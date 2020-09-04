小孟塔羅：熱戀結束=分手？測你愛情保鮮指數有多久

任何東西都有它的保鮮期，無論是食物、藥物、電池，甚至連愛情、友情一樣都有。當事物過了它的保鮮期，便會開始走向腐爛衰竭。如同生命的循環一樣，皆會經歷生、老、病、死的過程。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，你愛情保鮮指數有多久？

請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：加藤マカロン & ラクシュミー (監修)(マカロンタロットで学ぶタロット占い)

A：可長可短。(權杖二正位)

牌面上有一位男子，眼睛盯著左手拿的地球儀。

A：可長可短。(權杖二正位)

這張牌表示在愛情發生的初期，你仍會持續觀望對方一段時間，直到達到你的標準或期待，你才會往更進一步的狀態發展或投入。倘若對方沒有達到你的標準，你便會思考這關係是否該繼續下去。小孟老師在這裡提醒你，有時你的被動或冷淡，反而會讓對方摸不透你。

B：為愛瘋狂。(聖杯皇后正位)

牌面上有一位女子，頭戴皇冠雙手奉著獎盃。

B：為愛瘋狂。(聖杯皇后正位)

這張牌表示你在愛情裡，可以說是犧牲奉獻型的人。當你認定對方是你的另一半後，你的保鮮期幾乎可以說是無限長了，除了對方要跟你提出分手，或做出一些傷害感情的行為，否則你可以說是為愛而活的人。小孟老師在這裡提醒你，別忘了愛自己也是很重要的事情。

C：智慧延長。(錢幣皇后正位)

牌面上有一位女子，雙手握著金幣身旁有兔子。

C：智慧延長。(錢幣皇后正位)

這張牌表示你在愛情裡，會仔細了解對方的需求，讓自己長保對方喜歡的特質，這便是人人稱羨的歷久彌新。由於你深知沒有永遠不變的道理，因此你會牢牢抓住對方喜好，把愛情的保鮮期拉長至最遠處。小孟老師在這裡提醒你，你可能需要承受或壓抑許多，才能讓自己維持在好的狀態。

D：刺激共存。(太陽牌正位)

牌面上有一位赤裸的男孩，手拿旗子騎在白馬上。

D：刺激共存。(太陽牌正位)

這張牌表示你在愛情裡，屬於愈挫愈勇的類型。如果對方讓你很有挑戰性，類似於床頭吵床尾和的情況，那麼你的保鮮期便會一直存在，一旦兩人進到老夫老妻，當生活變得平凡無味時，便是感情發生危機的時候了。小孟老師在這裡提醒你，似乎戀愛會比婚姻關係更適合你。

E：一同努力。(錢幣五正位)

牌面上有一位女子，下雪天用圍巾幫嬰兒保暖。

E：一同努力。(錢幣五正位)

這張牌表示在你在感情裡，很看重彼此是否能同甘共苦。更具體說當二人出現問題時，無論是現實面還是情感面，雙方是否能一起討論，或一同面對、一起渡過，倘若兩人之間沒有共識，這感情很可能就已經走到盡頭了。小孟老師在這裡提醒你，你很需要對方有一定的成熟度。