每日星座運勢／水瓶參加團康秀自我 得到異性青睞

2020-09-9

牡羊座

事業、愛情都順利的一天。

整體運：★★★☆☆

戀愛中的人為對方製造小浪漫，能讓對方感受到你的無限愛意，回報給你的也是同樣熱烈的情意。開動機敏的頭腦，工作上找準方向，就能出奇制勝。不過也不可得意忘形，以免引起上司的反感。

愛情運：★★★★☆

異性緣佳，特別是與不同興趣、不同領域的人接觸的機會多，容易獲得好消息。

事業運：★★★☆☆

工作較順心，外出機會多，有機會出差或是面見客戶，正是與人交流、談判的時機。

財運：★★☆☆☆

財運相對穩定的日子，宜安穩度日，不利向外汲汲營營，若太過冒險，想要以小搏大，錢財易有去無回。

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：07:00-09:00青金石藍

開運方位：正南方向

金牛座

靈感湧現，有機會發揮策劃、組織能力。

整體運：★★★★☆

有創意的一天，在創作、企畫上易有突出的表現；工作時，有新想法可以盡量提出來，被採納的機率高。若與戀人約會，在個人形象上要多留意，讓對方有賞心悅目的感覺，對愛情會有增溫的效果。

愛情運：★★★☆☆

運氣平平，刻意的打扮對戀愛運有正面幫助，有空閒者可以去剪個新髮型！

事業運：★★★★☆

思維很活躍，創意工作者可以有所表現，想出新穎獨特的點子。

財運：★★★☆☆

想靠投資進財者，應廣交朋友，多了解市場動態！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：08:00-10:00檸檬綠

開運方位：東北方向

雙子座

別人的成功經驗成為你急功近利的誘因。

整體運：★★☆☆☆

今天對感情的期待過高，因此在現實相處的過程中，你會感到些許失落。在身邊資訊的影響下，你期望透過投資獲得大且快速的回報，但大的投資，也將意味著更高的風險。工作非常努力，雖然不能馬上看到成效，但仍有小小的滿足感。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者對另一半缺乏耐性，對方的一些行為讓你難以忍受，時有爭吵。

事業運：★★★☆☆

重點應放在職場人際關係上，晚輩有困難時不妨伸出援手，為自己聚集人氣。

財運：★★☆☆☆

多留心錢財往來，易有糾紛。

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：22:00-24:00白鋼銀

開運方位：正東方向

巨蟹座

工作順利，異性助力強。

整體運：★★★☆☆

今天與異性特別談得來，工作上多能得到幫助，讓你輕鬆不少。單身者多留意主動幫助你的異性，有機會發展一段戀情。財運相對較弱，支出較多，在與同性進行金錢交易時要多留心，小心對方圖謀不軌。

愛情運：★★★★☆

頻頻向心儀的對象放電，但對方有些無動於衷；別放棄，直接表白會更有效。

事業運：★★★☆☆

不求有功，但求無過。少對他人的工作指指點點，做好自己的事情就好。

財運：★★☆☆☆

散財日，扮演散財童子的日子。趁今日主動請客吧，對人際關係會有正面幫助。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：05:00-06:00薔薇粉

開運方位：東北方向

獅子座

壞脾氣在滋長，會讓好運從身邊溜走。

整體運：★★☆☆☆

單身者的愛情際遇良好，身邊的異性朋友頗多，讓你感覺眼花瞭亂，談情說愛需有所選擇。財運欠佳，少了他人的幫助，讓你有些難以適應；雖然感覺學習辛苦，但家人的支持與鼓勵又讓你獲得不少動力。

愛情運：★★★☆☆

剛展開新戀情的人應在溝通上多費點心思，否則兩人的戀情難以長久。

事業運：★★☆☆☆

顯得有些精神恍惚，處理事物時頭腦中都沒有形成具體的解決方案，甚至在做事過程中都有可能出現發呆的狀況。

財運：★★☆☆☆

別太投機，小心損失錢財。

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：06:00-07:00珠貝白

開運方位：東北方向

處女座

建立自信很重要。

整體運：★★☆☆☆

工作忙碌，易感疲憊。宜忙裡偷閒約上三五好友一起逛街購物，身心易獲得滿足。投資應保守，貿然投入資金會遭遇風險，切勿大筆投資。容易被人誤會，令你煩惱不已。別想太多，誤會總有消除的一天。

愛情運：★★★☆☆

夫妻之間偶爾小吵小鬧，但不影響感情，反而增加了彼此的親密度；單身者戀愛機會較少。

事業運：★★☆☆☆

工作失誤不少，小心影響工作進度，別太懶散，集中精神才好。

財運：★☆☆☆☆

財庫受損、不聚財的一天，手頭比較緊，好好宅在家，別想著購物花錢了。

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：09:00-11:00象牙白

開運方位：正北方向

天秤座

心情平靜，生活的節奏穩定而安寧。

整體運：★★★☆☆

今天與另一半雖然會有小摩擦，但兩人都能互相體諒，妥善處理，感情溫度不降反升。財運方面表現平常，對收穫稍嫌不滿，想要有所突破。若有拜訪客戶的舉動，可邀約一個異性同事共同前往，效果更佳。

愛情運：★★★☆☆

經常與另一半單獨約會，讓你感覺有點悶了嗎？不妨安排Party吧，既可激起你的熱情，又能讓夫妻感情升溫！

事業運：★★★★☆

事業上易有變動，應勇於嘗試，積累經驗，越動越好，能讓你體會到不一樣的驚喜。

財運：★★☆☆☆

賺錢辛苦的日子，天外也不會飛來一筆橫財；願意身兼數職者，可有額外進帳，貼補家用。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：19:00-20:00薰衣草紫

開運方位：西南方向

天蠍座

正面思考可帶來好運。

整體運：★★★★☆

今天是戀愛中人拜見家長的好日子，成功率頗高，帶點小禮物，效果還會更明顯。與合作夥伴的默契會得到實質上的進展，交流互助機會明顯增多。工作上非常積極，但欠缺機會，還需耐心等待。

愛情運：★★★★☆

戀愛運小佳，不妨去熱鬧的地方約會，例如：逛街、看電影等，戀情發酵。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，亂七八糟的雜事特別多，不過沒關係，只要耐著性子，一樣可以順利完成手邊的工作！

財運：★★★★☆

財運很棒，對勤勞者特別有利，適合談判金錢、傭金問題，只要積極開發，就會有訂單。

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：20:00-22:00可可棕

開運方位：東北方向

射手座

相對平靜安好的日子。

整體運：★★★☆☆

平淡的婚姻生活有些難以滿足你體內活躍的浪漫元素，愛情是兩個人的功課，你製造的浪漫氣氛同樣能使感情升溫。平順的財運，雖無起伏，但仍不可忽視周邊的環境變化。與同事相處融洽，工作氣氛相當濃烈。

愛情運：★★☆☆☆

雖有桃花，但多是擦肩而過的情緣，努力付出和最終結果難成正比。

事業運：★★★★☆

邏輯推理較為縝密，挑戰高難度項目能讓你充滿成就感。

財運：★★★☆☆

錢財方面，因與好友相聚而花費不小，但花得很開心。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：06:00-07:00鈦晶金

開運方位：西北方向

摩羯座

工作上能有較為突出的表現。

整體運：★★★★☆

愛情運勢一般，與戀人的關係較為平和；工作方面，今天你能夠把身上的優勢集中起來發揮，好好表現，極易得到上級的讚許；財運還不錯，付出的努力可望得到對等的回報，不過要小心一時的衝動讓開支增大。

愛情運：★★★☆☆

異性緣不錯，單身者有機會因同事介紹而結識談話投機的異性朋友。

事業運：★★★★☆

當你遇到疑問時，周圍的同事總是很樂意給予你幫助，最終你也都能將事情順利的完成。

財運：★★★☆☆

財運上沒有太多的驚喜，也不會出現讓你心煩意亂的狀況，在平順中你會覺得很安逸。

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：07:00-08:00水晶紫

開運方位：東南方向

水瓶座

氣勢如虹，才藝發揮得淋漓盡致。

整體運：★★★★★

有機會參加團康娛樂活動。大方秀出自我，是一種推銷自己的方法。無論吹拉彈唱，只管拿出來表現，能贏得大家的喝彩。如此出色又全方位的展現自我，能得到不少異性的青睞，不妨邀約心儀的對象單獨出來走走，讓彼此的交流進一步加深。

愛情運：★★★★☆

有利打扮和表現，單身者易因儀表出眾、言行得體大方而吸引到好桃花，談情說愛的機會多。

事業運：★★★★☆

今日在事業上必須積極地應對，越是閃避越會感受到壓力；勇敢的面臨突發狀況，你將會有意外的收穫。

財運：★★★★★

財神爺光顧囉！財富不會從天而降，只要努力就能得到豐厚的代價！很適合在今日討債、與人談判金錢、佣金問題！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：15:00-16:00琉璃銀

開運方位：正西方向

雙魚座

處事過於感性，容易意氣用事。

整體運：★☆☆☆☆

今天心情躁動得厲害，與對方相處容易起摩擦，急起來會怒火上心，需隨時提醒自己保持頭腦冷靜。工作上比較混亂，無法理清頭緒，多與長輩交流，讓他們給些參考意見、幫助決斷，會給自己減少許多煩惱。

愛情運：★★☆☆☆

單身者較被動隨緣，有喜歡的對象應鼓起勇氣，大膽表達愛意才好，一昧等待恐錯過良緣。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，芝麻小事都會讓你不高興，小孩子脾氣特別多哦，要注意與上司長官的互動性，不要耍性子喔！

財運：★★☆☆☆

你要是老聽人家七嘴八舌，失敗的陰影便會在這刻潛伏。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：23:00-24:00墨玉綠

開運方位：西北方向





