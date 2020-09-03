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心理測驗／聖代還是鬆餅？自己在異性眼中評價 從選甜點便知

聯合新聞網 / 綜合報導
選擇一項甜點，知道異性眼中的您。圖擷自カナウ
選擇一項甜點，知道異性眼中的您。圖擷自カナウ

人心難懂、男女之心更難懂。到底那個他／她眼中，自己究竟是個怎麼樣的人呢？日本網站「カナウ」發布了一則心理測驗，透過選擇喜歡的甜點，便能推測出你在異性心中的形象！

上圖中四種甜點中，請問你喜歡哪個呢？

A　甜點中的定番－草莓塔

B　色彩繽紛的聖代

C　時尚的馬卡龍

D　鬆軟的鬆餅

選擇A草莓塔的人，代表在異性眼中的你是個「戀愛對象」。當然，這不代表所有異性都對你有抱有情愫，而是你所散發的氣質，自然而然有如戀愛般的甜蜜滋味，不禁讓人覺得「希望能和你這樣的人來場戀愛啊」。或許在異性眼中，不是將你視為戀人，也至少是友達以上的關係。要維持「普通朋友」就好，恐怕不是那麼容易的事！

選擇B聖代的人，代表你是個擁有超凡魅力的對象。無論是外在的容姿，還是內在的知性、教養等等，你都是無可挑剔的一等人才！由於你的聰穎得體，在與你相處的過程中，大家也絲毫不會感到任何不快。然而，文武才貌兼備的你，在異性眼中評價雖高，但也有種如高嶺之花的距離感，或許有不少異性對你只敢遠觀，不敢更進一步。

選擇C馬卡龍的人，你是一位懂得隨機應變、八面玲瓏的角色。不管是一對一，亦或是多人相處的場合，你總是能處處為對方著想，面面俱到地對應每位成員。即使是在誰出大包之類氣氛低迷的時候，你也能夠挺身而出，一舉打破沉悶的低氣壓。而在異性眼中，這份活潑賢慧，正是魅力的泉源所在。

選擇D鬆餅的你，在異性眼中是位特立獨行的存在。你的舉手投足、腦中的突發奇想，一再令人感到無比新鮮。或許這種讓旁人摸不著頭緒的個性，也曾讓周圍操心過吧？然而在異性眼中，這種未知感就像小孩子探索世界一般，從不擔心枯竭的新奇感，就是屬於你的魅力。不過也不可否認，周圍或許也有人希望你「能夠稍微安份一點」呢。

心理測驗 日本 甜點

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