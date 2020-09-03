聽新聞
test
0:00 / 0:00

一拍即合！這些星座是彼此的靈魂伴侶？

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock

【文‧科技紫微網

　

兩個人互相看對眼而開始談戀愛的因素各各不同。如果個性差異很大，只是因為一開始的新鮮感而吸引，隨著時間的推移，問題就會慢慢浮現。但是個性真正合拍的兩個人，卻能找到越來越多的共同話題，簡直就是彼此的靈魂伴侶！科技紫微網從星座來點名，看看你和另一半上榜了沒？

　

處女座&摩羯座

別人眼中的處女座：挑剔又囉嗦，讓人抓狂。

別人眼中的摩羯座：無聊又無趣，太沒意思了。

摩羯眼中的處女座：假傲嬌，真可愛。

處女眼中的摩羯座：我喜歡的樣子你都有。

「一物降一物」這句話，用在處女座和摩羯座這對身上真的非常恰當。摩羯座一般都有點剛愎自用，處女座又難免喜歡吹毛求疵。剛開始湊在一起的時候，真有點歡喜冤家的感覺，誰也不讓誰。

但是相處一段時間以後，他們會收起保護傘，開始分享彼此的秘密，擁抱彼此的脆弱。一個眼神就能讀懂對方想說的話，說的就是你們啦！

　

雙子座&射手座

別人眼中的雙子座：難猜+疑心重，相處起來好累啊。

別人眼中的射手座：三分鐘熱度，又花心！

雙子眼中的射手座：多麼有趣的靈魂。

射手眼中的雙子座：別人不懂我沒關係，有你一個懂我就夠了。

一個愛自由，一個愛新鮮，完全是兩個有趣靈魂的正面碰撞！射手座如果闖了禍，有機智的雙子座幫忙收拾；雙子座情緒低落時，射手座會想盡辦法逗他開心。兩個人在一起，每天都有聊不完的話題。

最重要的是，這兩個人都不愛被束縛，所以都不會給對方壓力，相處起來簡直太愜意啦！

　

天蠍座&雙魚座

別人眼中的天蠍座：腹黑第一名，不敢靠近。

別人眼中的雙魚座：太矯情，又愛鑽牛角尖。

雙魚眼中的天蠍座：你喜歡佔有，而我剛好喜歡被佔有。

天蠍眼中的雙魚座：天真如你，值得好好珍惜。

天蠍和雙魚這對組合，是相愛相殺卻樂在其中的典範。自帶神秘感的天蠍座總能吸引雙魚座的目光，滿足雙魚座對愛情所有的幻想，而柔軟細膩的雙魚剛好能夠溫暖蠍子的心。

說起來，他們有太多相配的部分了，一個喜歡虐人，一個喜歡被虐；折騰來折騰去，終究還是輸給了對方，贏回了幸福。

　

你遇過這些星座組合嗎？或者你和你的另一半就在榜上？其實，不管是否上榜，能相遇、相戀就是無比難得的緣分啊。就算吵架，也要吵得有價值，珍惜兩人相處的時光，避免後悔喔！

　

【延伸閱讀】

兩人契合度有多高？紫微來合盤

人氣戀愛占！你與他情投意合？

　



更多命理分析，請前往 科技紫微網

科技紫微網 星座 愛情

延伸閱讀

殺破狼周運勢／金牛第三者恐介入 獅子萌生辭職想法

12星座分手狠心指數排行榜 天蠍只排第二？

唐綺陽星座運勢週報：天蠍有自信桃花旺 雙魚得到餽贈紅利

跟3星座談戀愛！年輕愛吵架、晚年愛越深，摩羯上榜？

相關新聞

一拍即合！這些星座是彼此的靈魂伴侶？

兩個人互相看對眼而開始談戀愛的因素各各不同。如果個性差異很大，只是因為一開始的新鮮感而吸引，隨著時間的推移，問題就會慢慢浮現。但是個性真正合拍的兩個人，卻能找到越來越多的共同話題，簡直就是彼此的靈魂伴侶！科技紫微網從星座來點名，看看你和另一半上榜了沒？

怕別人不知道？談戀愛最愛「放閃」的6大星座 射手高調剛好而已

愛情主義的世界裡，到底是誰最愛放閃深怕別人不知道他們正在戀愛的呢？想必每個人身邊都有除了曬娃狂魔之外一定也有撒狗糧達人吧？這類型的人在你我身邊是不是都一樣屢見不鮮呢？那今天就跟著小孟老師一起來看看到底是哪幾個星座最愛放閃吧！

每日星座運勢／巨蟹出門在外利洽商 工作能受肯定

2020-09-3 牡羊座 充滿自信的笑容，是帶來好運的法寶。 整體運：★★★★☆ 愛情順利，單身者選擇今天向追求一段時日的對象表白，易如願以償。財運一般，對金錢的敏銳度不太高，玩

深藏不露！這些生肖才是情場高手

什麼樣的人算得上是情場高手呢？是顏值高，還是很會說甜言蜜語？其實真正的情場高手，通常能夠不動聲色的打動或吸引你，然後用一些致命的細節直抵你的內心，讓你對他念念不忘。趕快跟著科技紫微網來看看，生肖圈中深藏不露的情場高手是誰？

溫柔如風的靈魂 - 寶嘉康蒂 (Pocahontas)

雖然寶嘉康蒂給人的感覺像是微風輕拂、無處不在，但是個性中的矛盾與保守，也常讓她陷入天人交戰、選擇的兩難。

唐綺陽星座運勢週報：魔羯天菜將出現 巨蟹破財也開心

金星巨蟹最後衝刺，重視安全感與家的議題，捍衛價值、保持信心，面對辛苦與難題，能夠衝出一番成績。週日金星進獅子，時尚、舞台、親子關係等話題成為重點。水星處女尾聲，忙碌中關注細節，事情繁多容易拖延，諸星就位天秤，感受不平靜的氛圍。火星進入陰影期，火能量讓人忙碌，避免受傷或是衝動，停滯後將會稍作減緩。木星將順行，教育、學位、航空、通訊傳播等行業，準備即將活絡。

殺破狼周運勢／金牛第三者恐介入 獅子萌生辭職想法

金牛座工作運方面，金星本週在面試宮位行進，水星將在週末進入工作宮位，本週面試新工作，很快就會被錄取，並且火速要在下週開始上班。不過有些金牛座還沒準備好這麼快就任，可能會想放棄這次的機會，或延後到職時間。

敢按呢！這些星座演反派還能討人喜歡？

有的人天生臭臉，說起話來得理不饒人，好像每個人都欠他好幾百萬。遇上這種人，你巴不得離他遠一點；但有些人卻相反，聽他們耳提面命、諄諄教誨的樣子，還挺令人舒服的！怎麼回事呢？快跟著科技紫微網一起來看看，哪些星座在生活中就算擔任反派，還能討人喜歡？

激似反社會人格！哪些星座能當「高文英」的接班人？

話題韓劇《雖然是精神病但沒關係》迎來大結局！有別於以往韓劇女主角溫柔婉約或清新可人的路線，由演員徐睿知扮演的「高文英」常以誇張的服裝現身，好像很不會看別人臉色，似乎有「反社會人格」的傾向，若從星座的角度來看，誰能當「高文英」的接班人？科技紫微網帶你一起來探討！

哪些命格就算分隔兩地 感情依舊甜蜜？

面對愛情，有的人恨不能時時刻刻黏在一起，耳鬢廝磨甜甜蜜蜜；有的人卻喜歡保持距離，各自安好，愛情不減反增，初心不變。你適合遠距離戀愛嗎？今天，科技紫微網就來跟大家分享，哪些命格堪比牛郎織女，分隔兩地卻感情依舊？

9月生命靈數運勢分析：沒有一種看見 能比坦誠更需要被填滿你眼前

引用七數的指引做為九月的開端：） . 不再對自己說不，不再忽略那本該見的，你知道就是此時、此刻、今天。 沒有任何稍等，能比現在更好， 沒有一種看見，能比坦誠更需要被填滿你眼前。

小孟塔羅：好運可能過了轉角出現！測下半年偏財運如何？

正財一般指的是由你的工作所獲得的財富。偏財的範圍則較為廣泛，通常指含有一定的運氣成份，並無法完全由你的意志所操縱，可能是錢財也可能是好事。因此，上次讓全民都陷入瘋狂，最高獎金32億的威力彩，便隸屬於偏財運的範籌。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，下半年偏財運如何？

熱門新聞

實名制口罩混大陸製？ 新北藥師公會證實：恐達三分之一藥局

北部雨狂炸3縣市大雨特報 氣象局：只是開始 恐下到明天

雲圖驚見「乖乖排隊對流胞」 鄭明典：北部雨算颱風尾

雙颱分隔千里「長出臍帶」 氣象專家：手牽手接力襲日韓

中衛防疫新生活口罩康是美開賣 須消費憑發票限購

海口人超狂普渡！螃蟹、龍蝦擺滿桌 網羨慕：好兄弟要痛風了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。