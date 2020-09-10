聽新聞
test
0:00 / 0:00

每日星座運勢／天蠍利於推動新企劃 進財機會頗多

聯合新聞網 / 文／科技紫微網
圖／ingimage
圖／ingimage

2020-09-10

牡羊座

心情明朗，好運隨身。

整體運：★★★★☆

新婚夫婦備感甜蜜幸福，對方的體貼讓你非常滿足。投資理財頗為順利，親友的金援讓你內心感激，投資收益良好。事業進展略顯緩慢，但你的工作熱情持續升高，默默地跟自己奮戰。

愛情運：★★★★☆

愛情運很不錯，有伴侶者偶爾會有爭吵，但多為小打小鬧，很快就能雨過天晴。

事業運：★★★☆☆

今日事業運平平，可卻是個忙碌的日子。如果不夠忙碌，容易產生莫名心虛的壓力。所以，仍要秉持備戰的態度，迎接繁雜的工作。

財運：★★★★☆

奔波、競爭中得財，有利於商務接洽、業務工作者；一般內勤、行政則沒有特別的財運。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：05:00-07:00寶石藍

開運方位：東北方向

金牛座

越積極，機會越多。

整體運：★★☆☆☆

單身者今天容易產生自暴自棄的念頭，對生活、愛情失去信心，積極一點，你的機遇就會悄然改變哦；找間別緻的西餐廳，和心愛的人一起傾聽高雅的音樂和享受異域美食，戀情會有突破性的進展；工作順利，多與同事交流，會讓你獲益不少。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者要注意別把工作上的負面情緒遷怒於對方；單身者易得異性幫助與關心喔！

事業運：★★★☆☆

工作易獲得上司、同事的好評，信心增加不少，工作也更有幹勁。

財運：★★☆☆☆

小心賺取不法之財而引來官非！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：07:00-09:00湖水綠

開運方位：正北方向

雙子座

整體運勢欠佳。

整體運：★☆☆☆☆

約會前可以花時間精心打扮一番，但要注意約會時不可遲到哦；工作上陷入瓶頸，遇阻礙應立即向前輩請教，避免一個人無頭緒的處理，既浪費時間又浪費精力；財運方面，容易受情緒的影響而失去理智，從而做出錯誤的決定。

愛情運：★★☆☆☆

答應另一半的事情不易兌現，不宜輕言允諾；單身者與異性接觸多是逢場作戲。

事業運：★★☆☆☆

放鬆緊繃的神經，精神好了才能提升工作競爭力，才會有更大的進步。

財運：★☆☆☆☆

適合存錢的日子，有閒錢就拿去儲蓄為妙，金錢運作上適合只進不出。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：17:00-18:00湖水綠

開運方位：東北方向

巨蟹座

應學會巧妙的解決問題。

整體運：★★★★☆

其他異性對你的追求會令戀人感到緊張，聰明的你可以妥善利用這點，來增強他對你的關心；財運比較不錯，但資金的周轉可能對你的投資有礙，改一部分為短期投資會是不錯的選擇；客服工作者對客戶的產品投訴顯得有些不耐煩，當心你的服務態度也遭到投訴哦！

愛情運：★★★☆☆

愛情運普通，主動飄來的桃花數量有限，彼此能看得上眼、有交往意願的更不多。

事業運：★★★☆☆

對現有工作缺乏興趣，會迫不及待地想換工作，但是，運勢不強，還應做好規劃。

財運：★★★★☆

直覺靈敏，想到就行動，易有財運。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：08:00-09:00香吉士黃

開運方位：東南方向

獅子座

旁人的評價、周圍的眼光都讓你十分在意。

整體運：★★★☆☆

行動上想要有更突出的表現，無形中給自己增加了不少壓力。戀愛中的人激情暫時冷卻，要想討對方的歡心，多製造浪漫來增加些情趣吧。添置新裝的時候，不要只聽銷售人員的讚美之詞，適合別人的未必就適合你哦。

愛情運：★★★☆☆

想戀愛就不要被不安全感所困，宜變被動為主動，藉助外力感情進展會更順利！

事業運：★★★☆☆

工作會遇到一些困難，不過貴人助力強，在關鍵時刻能得他人幫助。

財運：★★★☆☆

判斷容易出錯，在購物時要特別小心，別相信誇大不實的廣告宣傳。

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：04:00-06:00香吉士黃

開運方位：正北方向

處女座

戶外休閒能緩解疲勞。

整體運：★★★☆☆

別把自己整天關在家裡，多接觸外面的空氣，只要有往外突破的心，一切自然就開闊了；有伴侶的人士要注意保持與其他異性之間的關係，不要讓另一半誤會；事業運的強勢會在下午來臨，獨立擔當重任讓你過得充實。

愛情運：★★★☆☆

能以平常的心態去對待感情，避免了許多不必要的爭吵，感情生活趨於平順。

事業運：★★★☆☆

運勢平順，上班族工作任務較重，但你能靜心處理，你的付出上司也都看在眼裡。

財運：★★☆☆☆

今日的你有點懶惰，耐心也不夠，所以不適合做任何的金錢決策，以免發生錯誤的決定。

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：13:00-15:00青金石藍

開運方位：正南方向

天秤座

虛心求教方能幫你度過難關。

整體運：★★☆☆☆

金錢觀念比較重的今天還是少參加活動的好，不然容易給人斤斤計較、吝嗇的印象；從未有過的無力感在事業上表現得尤為明顯，請教有經驗的同仁顯然是最為有效的方法；已婚者在柴米油鹽中領悟愛情的真諦。

愛情運：★★★☆☆

遇到喜歡的對象應主動一些，觀察、等待太久會讓你錯過良緣唷！

事業運：★☆☆☆☆

今日做事有撈過界、多管閒事的傾向，先做好份內事，別人的事也別插手管太多才好。

財運：★☆☆☆☆

今日錢財問題頗多，應控制花錢慾望，合理分配，做好儲蓄規劃。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：13:00-14:00玫瑰紅

開運方位：東南方向

天蠍座

運勢頗旺的一天。

整體運：★★★★★

有長相不錯的異性主動向你搭訕，讓你欣喜若狂；財運佳，不妨到牌桌上贏些零用錢，頗有勝算；嫻熟的技能不僅讓你按時完成手頭上的工作，還有時間把之前累積的案子一併完成。

愛情運：★★★☆☆

渴望浪漫的感覺，可是被動的態度會讓你毫無進展。用親切的態度去與情人相處吧！

事業運：★★★★★

事業運極佳，今日的勇氣、膽識十足，非常有利於推動新企劃。

財運：★★★★★

今天進財機會頗多，當然，也易把錢花在新奇玩意上，挖掘到不少稀奇之物。

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：18:00-20:00深茄紫

開運方位：西北方向

射手座

輕鬆的一天。

整體運：★★★☆☆

愛情運頗好，今天有機會在逛街時偶遇曾經喜歡的異性。工作激情減退，但可利用休息時間約同事一起happy，能加強同仁間的友情。財運一般，生意人對客人多一份熱情，才會有不錯的業績。

愛情運：★★★★☆

異性緣佳，但你會顯得過度熱心，造成異性朋友會錯意，最終會讓你陷入困擾喔！

事業運：★★☆☆☆

事業運略差。工作中遇到瓶頸時，多用客觀的角度來思考，不要過度偏激了喔！

財運：★★★☆☆

打腫臉充胖子，難以量入為出。

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：05:00-07:00雪花銀

開運方位：東北方向

摩羯座

有明確的堅守方案才能可望扭轉財運。

整體運：★★☆☆☆

運勢進入低潮，財運欠佳，不宜冒險投資，孤注一擲只可能帶來更壞的結果，還是耐心等待時機為妙。財運對你的桃花並無影響，有聚會就不要悶在家裡，出去走走，別讓好運溜走了。

愛情運：★★★☆☆

想要浪漫甜蜜的感覺嗎？那就帶上另一半多到幽靜的地方散散步、交交心吧。

事業運：★★★☆☆

受高傲心理的影響，很容易讓你說話做事變得比較尖銳，在工作中難得助力。

財運：★☆☆☆☆

財運暗淡，守成為主，不強求。不妨買些管理、財經相關的書籍來看，學習投資不虧本。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：22:00-23:00玳瑁棕

開運方位：正北方向

水瓶座

運勢不錯的一天，感情上稍有動盪。

整體運：★★★★☆

愛情運不太妙，一點小誤會便容易引起摩擦。不過還好，雖然愛情上有點小挫折，但豐厚的收入很容易讓你把不愉快拋諸腦後，買樂透也會有不錯的收穫。能順利完成工作任務，無後顧之憂。

愛情運：★★★☆☆

單身者有機會與心儀的對象約會，若能在約會時精心打扮一番，更有加分作用。

事業運：★★★★☆

很有幹勁，工作熱情高漲，雖然會有許多繁瑣的任務，但你都能妥善處理。

財運：★★★★☆

財運頗佳，今天適合業務往來、談判佣金問題，多能如願以償。

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：09:00-11:00金桔綠

開運方位：正東方向

雙魚座

多聆聽他人的聲音。

整體運：★★★☆☆

價值觀不同會造成個人對待問題的態度不同，試著多用寬容的心去面對與他人在人際關係上的分歧；工作上諸多受阻，需費時應對；熱衷於期貨的投資者可在此日跟著大眾的潮流進行投資。

愛情運：★★★★☆

單身者對異性的主動示意應多留心，有喜歡的對象別錯過戀愛的好機會。

事業運：★★★☆☆

感覺工作有點枯燥，積極性一點點被消磨。打起精神來，享受其中才會有成就感。

財運：★★★☆☆

偏財運較弱，不宜買彩券、樂透。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：23:00-24:00睡蓮紫

開運方位：東北方向



更多命理分析，請前往 科技紫微網

每日星座運勢

相關新聞

每日星座運勢／天蠍利於推動新企劃 進財機會頗多

2020-09-10 牡羊座 心情明朗，好運隨身。 整體運：★★★★☆ 新婚夫婦備感甜蜜幸福，對方的體貼讓你非常滿足。投資理財頗為順利，親友的金援讓你內心感激，投資收益良好。事業進

最有意境的節氣！白露後 這5個生肖將迎來好運

有人說「白露」是所有節氣中最美、最有意境的一個！還記得詩經裡「蒹葭蒼蒼，白露為霜。所謂伊人，在水一方。」的名句嗎？在如此詩情畫意的節氣裡，當然也少不了好運的助力！接下來，科技紫微網就來跟大家聊聊，白露後迎來好運的生肖會有誰呢？

超懶得出門！最愛「宅在家」五大星座 射手反差極大、天蠍善於規劃

隨著外送平台的崛起與便利經濟條件的世代下，越來越多人除了上班之外的時間都喜歡宅在家裡做自己的事情，工作可以當SOHO族，網路平台可以做起宅經濟，只要一個人能夠在家裡動一動手指頭什麼事情都可以完成，在如此便利的情況下，就來跟著小孟老師看看是誰及哪個星座最愛宅在家吧！

心理測驗／咖哩或是飲料？ 大熱天在咖啡店點什麼 測出你的欲求不滿指數

日本網站「占いTV」提供一則心理測驗，測試你目前的「欲求不滿」到底累積到甚麼程度。

唐綺陽星座運勢週報：金牛桃花機會多 射手有理財好運

火星逆行與木星順行，過去的衝動呈現出結果，開創者能夠有所收成。水星進天秤，合作事項進入協商，關注外交發展以及利益關係。木星順行，航空、教育等行業面臨轉型，迎接巨大的變化，去蕪存菁方能更加強壯。金星在獅子，時尚界、演藝圈、星二代，有諸多傑出的表現，年輕人創意無限，帶來不同的驚喜。

塔羅：回不去了！感情會出現第三者嗎？

經營感情不是件簡單的事情，每一對戀人都是在爭吵、溝通中磨合，漸漸變得更親密、更有默契。有人說，愛情裡最怕出現背叛，一旦有小三介入，引發信任危機，就很難和好如初了，然而在這個到處充滿誘惑的社會裡，你和戀人之間是否會出現第三者呢？跟著科技紫微網抽牌占卜一下吧。

殺破狼周運勢／雙子小心遇到仇家 水瓶被主管出賣

雙子座人際關係方面，火星在人際關係退行，相位不良，走在路上會遇到有債務糾紛的仇家，可能會造成衝突。上一代親戚的恩怨會在這段時間波及到你，甚至需要尋求司法途徑解決。

好聽又旺運！快看你名字有這些字嗎？

名字是我們最鮮明的代號，更蘊藏著許多不同層次的意義。從姓名學來說，名字對人的姻緣、事業、財富、人際、性格等都有潛移默化的影響。你知道用哪些字來取名，不僅好聽，還能旺運嗎？跟著科技紫微網來瞧瞧吧！

小孟塔羅：熱戀結束=分手？測你愛情保鮮指數有多久

任何東西都有它的保鮮期，無論是食物、藥物、電池，甚至連愛情、友情一樣都有。當事物過了它的保鮮期，便會開始走向腐爛衰竭。如同生命的循環一樣，皆會經歷生、老、病、死的過程。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，你愛情保鮮指數有多久？

心理測驗／聖代還是鬆餅？自己在異性眼中評價 從選甜點便知

人心難懂、男女之心更難懂。到底那個他／她眼中，自己究竟是個怎麼樣的人呢？透過選擇喜歡的甜點，便能推測出異性心中你／妳的形象喔！

一拍即合！這些星座是彼此的靈魂伴侶？

兩個人互相看對眼而開始談戀愛的因素各各不同。如果個性差異很大，只是因為一開始的新鮮感而吸引，隨著時間的推移，問題就會慢慢浮現。但是個性真正合拍的兩個人，卻能找到越來越多的共同話題，簡直就是彼此的靈魂伴侶！科技紫微網從星座來點名，看看你和另一半上榜了沒？

怕別人不知道？談戀愛最愛「放閃」的6大星座 射手高調剛好而已

愛情主義的世界裡，到底是誰最愛放閃深怕別人不知道他們正在戀愛的呢？想必每個人身邊都有除了曬娃狂魔之外一定也有撒狗糧達人吧？這類型的人在你我身邊是不是都一樣屢見不鮮呢？那今天就跟著小孟老師一起來看看到底是哪幾個星座最愛放閃吧！

熱門新聞

最有意境的節氣！白露後 這5個生肖將迎來好運

快對身分證！與台北君悅同日生「免費招待一泊二食」

鍋貼、水餃只能吃8顆！營養師拍片分析外食族崩潰：吃不飽

事出必有因...北捷殺人案6年了 談鄭捷的「無望感」

夫年薪450萬元 妻理財觀念讓他不解「是我太計較嗎？」

餐飲占比達7成！「春大直」試營運 搶中高端消費客

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。