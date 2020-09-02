溫柔如風的靈魂 - 寶嘉康蒂 (Pocahontas)

命宮組合: 天同、天梁

迪士尼在1995年製作並發行動畫電影「風中奇緣」（Pocahontas），在1998年以錄影帶首映方式發行「風中奇緣2：倫敦之旅」（Pocahontas II: Journey to a New World）。故事的主角是美洲原住民印地安人公主寶嘉康蒂，而內容則是取材於真實歷史人物的故事，以及民間故事、傳說混合編輯。

天同與天梁同宮，本來就是一個矛盾的組合。在星曜的特質上，天梁代表老成，而天同則代表童稚；將這兩種截然不同的思維與價值觀，放在同一個人身上，所產生的矛盾情形可想而知。

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心事越想越多，是因為我有矛盾的靈魂

事實上，寶嘉康蒂 (Pocahontas)只是這位印地安公主的暱稱，它所代表的意義與英文中的 "Playful" 是類似的，也就是活潑頑皮、愛開玩笑、喜歡嬉戲，其實也就是天同所代表的特徵。

無論是在第一集中與她最好的朋友妮可曼(Nakoma) 一起玩水嬉鬧，將好友推入水中；或是第二集在雪中打雪仗，寶嘉康蒂這種頑童、愛嬉鬧的特質表現無遺。

但是天梁的特質，卻讓寶嘉康蒂有著成熟的另一面。

在迪士尼的動畫電影中，主題曲其實就是主角人格特質、價值觀與行事風格的寫照。而在主題曲「風之彩」(Colors of the Wind) 的歌詞中，就已具體地描述天梁「眾生平等」，「萬物必須被公平地對待」的思維。比起其他的前輩公主們(白雪公主、睡美人、灰姑娘)執著於「王子是不是愛我」，的確大不相同。

But I know every rock and tree and creature 但我知道那些岩石、草木與鳥獸 Has a life, has a spirit, has a name 有生命，有靈氣，還有名字 The rainstorm and the river are my brothers 山嵐河流是我的手足 The heron and the otter are my friends 蒼鷺與水獺是我的夥伴 And we are all connected to each other 我們彼此緊緊相連 In a circle, in a hoop that never ends 在生生不息的循環中 For whether we are white or copper-skinned 因為無論我們的膚色是白皙或是像紅銅 We need to sing with all the voices of the mountain 都要與山中萬籟同聲歌唱 Need to paint with all the colors of the wind 得要藉由風中的色彩來上色

與其說天梁有老人緣，倒不如說他們擁有超乎自己年紀的溝通能力。

雖不能說溝通是天梁的強項，但是溝通卻是天梁展現價值與思維的方式。在劇中寶嘉康蒂和約翰·史密斯（John Smith）溝通，除了告訴他自己的家園並沒有黃金之外，也要他以一種不同的角度來看待這個世界。

與父親溝通: 她的選擇就是要和史密斯在一起，仇恨與戰爭將帶來不堪設想的後果。當然也包括第二集中，她不顧自身的安危，試圖和國王溝通，揭穿奸臣克里夫的謊言。(根據寶嘉康蒂新任男友約翰·羅爾夫(John Rolfe)的說法:「該是妳來教育這個社會的時候了!」。「說教」果然是天梁的強項!)

像風一樣地溫柔，但卻不穩定

天同與天梁雖然在價值觀以及特質上有些矛盾，但是心地善良，見不得別人受苦，卻是這兩顆星曜共同的特徵與天性。

面對對她不友善的水手遭遇危險、面對族人瀕臨戰爭的風險(因為父親不願渡海前往英格蘭)、或是在宴會場合看到被虐待的熊，寶嘉康蒂或有遲疑，但仍奮不顧身地保護她眼中的弱者或受害者。

雖然寶嘉康蒂給人的感覺像是微風輕拂、無處不在，但是個性中的矛盾與保守，也常讓她陷入天人交戰、選擇的兩難。因此，在劇中寶嘉康蒂最常遇到的問題就是如何選擇? 要選擇哪一條道路。

柳樹婆婆給她的忠告則是要她聆聽自己的心! (但是心裡的念頭也就像風一樣，飄來飄去，實在難以選擇!)

所幸福德宮的太陽，本來就代表給予、付出。寶嘉康蒂的最終選擇仍是以大我為優先。面對受重傷的史密斯，寶嘉康蒂流著眼淚，告訴史密斯自己必須留在部落中。雖然沒有自信，但是仍然扛起重任，渡海前往英格蘭和國王溝通。最後雖然喜歡羅爾夫，但並沒有選擇留在倫敦。

相較之下，小美人魚中的愛麗兒就顯得自私無比。雖然最後自己成功地由人魚變成了人類，與艾瑞克共結連理，終成眷屬；但是人類並沒有承諾從此不吃愛麗兒的同類，也就是魚、蝦、蟹以及貝類。面對「族人」生存所受到的威脅，愛麗兒顯然沒有寶嘉康蒂民胞物與的情懷。畢竟廉貞本就是較以自我為中心的主星!

既然命宮中有天同，就不得不談談天同必有的感情困擾。

無論是介入高剛（Kocoum)及史密斯之間的三角戀情，或是之後面對史密斯與羅爾夫的抉擇，寶嘉康蒂完美地詮釋天同的感情之路。不善拒絕、不想表態，往往就會被動地陷入三角戀情，造成所有人的痛苦。

這當中最吃虧的應屬高剛，忍不住一時的醋意，一代武士就莫名其妙地命喪菜鳥士兵之手，教人情何以堪。但看來寶嘉康蒂也並未放在心上，畢竟高剛本來就不是她的菜。

面對史密斯與羅爾夫，雖然寶嘉康蒂最後明確地告訴史密斯「我倆沒有明天」(原句是: 雖然我們倆曾經並肩同行，但是我已經找到我的歸宿了!) 但是拒絕史密斯之後，她並沒有積極地找到羅爾夫，並告訴他自己心中真正的想法與決定。

不得不說這種想愛又不敢開口，就是天同感情路上最大的致命傷。要不是羅爾夫最後主動接近，這場戀情多半又是以「無言的結局」作為收場，正好兌現了「天梁主孤」的宿命。

關於愛情，寶嘉康蒂實在應該向小美人魚愛麗兒多多學習。「絕不放手，直到真愛到手」才是愛情中最強大的力量! (但是如果得不到，廉貞往往也不會放手!)

雖然風中奇緣的票房表現還不錯，電影配樂也獲得兩項奧斯卡金像獎，但是電影評價卻是不及票房來得耀眼。除了電影本身的議題(美國印地安原住民與白人)帶有爭議性，電影中的故事內容是否真實反映歷史的事實，也是爭議焦點之一。

但也有人評論: 電影中的核心議題對兒童而言太過沉重，而且不容易理解；對於大人們來說，許多情感、衝突與轉折，處理的方式太過簡化與一廂情願。

或許這些議題就像寶嘉康蒂的個性一般，帶有矛盾而令人難以平衡與抉擇。

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