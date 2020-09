溫柔如風的靈魂 - 寶嘉康蒂 (Pocahontas)

命宮組合: 天同、天梁

迪士尼在1995年製作並發行動畫電影「風中奇緣」(Pocahontas),在1998年以錄影帶首映方式發行「風中奇緣2:倫敦之旅」(Pocahontas II: Journey to a New World)。故事的主角是美洲原住民印地安人公主寶嘉康蒂,而內容則是取材於真實歷史人物的故事,以及民間故事、傳說混合編輯。

天同與天梁同宮,本來就是一個矛盾的組合。在星曜的特質上,天梁代表老成,而天同則代表童稚;將這兩種截然不同的思維與價值觀,放在同一個人身上,所產生的矛盾情形可想而知。

【推薦閱讀】 老謀深算的幕後推手 雙星組合 - 天同天梁

心事越想越多,是因為我有矛盾的靈魂

事實上,寶嘉康蒂 (Pocahontas)只是這位印地安公主的暱稱,它所代表的意義與英文中的 "Playful" 是類似的,也就是活潑頑皮、愛開玩笑、喜歡嬉戲,其實也就是天同所代表的特徵。

無論是在第一集中與她最好的朋友妮可曼(Nakoma) 一起玩水嬉鬧,將好友推入水中;或是第二集在雪中打雪仗,寶嘉康蒂這種頑童、愛嬉鬧的特質表現無遺。

但是天梁的特質,卻讓寶嘉康蒂有著成熟的另一面。

在迪士尼的動畫電影中,主題曲其實就是主角人格特質、價值觀與行事風格的寫照。而在主題曲「風之彩」(Colors of the Wind) 的歌詞中,就已具體地描述天梁「眾生平等」,「萬物必須被公平地對待」的思維。比起其他的前輩公主們(白雪公主、睡美人、灰姑娘)執著於「王子是不是愛我」,的確大不相同。

但我知道那些岩石、草木與鳥獸

Has a life, has a spirit, has a name

有生命,有靈氣,還有名字

The rainstorm and the river are my brothers

山嵐河流是我的手足

The heron and the otter are my friends

蒼鷺與水獺是我的夥伴

And we are all connected to each other

我們彼此緊緊相連

In a circle, in a hoop that never ends

在生生不息的循環中

For whether we are white or copper-skinned

因為無論我們的膚色是白皙或是像紅銅

We need to sing with all the voices of the mountain

都要與山中萬籟同聲歌唱

Need to paint with all the colors of the wind

得要藉由風中的色彩來上色