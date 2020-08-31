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唐綺陽星座運勢週報：魔羯天菜將出現 巨蟹破財也開心
【唐綺陽星座運勢週報8/31-9/6】
重要星象：金星巨蟹最後衝刺，週日金星進獅子，水星處女尾聲，火星進入陰影期，木星將順行。
金星巨蟹最後衝刺，重視安全感與家的議題，捍衛價值、保持信心，面對辛苦與難題，能夠衝出一番成績。週日金星進獅子，時尚、舞台、親子關係等話題成為重點。水星處女尾聲，忙碌中關注細節，事情繁多容易拖延，諸星就位天秤，感受不平靜的氛圍。火星進入陰影期，火能量讓人忙碌，避免受傷或是衝動，停滯後將會稍作減緩。木星將順行，教育、學位、航空、通訊傳播等行業，準備即將活絡。
工作注意：金牛、處女、天蠍、雙魚
金牛：能更上一層樓，把握機會好好表現
處女：工作繁雜狀況多，小心分辨真相
天蠍：態度越明確，對事情的進展越有幫助
雙魚：忙個不停，有長遠方案不妨聽聽看
桃花注意：雙子、獅子、射手、魔羯
雙子：桃花對象走親切路線，考慮接受一下
獅子：面對感情，要再浪漫、用心一些
射手：有老夫老妻傾向，別讓對方覺得無趣
魔羯：有一見鍾情機會，天菜即將出現
財運注意：巨蟹、天秤
巨蟹：為了喜歡的東西，破財也覺得開心
天秤：理財牽一髮動全身，當心差一點就差很多
健康注意：白羊、水瓶
白羊：注意交通、行走安全
水瓶：好好處理睡眠、多慮的問題
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