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怕別人不知道？談戀愛最愛「放閃」的6大星座 射手高調剛好而已

聯合新聞網 / 安妞‧星座
圖／stocksnap
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愛情主義的世界裡，到底是誰最愛放閃深怕別人不知道他們正在戀愛的呢？想必每個人身邊都有除了曬娃狂魔之外一定也有撒狗糧達人吧？這類型的人在你我身邊是不是都一樣屢見不鮮呢？那今天就跟著小孟老師一起來看看到底是哪幾個星座最愛放閃吧！

第六名-水瓶座

水瓶座的愛情品味一向非常獨到，其實很少看到他們找到適合又喜歡的對象，所以水瓶座的人長期單身一點也不稀奇！不過今天只要他們遇上了愛情，可謂不鳴則已 一鳴驚人，過去喜歡裝裝文青耍耍廢，談了戀愛轉身變成浪漫小甜甜，帶著另一半每個約會地點浪漫打卡，狂發照片，就是要讓全宇宙知道他終於戀愛了！稱得上有對象就趕緊公開，以免自己身價太低的代表。

第五名-射手座

射手座雖然熱愛自由喜歡玩樂，但是他們對待真正另一半的方式是非常大方的，今天朋友需要聚會他們都會願意帶著愛人出席，他們可以大膽認愛，想吃多少狗糧就找他們撒！另一方面射手座的人喜歡大家都玩在一起，所以他們高調放閃其實也是剛好而已～高效率的愛情與友誼都可以同時享受到，所以射手座也堪稱職業放閃，小事一樁。

第四名-金牛座

金牛座的人注重享受與個人時間，戀愛中的他們非常熱愛找另外一半陪他們做很多事情，是重症見色忘友型的人，尤其金牛座喜歡精打細算，真正想去的地方與餐廳都會想和特別的人或者另一半一起去喔！所以當他們熱烈放閃背後真正的原因，其實是要高調展示他們去了哪些好吃的餐廳，踩點了最新特別打卡景點，享受愛情兼具滿足慾望的放閃一族。

第三名-雙魚座

雙魚座喜歡浪漫甜蜜的感覺，每當戀愛最喜歡嘗試各種新鮮的體驗，他們喜歡質感喜歡被呵護被需要的戀愛方式，特別是今天另一半為雙魚座買了一碗喜歡吃的泡麵，他們都可以拍照上傳Instagram、Facebook 等等各大朋友圈，就是要證明一下今天有人來愛他們了～快來看看我的愛人有多重視我的感覺，所以雙魚座放閃的程度，就要看看他們沈浸愛河裡的指數有多深囉～

第二名-天秤座

天秤座的人喜歡分享喜歡時間都能均勻分配在一起，而且他們喜歡和另一半一起做有意義的事情，天秤座習慣讓身邊所有人知道他們目前的最佳狀態，所以無時無刻都在上傳照片分享自己在做什麼，就是想要讓所有人知道他們是非常認真過生活的人，天秤座注重美感，所以每當他們與另一半相處時，一定會高調放閃帶去給所以朋友認識，而且還會幫另一半治裝，就是要讓大家知道他的另一半多麽有質感。

第一名-獅子座

霸氣十足的獅子座個性向來直來直往，再加上他們個性海派不做作，所以當他們戀愛時一定是豪不遮掩不會去隱藏，甚至會大方帶出場介紹給身邊眾親友知道，大膽放愛放閃指數破表，而且獅子座的人有時候個性傻裡傻氣，與另一半的互動模式也會很自然可愛，獅子座給人家的感覺是莫名流露濃濃的放閃甜蜜，自動發送狗糧型的，旁邊的人不想吃也不行。

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