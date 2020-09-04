快訊

加利指工業防護率99％比醫95％好 藥師：別被百分比騙

加利混充口罩流入宜蘭！今起至11日受理更換

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小孟塔羅：熱戀結束=分手？測你愛情保鮮指數有多久

聯合新聞網 / 小孟
圖／stocksnap
圖／stocksnap

任何東西都有它的保鮮期，無論是食物、藥物、電池，甚至連愛情、友情一樣都有。當事物過了它的保鮮期，便會開始走向腐爛衰竭。如同生命的循環一樣，皆會經歷生、老、病、死的過程。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，你愛情保鮮指數有多久？

請憑直覺選擇一張牌。
請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：加藤マカロン & ラクシュミー (監修)(マカロンタロットで学ぶタロット占い)




A：可長可短。(權杖二正位)

牌面上有一位男子，眼睛盯著左手拿的地球儀。

A：可長可短。(權杖二正位)
A：可長可短。(權杖二正位)

這張牌表示在愛情發生的初期，你仍會持續觀望對方一段時間，直到達到你的標準或期待，你才會往更進一步的狀態發展或投入。倘若對方沒有達到你的標準，你便會思考這關係是否該繼續下去。小孟老師在這裡提醒你，有時你的被動或冷淡，反而會讓對方摸不透你。

B：為愛瘋狂。(聖杯皇后正位)

牌面上有一位女子，頭戴皇冠雙手奉著獎盃。

B：為愛瘋狂。(聖杯皇后正位)
B：為愛瘋狂。(聖杯皇后正位)

這張牌表示你在愛情裡，可以說是犧牲奉獻型的人。當你認定對方是你的另一半後，你的保鮮期幾乎可以說是無限長了，除了對方要跟你提出分手，或做出一些傷害感情的行為，否則你可以說是為愛而活的人。小孟老師在這裡提醒你，別忘了愛自己也是很重要的事情。

C：智慧延長。(錢幣皇后正位)

牌面上有一位女子，雙手握著金幣身旁有兔子。

C：智慧延長。(錢幣皇后正位)
C：智慧延長。(錢幣皇后正位)

這張牌表示你在愛情裡，會仔細了解對方的需求，讓自己長保對方喜歡的特質，這便是人人稱羨的歷久彌新。由於你深知沒有永遠不變的道理，因此你會牢牢抓住對方喜好，把愛情的保鮮期拉長至最遠處。小孟老師在這裡提醒你，你可能需要承受或壓抑許多，才能讓自己維持在好的狀態。

D：刺激共存。(太陽牌正位)

牌面上有一位赤裸的男孩，手拿旗子騎在白馬上。

D：刺激共存。(太陽牌正位)
D：刺激共存。(太陽牌正位)

這張牌表示你在愛情裡，屬於愈挫愈勇的類型。如果對方讓你很有挑戰性，類似於床頭吵床尾和的情況，那麼你的保鮮期便會一直存在，一旦兩人進到老夫老妻，當生活變得平凡無味時，便是感情發生危機的時候了。小孟老師在這裡提醒你，似乎戀愛會比婚姻關係更適合你。

E：一同努力。(錢幣五正位)

牌面上有一位女子，下雪天用圍巾幫嬰兒保暖

E：一同努力。(錢幣五正位)
E：一同努力。(錢幣五正位)

這張牌表示在你在感情裡，很看重彼此是否能同甘共苦。更具體說當二人出現問題時，無論是現實面還是情感面，雙方是否能一起討論，或一同面對、一起渡過，倘若兩人之間沒有共識，這感情很可能就已經走到盡頭了。小孟老師在這裡提醒你，你很需要對方有一定的成熟度。

愛情 塔羅牌 保暖 婚姻 分手

延伸閱讀

深藏不露！這些生肖才是情場高手

怕別人不知道？談戀愛最愛「放閃」的6大星座 射手高調剛好而已

一拍即合！這些星座是彼此的靈魂伴侶？

心理測驗／聖代還是鬆餅？自己在異性眼中評價 從選甜點便知

相關新聞

小孟塔羅：熱戀結束=分手？測你愛情保鮮指數有多久

任何東西都有它的保鮮期，無論是食物、藥物、電池，甚至連愛情、友情一樣都有。當事物過了它的保鮮期，便會開始走向腐爛衰竭。如同生命的循環一樣，皆會經歷生、老、病、死的過程。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，你愛情保鮮指數有多久？

每日星座運勢／牡羊不宜提加薪要求 理財宜採保守

2020-09-4 牡羊座 是否對他有金錢依賴，將會成為他的評判標準。 整體運：★★★★★ 今天情場上的金錢問題會考驗著你，女生要求平均分攤能贏得尊重，男生適當大方會給對方留下好印

心理測驗／聖代還是鬆餅？自己在異性眼中評價 從選甜點便知

人心難懂、男女之心更難懂。到底那個他／她眼中，自己究竟是個怎麼樣的人呢？透過選擇喜歡的甜點，便能推測出異性心中你／妳的形象喔！

一拍即合！這些星座是彼此的靈魂伴侶？

兩個人互相看對眼而開始談戀愛的因素各各不同。如果個性差異很大，只是因為一開始的新鮮感而吸引，隨著時間的推移，問題就會慢慢浮現。但是個性真正合拍的兩個人，卻能找到越來越多的共同話題，簡直就是彼此的靈魂伴侶！科技紫微網從星座來點名，看看你和另一半上榜了沒？

怕別人不知道？談戀愛最愛「放閃」的6大星座 射手高調剛好而已

愛情主義的世界裡，到底是誰最愛放閃深怕別人不知道他們正在戀愛的呢？想必每個人身邊都有除了曬娃狂魔之外一定也有撒狗糧達人吧？這類型的人在你我身邊是不是都一樣屢見不鮮呢？那今天就跟著小孟老師一起來看看到底是哪幾個星座最愛放閃吧！

深藏不露！這些生肖才是情場高手

什麼樣的人算得上是情場高手呢？是顏值高，還是很會說甜言蜜語？其實真正的情場高手，通常能夠不動聲色的打動或吸引你，然後用一些致命的細節直抵你的內心，讓你對他念念不忘。趕快跟著科技紫微網來看看，生肖圈中深藏不露的情場高手是誰？

溫柔如風的靈魂 - 寶嘉康蒂 (Pocahontas)

雖然寶嘉康蒂給人的感覺像是微風輕拂、無處不在，但是個性中的矛盾與保守，也常讓她陷入天人交戰、選擇的兩難。

唐綺陽星座運勢週報：魔羯天菜將出現 巨蟹破財也開心

金星巨蟹最後衝刺，重視安全感與家的議題，捍衛價值、保持信心，面對辛苦與難題，能夠衝出一番成績。週日金星進獅子，時尚、舞台、親子關係等話題成為重點。水星處女尾聲，忙碌中關注細節，事情繁多容易拖延，諸星就位天秤，感受不平靜的氛圍。火星進入陰影期，火能量讓人忙碌，避免受傷或是衝動，停滯後將會稍作減緩。木星將順行，教育、學位、航空、通訊傳播等行業，準備即將活絡。

殺破狼周運勢／金牛第三者恐介入 獅子萌生辭職想法

金牛座工作運方面，金星本週在面試宮位行進，水星將在週末進入工作宮位，本週面試新工作，很快就會被錄取，並且火速要在下週開始上班。不過有些金牛座還沒準備好這麼快就任，可能會想放棄這次的機會，或延後到職時間。

敢按呢！這些星座演反派還能討人喜歡？

有的人天生臭臉，說起話來得理不饒人，好像每個人都欠他好幾百萬。遇上這種人，你巴不得離他遠一點；但有些人卻相反，聽他們耳提面命、諄諄教誨的樣子，還挺令人舒服的！怎麼回事呢？快跟著科技紫微網一起來看看，哪些星座在生活中就算擔任反派，還能討人喜歡？

激似反社會人格！哪些星座能當「高文英」的接班人？

話題韓劇《雖然是精神病但沒關係》迎來大結局！有別於以往韓劇女主角溫柔婉約或清新可人的路線，由演員徐睿知扮演的「高文英」常以誇張的服裝現身，好像很不會看別人臉色，似乎有「反社會人格」的傾向，若從星座的角度來看，誰能當「高文英」的接班人？科技紫微網帶你一起來探討！

哪些命格就算分隔兩地 感情依舊甜蜜？

面對愛情，有的人恨不能時時刻刻黏在一起，耳鬢廝磨甜甜蜜蜜；有的人卻喜歡保持距離，各自安好，愛情不減反增，初心不變。你適合遠距離戀愛嗎？今天，科技紫微網就來跟大家分享，哪些命格堪比牛郎織女，分隔兩地卻感情依舊？

熱門新聞

有海芋黃、月河藍！博客來9月4日限量開賣「9款中衛口罩」

心理測驗／聖代還是鬆餅？自己在異性眼中評價 從選甜點便知

農遊券2.0出爐！最多買1000元柚子送500元禮券買農特產

獨／台鐵新電聯車實體首度曝光 10月底交車明年初上路

海神之眼清晰！ 鄭明典、彭啟明：很強的颱風

雨傘遇水會變色！7-11「第2波哆啦A夢集點」鐵粉再衝一波

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。