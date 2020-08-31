唐綺陽星座運勢週報：魔羯天菜將出現 巨蟹破財也開心

正財一般指的是由你的工作所獲得的財富。偏財的範圍則較為廣泛，通常指含有一定的運氣成份，並無法完全由你的意志所操縱，可能是錢財也可能是好事。因此，上次讓全民都陷入瘋狂，最高獎金32億的威力彩，便隸屬於偏財運的範籌。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，下半年偏財運如何？

2020-08-28 15:11