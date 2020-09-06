殺破狼周運勢／雙子小心遇到仇家 水瓶被主管出賣

殺破狼2020年9月7日～9月13日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

感情運方面，金星進入戀愛宮位，水星也進入感情宮位，單身的白羊座會邂逅很有話聊的新對象，彼此互有好感，脫單有望。已經有對象的白羊座，會與喜歡的人相互告白，關係可確認下來。

金錢運方面，在金錢宮位的天王星脫離不良相位影響，在玩樂、手遊方面花很多錢，感覺很爽很開心。或是需要參加重要演唱會或娛樂盛事，在門票以及周邊商品敗家，都是愉悅的開銷。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的太陽受到海王星影響，目前工作極度倦怠，每天都很累，卻身不由己，完全沒有停下來休息的空間。某些白羊座正在轉換跑道的關鍵期，必須比別人付出更多努力，才能在目前的位置坐穩。

健康運方面，火星在命宮開始退行，體力消耗迅速，每天都十分疲倦。有一些老毛病在此時舊疾復發，需要花很多時間復健。當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，同時也要注意罹患急性疾病，甚至需要動手術治療。

金牛座：

整體運勢

工作運方面，水星進入工作宮位，工作效率極佳，許多堆積很久的事務在此時獲得解決。溝通許多事務也十分順利，不論是教育訓練、諮詢、洽談合約，都能迅速到位。

家宅運方面，金星進入家宅宮位，每天都可以準時下班，早早回家當阿宅，感覺很幸福。某些金牛座會更換許多傢俱與家電，將居家生活改善得更加舒適。有搬家需求的金牛座，此時也能尋求到理想的物件，順利搬家。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的太陽受到海王星影響，不慎喜歡上已經有穩定伴侶的對象，要放棄會覺得不太甘心，此時會陷入進退兩難的矛盾心情中。某些金牛座會發現喜歡的人與別人搞曖昧，會與對方攤牌，要他作出選擇。

人際關係方面，在人際關係宮位的海王星受到太陽影響，個性上優柔寡斷的部分，會被人毫不留情指摘出來，使得你感到心情不悅。但也許，這就是你一直無法獲得幸福的原因。

雙子座：

整體運勢

感情運方面，水星進入戀愛宮位，與喜歡的對象互訴衷曲，告白成功，可望脫單，情感穩定的雙子座，與另一半有一個特別的旅行計劃，會想嘗試環島或跳島旅遊，多看看國內不曾去過的景點。

家宅運方面，在家宅宮位的太陽與財務宮位的木星有良好連結，家人會在財務方面給予你支援，幫你繳清信用卡帳單，或是金援你。某些雙子座則可能把家中閒置的空間或空屋出租，補貼生活費用。

本週須注意的部分

人際關係方面，火星在人際關係退行，相位不良，走在路上會遇到有債務糾紛的仇家，可能會造成衝突。上一代親戚的恩怨會在這段時間波及到你，甚至需要尋求司法途徑解決。

工作運方面，在志業宮位的海王星受到太陽影響，在職場若是想混水摸魚，這段時間會被上司盯上，工作需認真一些。某些雙子座做事情較為粗枝大葉，被客戶與主管挑出許多錯誤，專業形象打折。

巨蟹座：

整體運勢

家宅運方面，水星進入家宅宮位，與金星有良好連結，家人對你特別好，會送你一份昂貴的禮物，或是默默幫你繳清許多帳單。需要搬家的巨蟹座，會在很短期的時間尋求到理想的居所，並很有效率地搬家。

金錢運方面，進入金錢宮位的金星與水星有良好連結，會與家人或朋友嚐試較為昂貴的餐廳，或是花很多錢購買新家電。此時手頭寬裕，生活品質不錯，看到經濟狀況不佳的朋友會想幫助對方，切記要量力而為。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的火星受到夥伴宮位的土星、冥王星影響，在職場上與同事或上司關係不佳，有些不愉快的問題彼此都不想退讓，造成你許多工作必須事必躬親，還要背許多黑鍋。

感情運方面，在感情宮位的土星與冥王星受到志業宮位的火星影響，常常為了加班，無法與喜歡的人好好相處，取消許多重要的約會。陷入職場戀情的巨蟹座，公領域與私生活無法分開，在情感關係上無法放鬆。

獅子座：

整體運勢

旅遊運佳，進入旅遊宮位的水星與金星有良好連結，會很隨興地規劃一趟輕旅行紓解身心的疲勞，有效率地到達想朝聖的景點打卡，購買到有特色的伴手禮，品嚐到在地美食。

感情運方面，金星進入命宮，會是桃花盛開的時期，會結識有好感的對象，甚至被人告白。還在曖昧階段的獅子座，關係有明朗化的趨勢，雙方會確認彼此的心意，試著交往看看。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的土星與冥王星受到火星影響，專業能力受到質疑，自信受損，工作情緒不佳。某些獅子座會需要出差到比較遠的地方工作，在外地會遇到許多刁難。

金錢運方面，在金錢宮位的太陽受到海王星影響，信用卡使用過度，收到帳單時倍感壓力，經濟狀況吃緊。有投資習慣的獅子座，這段時間投資運不佳，市場指數過於混亂，造成帳面嚴重的虧損。

處女座：

整體運勢

金錢運方面，進入金錢宮位的水星與金星有良好連結，會接受一份臨時性的打工或案件，經濟上不無小補。某些處女座則是在舊外套口袋掏出一筆遺忘很久的千元大鈔，感覺像中獎一樣開心。

學業運方面，在學業宮位的天王星脫離不良相位的影響，暑假作業或報告準備妥當，此時會發現自己是少數把功課做完的人。必須要繳交論文的處女座，研究專題受到重視，會受邀參與許多重要的活動。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的海王星受到命宮的太陽影響，有些曖昧關係必須說清楚講明白，不過一旦表明了自己的心意，會連朋友都無法當，對於可預期的分離感到憂傷。

健康運方面，在疾厄宮位的火星開始逆行，某些痼疾有復發的傾向，當心血光之災，有些先前受傷的傷口沒有照護好，會產生嚴重發炎的狀況。罹患急性疾病機率高，嚴重的話甚至需要動手術治療。心理層面的疾患也容易發作。

天秤座：

整體運勢

金錢運方面，在財務宮位的天王星脫離不良相位影響，有許多外快可接，雖然看似金額不多，累積起來，會是不少的數目。有投資習慣的天秤座，手上原本不看好的標的最近突然翻漲，可在適當的時機獲利了結。

人際關係方面，金星進入人際關係宮位，與命宮的水星有良好連結，和朋友好好聊聊，他們會直言不諱你情感上的缺失，也許會發現自己從來沒正視過的盲點，這會是未來是否能過得幸福的關鍵。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的火星受到土星、冥王星影響，另一半控制慾太過強勢，會覺得自由受到限制，雙方也會因此產生摩擦。某些天秤座的家人會過度干涉你的情感關係，十分心煩。

工作運方面，在工作宮位的海王星受到太陽影響，對工作敷衍了事的態度會被上司指摘出來，有些不該犯的錯誤影響你的專業形象，嚴重的話甚至會被資遣走路，這段時間工作要特別繃緊神經。

天蠍座：

整體運勢

人際關係方面，太陽持續在人際關係宮位行進，即便情感關係上有許多缺失，但週遭的朋友都願意挺你，此時會覺得友情比愛情可靠許多。某些天蠍座在學習新的知識上遇到貴人，提點你某些小訣竅，很快突破盲點。

工作運方面，金星進入志業宮位，在工作上的堅持，會使你獲得肯定，此時正在收割辛勤耕耘的成果。某些天蠍座會登上專業領域的殿堂，成為業界矚目的焦點，享受許多喝采。

本週須注意的部分

健康運方面，火星在健康宮位退行，身體嚴重過勞，使得過去的痼疾再度復發，有些舊傷口會突然惡化發炎。不斷反覆感染某種急性疾病，需要住院觀察治療。同時要當心血光之災，容易發生意外傷害。

感情運方面，在戀愛宮位的海王星受到太陽影響，腳踏兩條船的曖昧關係被發現，會落得兩頭落空的下場。有穩定情感關係的天蠍座，小孩或是寵物的身體狀況不佳，不要帶著孩子涉入危險的區域，容易發生意外。

射手座：

整體運勢

人際關係方面，水星進入人際關係宮位，相位良好，交際應酬的邀約較多，在社交場合上會顯得特別活躍。某些射手座會結交到來自異國的新朋友，雙方不僅沒有文化隔閡，還有相同的興趣，很有話聊。

工作運方面，在工作宮位的天王星脫離不良相位的影響，用較為大膽的行事風格改善整個工作領域的文化，使得你的表現受人矚目，也會因此帶來特殊的報酬與待遇

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的土星與冥王星受到火星影響，經濟狀況有些吃緊，在吃喝玩樂上的花費太奢侈，同時會有許多預期外的支出，即便收益不差，荷包卻感到捉襟見肘。

感情運方面，在戀愛宮位的火星受到冥王星與土星影響，把自由交給了自己所深愛的人，對方的控制慾卻越來越強烈，嚴重侵犯你的隱私，已經到了無法忍受的底限，容易因此發生嚴重的爭執。

摩羯座：

整體運勢

金錢運佳，金星進入財務宮位，偏財運不錯，可買彩券試試手氣。有投資習慣的摩羯座，投資標的看漲，操作得宜，會有不錯的獲利。出門購物，也會因為特殊的活動，獲得划算的折扣，購買到物超所值的商品。

工作運佳，水星進入志業宮位，與金星有良好連結，執行任何事務的效率十分迅速，許多環節進行順利，工時也因此縮短許多。每天都可以準時下班，早早回到家裡休息。

感情運方面，在戀愛宮位的天王星脫離不良相位影響，會開始正視自己的感覺，改變過去戀愛的模式，不想再壓抑自己內心的渴望，也不再想當個被動者。

本週須注意的部分

家宅運方面，在家宅宮位的火星開始退行，家宅有許多年久失修的老毛病需要重新裝潢，居家環境宛如戰場，吵雜又凌亂。某些摩羯座與家人關係不良，處於長期冷戰的狀態。或是家中有病人需要你長時間照顧。

旅遊運方面，在旅遊宮位的海王星受到太陽影響，本想到國內的一些景點好好遊覽，飯店住宿品質卻很糟，感覺花了錢又受氣。某些摩羯座出門遊覽，會在外地迷路，甚至被人詐騙，可以的話，本週盡量不要出遠門玩。

水瓶座：

整體運勢

感情運方面，金星進入感情宮位，喜歡的人對你特別體貼，雙方關係甜蜜，會有更進一步的發展。單身的水瓶座，會陷入異國戀情中，可能會喜歡上語言交換的對象，或是來交換學生的外國同學。

家宅運方面，在家宅宮位的天王星脫離不良相位的影響，討厭的鄰居搬家了，居住空間變得寧靜舒適。家中麻煩的長輩或家人，這段時間需要出遠門一陣子，會覺得家庭氣氛好清爽。

本週須注意的部分

金錢運方面，在財務宮位的太陽受到海王星影響，有投資習慣的水瓶座，這段時間容易被假消息所欺騙，進場投資失利，會有嚴重的虧損，此時理財最好保守一些。沒有投資習慣的水瓶座，要當心信用資料被盜用，蒙受損失。

工作運方面，在面試宮位的火星開始退行，雖然面試好幾個新工作，履歷卻始終石沉大海，開始有些沒自信。工作穩定的水瓶座，此時發現在背後出賣你的人居然是直屬上司，會不惜與對方直接衝突。

雙魚座：

整體運勢

金錢運方面，水星進入財務宮位，與金星有良好連結，會因為工作獲得額外的獎勵或是配股，資產增加許多。有理財習慣的雙魚座，會獲得一個寶貴資訊，在適當的時機進場，有不錯的獲利。

工作運方面，金星進入工作宮位，在職場的表現優異，此時會享受許多光鮮亮麗的讚賞。某些雙魚座這段時間會稍稍有時間可以放假休息，終於可以好好補眠睡個夠。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的太陽受到命宮的海王星影響，曖昧不明以及不誠實的態度終究會被喜歡的人識破，而被對方封鎖，使你懊悔不已。感情穩定的雙魚座，不愉快的事攤開來一一被數落，感覺委屈，甚至想消失幾天逃避壓力。

人際關係方面，在人際關係宮位的土星、冥王星受到火星影響，有些酒肉朋友擺明在佔你便宜，常常拗你請客，或是不斷的情緒勒索。加入某些團體會被迫捐獻或是買些廢物，會很想脫離這些人，卻感覺身不由己。

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