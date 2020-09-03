一拍即合！這些星座是彼此的靈魂伴侶？

【文‧科技紫微網】

兩個人互相看對眼而開始談戀愛的因素各各不同。如果個性差異很大，只是因為一開始的新鮮感而吸引，隨著時間的推移，問題就會慢慢浮現。但是個性真正合拍的兩個人，卻能找到越來越多的共同話題，簡直就是彼此的靈魂伴侶！科技紫微網從星座來點名，看看你和另一半上榜了沒？

處女座&摩羯座

別人眼中的處女座：挑剔又囉嗦，讓人抓狂。

別人眼中的摩羯座：無聊又無趣，太沒意思了。

摩羯眼中的處女座：假傲嬌，真可愛。

處女眼中的摩羯座：我喜歡的樣子你都有。

「一物降一物」這句話，用在處女座和摩羯座這對身上真的非常恰當。摩羯座一般都有點剛愎自用，處女座又難免喜歡吹毛求疵。剛開始湊在一起的時候，真有點歡喜冤家的感覺，誰也不讓誰。

但是相處一段時間以後，他們會收起保護傘，開始分享彼此的秘密，擁抱彼此的脆弱。一個眼神就能讀懂對方想說的話，說的就是你們啦！

雙子座&射手座

別人眼中的雙子座：難猜+疑心重，相處起來好累啊。

別人眼中的射手座：三分鐘熱度，又花心！

雙子眼中的射手座：多麼有趣的靈魂。

射手眼中的雙子座：別人不懂我沒關係，有你一個懂我就夠了。

一個愛自由，一個愛新鮮，完全是兩個有趣靈魂的正面碰撞！射手座如果闖了禍，有機智的雙子座幫忙收拾；雙子座情緒低落時，射手座會想盡辦法逗他開心。兩個人在一起，每天都有聊不完的話題。

最重要的是，這兩個人都不愛被束縛，所以都不會給對方壓力，相處起來簡直太愜意啦！

天蠍座&雙魚座

別人眼中的天蠍座：腹黑第一名，不敢靠近。

別人眼中的雙魚座：太矯情，又愛鑽牛角尖。

雙魚眼中的天蠍座：你喜歡佔有，而我剛好喜歡被佔有。

天蠍眼中的雙魚座：天真如你，值得好好珍惜。

天蠍和雙魚這對組合，是相愛相殺卻樂在其中的典範。自帶神秘感的天蠍座總能吸引雙魚座的目光，滿足雙魚座對愛情所有的幻想，而柔軟細膩的雙魚剛好能夠溫暖蠍子的心。

說起來，他們有太多相配的部分了，一個喜歡虐人，一個喜歡被虐；折騰來折騰去，終究還是輸給了對方，贏回了幸福。

你遇過這些星座組合嗎？或者你和你的另一半就在榜上？其實，不管是否上榜，能相遇、相戀就是無比難得的緣分啊。就算吵架，也要吵得有價值，珍惜兩人相處的時光，避免後悔喔！

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