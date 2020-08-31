快訊

「他朝我的頭開第一槍」 館長遭槍擊後首度直播發聲

開學日溼答答…梅莎颱風外圍環流影響 北台間歇降雨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

唐綺陽星座運勢週報：魔羯天菜將出現 巨蟹破財也開心

聯合新聞網 / 唐綺陽
星座專家唐綺陽。 圖／大慕影藝提供
星座專家唐綺陽。 圖／大慕影藝提供

唐綺陽星座運勢週報8/31-9/6】

重要星象：金星巨蟹最後衝刺，週日金星進獅子，水星處女尾聲，火星進入陰影期，木星將順行。

金星巨蟹最後衝刺，重視安全感與家的議題，捍衛價值、保持信心，面對辛苦與難題，能夠衝出一番成績。週日金星進獅子，時尚、舞台、親子關係等話題成為重點。水星處女尾聲，忙碌中關注細節，事情繁多容易拖延，諸星就位天秤，感受不平靜的氛圍。火星進入陰影期，火能量讓人忙碌，避免受傷或是衝動，停滯後將會稍作減緩。木星將順行，教育、學位、航空、通訊傳播等行業，準備即將活絡。

工作注意：金牛、處女、天蠍、雙魚

金牛：能更上一層樓，把握機會好好表現

處女：工作繁雜狀況多，小心分辨真相

天蠍：態度越明確，對事情的進展越有幫助

雙魚：忙個不停，有長遠方案不妨聽聽看

桃花注意：雙子、獅子、射手、魔羯

雙子：桃花對象走親切路線，考慮接受一下

獅子：面對感情，要再浪漫、用心一些

射手：有老夫老妻傾向，別讓對方覺得無趣

魔羯：有一見鍾情機會，天菜即將出現

財運注意：巨蟹、天秤

巨蟹：為了喜歡的東西，破財也覺得開心

天秤：理財牽一髮動全身，當心差一點就差很多

健康注意：白羊、水瓶

白羊：注意交通、行走安全

水瓶：好好處理睡眠、多慮的問題

星座運勢 火星 木星 睡眠 唐綺陽 每週星座運勢

相關新聞

唐綺陽星座運勢週報：魔羯天菜將出現 巨蟹破財也開心

金星巨蟹最後衝刺，重視安全感與家的議題，捍衛價值、保持信心，面對辛苦與難題，能夠衝出一番成績。週日金星進獅子，時尚、舞台、親子關係等話題成為重點。水星處女尾聲，忙碌中關注細節，事情繁多容易拖延，諸星就位天秤，感受不平靜的氛圍。火星進入陰影期，火能量讓人忙碌，避免受傷或是衝動，停滯後將會稍作減緩。木星將順行，教育、學位、航空、通訊傳播等行業，準備即將活絡。

每日星座運勢／雙子工作宜與人合作 投資多看多聽

2020-08-31 牡羊座 決斷需要理性。 整體運：★★★★☆ 果斷解決眼前的感情問題，可避開爛桃花對你的糾纏。財運受到情緒的牽制，衝動投資將受到衝擊性的懲罰。別人的學習方法在你

殺破狼周運勢／金牛第三者恐介入 獅子萌生辭職想法

金牛座工作運方面，金星本週在面試宮位行進，水星將在週末進入工作宮位，本週面試新工作，很快就會被錄取，並且火速要在下週開始上班。不過有些金牛座還沒準備好這麼快就任，可能會想放棄這次的機會，或延後到職時間。

敢按呢！這些星座演反派還能討人喜歡？

有的人天生臭臉，說起話來得理不饒人，好像每個人都欠他好幾百萬。遇上這種人，你巴不得離他遠一點；但有些人卻相反，聽他們耳提面命、諄諄教誨的樣子，還挺令人舒服的！怎麼回事呢？快跟著科技紫微網一起來看看，哪些星座在生活中就算擔任反派，還能討人喜歡？

激似反社會人格！哪些星座能當「高文英」的接班人？

話題韓劇《雖然是精神病但沒關係》迎來大結局！有別於以往韓劇女主角溫柔婉約或清新可人的路線，由演員徐睿知扮演的「高文英」常以誇張的服裝現身，好像很不會看別人臉色，似乎有「反社會人格」的傾向，若從星座的角度來看，誰能當「高文英」的接班人？科技紫微網帶你一起來探討！

哪些命格就算分隔兩地 感情依舊甜蜜？

面對愛情，有的人恨不能時時刻刻黏在一起，耳鬢廝磨甜甜蜜蜜；有的人卻喜歡保持距離，各自安好，愛情不減反增，初心不變。你適合遠距離戀愛嗎？今天，科技紫微網就來跟大家分享，哪些命格堪比牛郎織女，分隔兩地卻感情依舊？

9月生命靈數運勢分析：沒有一種看見 能比坦誠更需要被填滿你眼前

引用七數的指引做為九月的開端：） . 不再對自己說不，不再忽略那本該見的，你知道就是此時、此刻、今天。 沒有任何稍等，能比現在更好， 沒有一種看見，能比坦誠更需要被填滿你眼前。

小孟塔羅：好運可能過了轉角出現！測下半年偏財運如何？

正財一般指的是由你的工作所獲得的財富。偏財的範圍則較為廣泛，通常指含有一定的運氣成份，並無法完全由你的意志所操縱，可能是錢財也可能是好事。因此，上次讓全民都陷入瘋狂，最高獎金32億的威力彩，便隸屬於偏財運的範籌。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，下半年偏財運如何？

12星座分手狠心指數排行榜 天蠍只排第二？

有些人提「分手」就像家常便飯。這些人常常上午還生氣鬧分手，下午哄一哄又甜蜜如初了。但有些人可就狠得多，說出了分手就再也難以追回。科技紫微網今天來替各星座的分手狠心程度做個排行榜，看看你是第幾名？

上班族才懂！哪些生肖是加班時的霸主？

來來來，加班時間到了！雖然上班族大多不愛加班，不過你知道誰才是加班時的霸主嗎？今天，科技紫微網跟大家分享，哪些生肖在加班時會展現出各種不同的霸主特質？來看看哪些辛苦的上班族上榜了！

9月星座塔羅運勢：金牛有新開始 處女財星高照

相對於8月整體平靜的星象，9月逢火星逆行，大家可能會感到脾氣變得有些暴躁，或有意志消沉的跡象。火星影響的是我們的意志與行動力，這個月要多多關注身體狀況，盡可能保持身心愉悅。至於各星座詳細的運勢要點，就讓科技紫微網帶大家一起看看吧！

塔羅：這些佈局 助你領到「未來好運」三倍券

你覺得自己最近特別衰？出社會多年，工作仍然無法上軌道，累積不了財富，到底你的人生出了什麼問題？你想超越自我，擁有完美人生，把好運格局放大嗎？不只政府發出「振興三倍券」，科技紫微網也要告訴你，你該做哪些佈局，可以讓自己就像獲得「好運三倍券」一樣鹹魚翻身喔！話不多說，趕快來占卜。

熱門新聞

一張圖看天氣！梅莎恐轉強颱 明後天兩階段變化

玉山小獼猴遭車撞死 母猴心碎抱屍7日終於放下了

資深職場女揭求職「3訣竅5提問」 網友大推：面試女王

真實版「皮卡丘貓」全身螢光黃 主人親揭染色原因

台鐵台南往保安電車線斷落 估今晚8時30分全線搶通

影／搶中衛口罩屈臣氏湧人潮 民眾自製號碼牌免白排

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。