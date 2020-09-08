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每日星座運勢／獅子事業須積極應對 有意外的收穫

聯合新聞網 / 文／科技紫微網
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2020-09-8

牡羊座

心態良好，可帶動好運氣。

整體運：★★☆☆☆

單身者今天會在Pub邂逅一段戀情，但在新戀情面前也不能昏了頭，小心遇到的只是爛桃花；今天財運欠佳，對股票感興趣者今天可以買幾本相關書籍看看，會有意外發現；工作頗順利，保持積極進取的態度斬獲更多。

愛情運：★★☆☆☆

在喜歡的異性面前有些緊張，你愈想表現自己，就愈讓對方感到莫名奇妙。

事業運：★★★☆☆

工作狀態良好，業績比較穩定。想要有所突破，還應尋找新的工作方法。

財運：★★★☆☆

散財指數頗高，唯有降低物慾才能減少錢財支出。

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：09:00-10:00蕃茄紅

開運方位：正北方向

金牛座

運勢不太均衡，幸好「失之東隅，收之桑榆」。

整體運：★★★☆☆

愛情上，容易因為自己對異性的態度而引起另一半的誤會，感情會有波動。有時間就去做運動量適中的健身運動，活動活動筋骨，會讓你充滿活力。求職者有許多求職機會，主動積極者會有好運。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運略差，戀愛中人謹防口角衝突，讓步是維持和諧的好方法。

事業運：★★★★☆

沉著冷靜的工作態度，會讓你今天在工作上易有突出表現。

財運：★★★☆☆

可以花些錢買自己喜歡的物品，會很開心喔！

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：18:00-20:00脆梅青

開運方位：西北方向

雙子座

心情愉快，內心充滿希望。

整體運：★★★★☆

很多工作必須在今天完成，幸好你的心態平和，能冷靜處理，反倒讓你有不小的收穫。可以忙裡偷閒與同事互動，在工作方面會得到一些啟發。與另一半的互動較少，應抽點時間為對方製造一些驚喜。

愛情運：★★★☆☆

戀愛運普通，然而，在職場上容易得到異性的助力喔！

事業運：★★★★☆

運勢佳，生意人主動向外擴展，可望找到不錯的合作夥伴，並有機會得到贊助。

財運：★★★☆☆

投資切忌急於求回報，容易遭遇金錢陷阱，理性評估方能降低風險。

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：05:00-07:00朝霞紅

開運方位：正北方向

巨蟹座

情緒低落，有種逃避的想法。

整體運：★☆☆☆☆

遇到曾傷害過自己的人會產生逃避心理，而這樣做反而會讓自己更難過，不妨大方一點，笑著告訴對方你過得很好。工作上會出現溝通不良而產生誤會的情形，所以面見客戶的話最好能親自接見，以免傳達錯誤。

愛情運：★☆☆☆☆

面對感情態度不太好，說話強勢，小心放狠話而造成伴侶間的關係緊張。

事業運：★★☆☆☆

事業運不太穩定，忙碌中難免心浮氣躁了點，要平心靜氣的用客觀角度處理事情。

財運：★☆☆☆☆

散財之日，一出門就會化身成散財童子，不如拿點錢做做人情或是購物好滿足物慾。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：04:00-06:00苔蘚綠

開運方位：東北方向

獅子座

心情舒暢，笑起來也就特別甜，與人接觸能拉近不少距離哦！

整體運：★★★★★

陪心愛的人去吃頓燭光晚餐吧，濃情蜜意的場面，任誰見了都羨慕哦！貴人運較強，出門辦事易得到他人幫助而順利完成，可別忘記了感恩致謝！買本時尚雜誌看看，能夠多了解一些外界資訊。

愛情運：★★★★★

變化多端的戀愛日，適合與情人一起去吃吃喝喝、玩樂一番。

事業運：★★★★☆

今日在事業上必須積極地應對，越是閃避越會感受到壓力，勇敢的面對突發狀況，你才會有意外的收穫。

財運：★★★★☆

為了金錢而忙碌的一天，財運很不錯，可是必須辛苦耕耘才能獲得。為了賺錢，可能需要頻繁的與人接觸、交際應酬。

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：04:00-06:00湖水綠

開運方位：正南方向

處女座

活躍與積極的態度是今日愛情順遂的關鍵。

整體運：★★★☆☆

單身者盡量出席各種形式的活動，會有意想不到的艷遇等著你；閒暇時就讓身體多動動，流流汗，活力、運氣都會因此而動起來；有朋友要你請客，這讓你的額外支出費用又多了一筆。

愛情運：★★★★☆

單身者不適合傳遞情書或直接表白，易遭到拒絕；戀愛中的人容易有喜事降臨。

事業運：★☆☆☆☆

事業運很不好，像洩了氣的皮球般，不太推得動，持續力也不好，要注意不要草率行事，否則製造出爛攤子自己一樣要善後。

財運：★★★☆☆

投資較難獲利，要以穩定為考量。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：16:00-18:00燻鮭紅

開運方位：東北方向

天秤座

不要老把壞的一面擺在眼前。

整體運：★★★☆☆

今天喜歡拿另一半跟別人做比較，傷到對方自尊的機率高，應多留意自己的態度與行為表現。財運欠佳，不宜擅自主張進行投資。求職者易從網路上和報紙上獲得很好的工作機會。

愛情運：★★☆☆☆

小別勝新婚！保持距離，以策安全，今日還是別黏得太緊比較妥當。

事業運：★★★★☆

運勢上升，自信心也會增強，熱情積極地投入到工作當中，會令人刮目相看！

財運：★★☆☆☆

外力干擾多，恐有為錢擔憂的傾向；放輕鬆點，凡事都急不得喔！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：07:00-09:00蘭花紫

開運方位：正東方向

天蠍座

情緒不穩定，難以承受挫折。

整體運：★★☆☆☆

心理承受能力較差的一天，愛情、事業會遇到一些不如意的事，讓你有些悶悶不樂，也會沒來由地發脾氣，特別是對親近的人，顯得暴躁。可以花些錢買些自己喜歡的東西，心情會好很多。

愛情運：★★☆☆☆

單身者雖然很渴望戀愛，但對另一半挑剔的眼光卻容易讓你與愛情擦肩而過。

事業運：★★☆☆☆

感覺不太順心，工作常出小狀況，讓你覺得有小人作祟。其實根本沒有這回事，做事專心點吧！

財運：★★★☆☆

有機會與朋友吃喝玩樂，享受輕鬆快樂的美好時光，當然，錢財也會花掉不少。

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：08:00-09:00蘑菇灰

開運方位：正東方向

射手座

精神飽滿的一天，做事相當有自信。

整體運：★★★★☆

與伴侶和睦相處，關係融洽，即使是不經意的一舉手、一投足，都會讓對方產生浪漫的感覺。今天財運旺盛，敏銳的直覺讓你能在股票市場上大有收穫。工作方面今天進展順利，手頭上的任務能很快地完成。

愛情運：★★★★★

有表白的機會，如果你已經做好了戀愛的準備，那麼就大膽迎接愛情的到來吧。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，可是自己的心態不正，有投機的傾向，反抗心理也比較明顯。

財運：★★★★☆

財運暢通，想要周轉金錢、討債的人，只要勇於開口，多能心想事成喔！

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：23:00-24:00玉髓紅

開運方位：東南方向

摩羯座

情緒變化無常，判斷力下降。

整體運：★★☆☆☆

情緒雖然低落，但因愛情宮受火、木雙星影響，運勢會得到一定的平衡，差點踏入地雷區的婚姻又悄悄步入正軌；投資猶豫不決，容易受他人意見的左右，會因此失去出手的好時機；今天會聽到些閒言碎語，情緒也會因此而跌落。

愛情運：★★★☆☆

已婚者不必事事都為另一半想好，給對方一些主動權；單身者易在娛樂場所結識異性朋友。

事業運：★★☆☆☆

運勢低迷，做事應講究方法，一昧蠻幹既不能提高效率，還會影響心情唷！

財運：★☆☆☆☆

投機炒股要特別注意把握大趨勢，見勢不妙時須及時停損認賠，勿盲目跟進。

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：07:00-08:00蕃茄紅

開運方位：西北方向

水瓶座

加強行動力，愛情才能馬到成功。

整體運：★★★☆☆

萬事具備，只欠東風，還顯得有點猶豫，勇氣就是你獲得愛情的鑰匙。用自己擅長的方式理財，會起到事半功倍的效果。事業陷在低谷裡，渴望被人認同，需瞻前顧後，承受來自上級和同事的雙重壓力，應適時減壓。

愛情運：★★★☆☆

有伴侶的人容易得到對方的呵護、疼愛；單身者會有不少溫柔體貼的追求者喔！

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，既定的行程容易受到他人的改變，而且今日對於變化性高的事務不太容易接受，因而容易心生反感。

財運：★★★★☆

財運頗佳，有機會收到意外驚喜。

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：22:00-23:00蘭花紫

開運方位：東北方向

雙魚座

試著從他人身上尋找突破點。

整體運：★★★★☆

難以安於現狀，忽視眼前的美好，會使你瞬間失去現有的一切，而徒增失落感；財力受到威脅，因人際關係不佳而失去依靠，以致進展較為困難；工作難度越大越能激起你的鬥志，令你斬獲頗多。

愛情運：★★★★☆

異性緣佳，單身者在外出辦事的途中，易與幽默開朗的異性結緣，可望發展一段戀情。

事業運：★★★★☆

表現慾比較強烈，對於表現自我的機會敢去據理力爭。不過得注意表達方式，以免遭人排擠。

財運：★★★☆☆

貴人運強，缺錢需要周轉時，不妨想想哪些長輩、舊識可以提供協助。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：22:00-24:00燻鮭紅

開運方位：正南方向



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每日星座運勢

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