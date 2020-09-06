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塔羅：回不去了！感情會出現第三者嗎？

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
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【文‧科技紫微網

　

經營感情不是件簡單的事情，每一對戀人都是在爭吵、溝通中磨合，漸漸變得更親密、更有默契。有人說，愛情裡最怕出現背叛，一旦有小三介入，引發信任危機，就很難和好如初了，然而在這個到處充滿誘惑的社會裡，你和戀人之間是否會出現第三者呢？跟著科技紫微網抽牌占卜一下吧。

　

占卜說明：

1.先閉上眼睛，靜心30秒鐘。

2.在心中默念：「我們之間會出現第三者嗎」？

3.請憑你的第一感覺，選擇下面一張牌。

圖片來源／科技紫微網
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占卜結果：

　

選擇牌1：月亮（逆位）

這張牌預示著第三者出現的可能性高。目前你們的相處看似不錯，但也暗藏了一些小危機，主要的來源是外部壓力，比如父母長輩、周邊友人的不看好，可能會讓其中一方打退堂鼓。若是對方不能堅定信念，扛住壓力的話，有可能出於左右為難而私下應約相親，或者敷衍式地認識其他異性。

　

選擇牌2：正義

正義牌的含義已經宣示了你的正宮地位難以撼動。兩人之間的責任感會成為感情強而有力的支撐，一旦把對方規劃進未來，這段關係就已割不斷。即使你們其中一方有豔福上門，動了不該動的心思，也能及時回頭，在開始之前就自斷爛桃花。

　

選擇牌3：聖盃6

這張牌預示的愛情關鍵詞是：舊識、舊情人，這是你們在未來一段時間內都避不開的問題。最近或許其中一方會在某個場合遇到學生時代的暗戀對象，或是前任重新進入視野……但都別太擔心，這場邂逅激起的不過是對過去時光的追憶漣漪而已。太把舊情人當回事，反而容易造成對立。你要做的就是為你們的愛情添加更多快樂與美好，將他過去的記憶沖淡、衝散。

　

選擇牌4：聖盃2

別懷疑他了，你們的情感狀況算是穩定的。這張牌代表著一段長久穩定的關係，你們心靈的契合度很高，對方甚至有與你攜手步入婚姻的打算。但是這張牌也顯現兩人的信任感需要再加強一些，若陷入胡思亂想中，就會徒增誤會。如果你不夠信任他的話，也可以好好思考一下，為什麼另一半沒有給你足夠的安全感？這是你們需要共同面對的課題。

　

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