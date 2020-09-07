每日星座運勢／雙子事業上司助力強 發揮專業技能

2020-09-7

牡羊座

情緒波動較大，精神狀態不佳。

整體運：★★☆☆☆

今天很容易受到周圍環境的影響，對於他人的斷言不可盲目聽信，小心上當受騙。工作的事情先放一邊，腦袋常處於高度緊張的狀態會讓你疲憊不堪，好好休息會讓你有新的領悟。晚上有機會與戀人約會，應放輕鬆一些。

愛情運：★★★☆☆

已婚者感情平順，只要彼此多溝通，相互信任，感情生活就能過得愉快；單身者異性緣佳。

事業運：★★☆☆☆

表現得很沒自信，向上司、同事提出方案或建議時，會顯得很沒有自信，這樣會難讓人信服噢！

財運：★★☆☆☆

自我破壞形象恐會驅離財神。

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：12:00-13:00石榴紅

開運方位：正北方向

金牛座

缺乏責任心。

整體運：★☆☆☆☆

工作中易產生「不關我事」的想法，推諉責任，這將使你難得同事的信任；單身者對心儀對象太過急進的追求方式，讓對方覺得你過於輕浮，心生排斥；晚上睡覺時別想什麼事情，不然會越想越多而失眠。

愛情運：★★☆☆☆

把你的愛傳達給另一半，對方會給你溫暖的擁抱；單身者注意處理好與異性間的關係。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，容易感受到口舌糾紛，試著充耳不聞，才不會惹得一身腥。

財運：★☆☆☆☆

業務很容易受到同行的爭奪，你的合作者有另尋他人的動機。你應該加強雙方的交流，消除顯性和隱性的矛盾！

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：22:00-23:00寶石藍

開運方位：正東方向

雙子座

好運不斷向你靠近。

整體運：★★★★★

今天是突顯能力的好時機，盡情發揮你的專業技能，易得上司好評；你對戀人的支持，將是他最大的動力，試著幫他做些事情，分擔他的負擔吧；投資運不錯，獲利的機會較大，不過金額大的項目還需謹慎才好！

愛情運：★★★★☆

異性緣很好，單身者有機緣遇到喜歡的人，戀愛中人也能有快樂、豐富的一天。

事業運：★★★★★

事業運頗旺，上司、長官的助力強，也有機會被重用。今日也很適合展現權威的一面，大膽的主導大局發展吧！

財運：★★★★☆

穩定得財日，上班族沒有明顯的變化。對於業務、洽商工作者來說，好運的力量較強，只要積極地奔波，多與人接觸，不難創造好績效。

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：14:00-15:00玉米黃

開運方位：東南方向

巨蟹座

比較平和的一天，沒有什麼事情發生。

整體運：★★★☆☆

愛情上過於平淡，會讓人產生疲倦的感覺，要加入一點新鮮的氣息。財運維持一般，正財收入穩定，需要注意做好支出預算。工作上你的努力獲得肯定，讓你感到欣慰。

愛情運：★★☆☆☆

有點憂鬱、擔心的日子，容易受到外力干擾而改變心意。

事業運：★★★☆☆

過於敏感，很多簡單的問題被你複雜化，困在自己設下的陷阱裡不能自拔。

財運：★★★☆☆

在投資上不宜太過冒險。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：21:00-22:00橄欖綠

開運方位：西北方向

獅子座

小心言語過激惹來糾紛。

整體運：★★☆☆☆

公眾場合少說話，眾人談論的八卦話題少摻和進去，易惹是非。在外玩樂要早點回家，否則易引起家人的不滿，聽家人埋怨的話自己也會不太舒服。對金錢的花費要有所節制，不然荷包空空會後悔莫及。

愛情運：★☆☆☆☆

對愛情信心不足，動力不強，有桃花主動靠近也會產生退縮心理。

事業運：★★☆☆☆

顯得衝動易怒，易因工作上的事務而與他人惡語相向，職場人際關係易變得緊張。

財運：★★☆☆☆

外出少帶錢，以免為錢傷神。

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：18:00-20:00桐花白

開運方位：東北方向

處女座

切勿貪得無厭。

整體運：★★★☆☆

和戀人在一起時，你的囉嗦會引起對方的反感，無關痛癢的話盡量少說，方能避免不必要的紛爭。微薄的收益難以滿足你的貪慾，應及時抑制，否則煮熟的鴨子也會跟著飛走。工作順利，亦無煩惱。

愛情運：★★★☆☆

有頗多機會與異性接觸交流，但多是工作上的溝通往來，想要談情說愛還需要耐心等待。

事業運：★★★☆☆

表現平平，做事缺乏計劃，缺乏積極進取的激情。

財運：★★☆☆☆

把重心放在其他事情上面吧，不要在意金錢問題，任何理財方面的小道消息宜經過求證再吸收。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：20:00-22:00珊瑚橙

開運方位：西北方向

天秤座

會出現不少好的機遇。

整體運：★★★★☆

投資方面會出現柳暗花明的新景象，眼明手快的作風能讓你抓住好財運。愛情的滋潤讓沉默寡言者開朗許多，甜蜜又幸福的笑容常掛臉上，令旁人看了羨慕不已。工作上雖然有期限壓力，但多能全身而退。

愛情運：★★★★☆

伴侶間有利付出實際行動，這比甜言蜜語更能打動對方，彼此更親密。

事業運：★★★☆☆

今日事業運平平，好壞參半，就看個人如何操作囉！需要注意的是，凡事不要躁進，並且多注意與同事間的溝通。

財運：★★★★☆

財運順暢，賺錢不太費力。股票族可憑著直覺與分析而小有收穫，商務談判者有機會接到訂單，對一般上班者則是影響力不大。

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：12:00-13:00白鋼銀

開運方位：正北方向

天蠍座

喜歡夸夸其談，欠缺行動力的一天。

整體運：★★★☆☆

做起事來有點拖泥帶水，想得到他人的認可還應加強行動力。將家中廢棄不需要的東西清理一下，打掃床底，是提升運勢的小秘訣。晚上約朋友小坐片刻，談談近期的生活狀況，會很開心。

愛情運：★★★☆☆

會遇到一些自己不喜歡的異性，對方的糾纏讓你困擾，應懂得拒絕。

事業運：★★☆☆☆

情緒顯得有些消沉，面對困難和挑戰容易氣餒。

財運：★★★☆☆

適合動腦想想如何可以賺到錢，但僅止於規劃階段，不適宜有太大的動作！

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：06:00-07:00蜜瓜黃

開運方位：西南方向

射手座

挑戰高難度易有進步。

整體運：★★★★☆

無暇顧及愛情，把更多的心思投入到工作中。越是困難的工作越能激起你的興趣，挑戰讓你獲得快樂與滿足，令身邊的人佩服不已。不過，財運不太妙，多留意金錢往來，最好別借錢給別人，小心遭人算計。

愛情運：★★★☆☆

外表上看似很灑脫，內心卻有一點寂寞、孤單的心境。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，適合運用小技巧來達成工作目標，可是最好要聽命行事，一意孤行只會讓完成的部分被上司要求不斷的修修改改。

財運：★★★☆☆

出手大方、慷慨的一天，荷包有錢卻不容易留住，適合請客來經營人際關係。

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：14:00-16:00金桔綠

開運方位：正南方向

摩羯座

勇於承認錯誤好過逃避責任。

整體運：★★☆☆☆

不要妄想用欺騙的方式瞞過對方，即便能自圓其說，可在今天卻不見得有效。期望值越高反而失望越大，資金周轉時會有諸多不順。學生不必為考試擔心，即便遇到突發狀況也能化險為夷。

愛情運：★★☆☆☆

單身者別急於戀愛，在與異性交談時，話別說得太多，容易說錯話唷！

事業運：★★★☆☆

作為員工，只要按照上司的想法做事，就能順利完成任務。

財運：★★☆☆☆

賺錢很拚命，花錢也很拚命的一天。

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：06:00-08:00嫩芽綠

開運方位：西北方向

水瓶座

說到不如做到！

整體運：★★★★☆

工作有條不紊的進行，提出的方案或建議易被上層所採納。生意之人，人氣較旺，在交易時多留意對方的反應。感情上易被另一半誤解，發生口角的機率高，須及時、積極地處理，才能化解誤會。

愛情運：★★☆☆☆

感情上有點鬱悶，容易為對方煩惱傷神；別小題大作，更別吃醋吃過頭囉！

事業運：★★★★★

事業運超級旺，頭腦非常的清晰，多能做出正確的推理，瞬間掌握重點來做事，所以效率特別高。

財運：★★★★☆

財運好得令人羨慕，只要積極地運作，得財特別順心，對商務、業務、開發工作者的影響較大。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：15:00-16:00遠洋藍

開運方位：西南方向

雙魚座

浪漫無處不在。

整體運：★★★☆☆

今天戀情會依照你想像的劇情發展，反而讓你失去驚喜感；財運波動得較大，需看清形勢再做投資；開闊的思維，讓你非常有自我主張，提出的方案被上司採納的機率極高。

愛情運：★★★☆☆

單身者獲得愛情的能力很強，特別是在交際場合，很容易成為異性追隨的對象。

事業運：★★★★☆

思考比較有創造性，容易有新突破，可受到上級好評。

財運：★★☆☆☆

花錢享福的好日子，手邊有閒錢時不妨去做頭髮、買漂亮的衣服、品嚐美食！

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：13:00-14:00象牙白

開運方位：西北方向





