一盆植物，多看看它會有安神醒腦的作用。空閒時間可以與同事去戶外打打球，有助恢復精力。

愛情運：★★★☆☆

單身者有機會與心靈相通的異性交往，多製造神秘感和意外驚喜，很容易吸引對方喔！

事業運：★★☆☆☆

工作中夾雜著錯愕、機會與煩惱，對事情的掌握度不夠精準，事故重複出現的指數較高，常在同一地方摔倒兩次或兩次以上。

財運：★★★☆☆

有時間不妨多充電，閱讀一些理財方面的書籍。

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：17:00-19:00乳酪白

開運方位：正東方向

雙魚座

小心與你走得過近的人。

整體運：★★☆☆☆

愛情機緣不斷，極易在公眾場合遇到好桃花，但要提防爛桃花！理財缺乏經驗，加上財運不濟，今天的意外支出頗多。工作際遇頗好，但切忌因眼前所取得的成績而放棄其他機會，小心因小失大。

愛情運：★★★☆☆

單身者想戀愛就得打起精神來，對自己沒信心很難獲得異性的好感唷！

事業運：★★★☆☆

其實你只要放鬆心態，任何事務都能輕鬆、順利的完成。

財運：★☆☆☆☆

易散財的一天，在進行錢財交易時應多留一個心眼，小心被熟人利用、佔便宜。

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：19:00-21:00琉璃銀

開運方位：東北方向





