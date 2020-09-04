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好聽又旺運！快看你名字有這些字嗎？

聯合新聞網 / 科技紫微網
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【文‧科技紫微網

　

名字是我們最鮮明的代號，更蘊藏著許多不同層次的意義。從姓名學來說，名字對人的姻緣、事業、財富、人際、性格等都有潛移默化的影響。你知道用哪些字來取名，不僅好聽，還能旺運嗎？跟著科技紫微網來瞧瞧吧！

　

「菲」

「菲」字用於取名時，有生命力頑強的意思。且「菲」與「飛」同音，有自由、展翅高飛之意。此字不僅便於書寫，又大氣而不失氣質，實為好字！

　

「姿」

「姿」多用來形容容貌跟形態，也有富有、尊貴、文雅之義。一般用於女名之中，帶出有氣質、優雅的形象。

　

「南」

「南」指代著南方，而南方是水的故鄉，水代表著財富，因此此字在人的財運上會有所幫助。它同時也代表著方位，寓意著能夠找到人生的正確方向，頗為吉利。

　

「奕」

「奕」表示美貌與光明，寓意十分美好。「奕」字的上半部分的「亦」，有出頭早、辦事有力之意，下半部分的「大」字則含有加大加強的作用，用在名字中再合適不過了！

　

「安」

「安」字五行為土，本義為安定，含有安穩、平安、幸福等意義，從字的解析來看就十分吉利。從命理學上來看，一生安穩的人，運勢當然平順。

　

「瑾」

「瑾」的本義為美玉，也代表著美德和高尚的品格。「瑾」字同時也是美貌與智慧的象徵，又含著對生活的熱情。此字五行屬火，對人的健康運有不小的提升作用。

　

「見」

這個字的實用性很廣，但取名的時候卻往往容易被忽略。首先，「見」字是一個感官詞彙，其意境就非常美；其次，它有見識、見解之意，預示取此名者眼光長遠、氣度非凡。

　

你知道名字是人生的第二張命盤嗎？在數十劃的筆劃之中，藏著萬千奧妙，既是最短的呼喚，也是最深的祝福。不管你今天是否榜上有名，願你喜歡自己的名字，讓這個名字反映出你的努力，發揮出最大的功效！

　

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