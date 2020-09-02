每日星座運勢／摩羯財運與事業相關 翻書可增靈感

2020-09-2

牡羊座

調整積極性保持良好狀態。

整體運：★★★☆☆

精神萎靡不振的話，整個人的運勢也會減弱喲，這點特別表現在工作上，工作積極性不高會導致手上CASE狀況不斷，要注意調節；今日偏財運不錯，有賺外快的機會；佩戴紅色飾品可增強愛情運勢，試試也無妨喲。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人感情進展緩慢，多安排約會可有所改善；單身者有機會獲得異性的幫助。

事業運：★★☆☆☆

情緒比較低落，無法集中精力，易出現差錯，同事也會因此而受影響。需盡快調整情緒。

財運：★★★☆☆

一些不必要的開銷要盡量省下來。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：06:00-08:00墨玉綠

開運方位：正北方向

金牛座

財運欠佳。

整體運：★★★☆☆

老是自以為是的替對方做安排，小心與戀人的關係陷入冰封期；財運不佳，理財謹慎為上，切忌拿出老本孤注一擲；思考能力很強，上班族適合做個計劃書，學生族可以為新學期做份學習計劃。

愛情運：★★☆☆☆

在挑選另一半的標準上你有著近乎完美的要求，稍有不滿便毅然斬斷所有情絲。今日戀愛運不佳，多多反省自己才好。

事業運：★★★☆☆

花費過多的精力在細節上，會打亂原有的工作計劃，也易影響工作的整體進程。

財運：★★☆☆☆

易犯迷糊，多留心隨身攜帶的重要物品。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：14:00-16:00祖母綠

開運方位：西北方向

雙子座

積極樂觀面對生活。

整體運：★★☆☆☆

銷售人員容易有處處碰壁的挫折感，一定要樂觀自信，今天會有意想不到的機遇哦；戀愛中的人會遇見比另一半更優秀的異性，逃避舊戀情的念頭會浮現，切忌因一時衝動而作出決策；表面上投資形勢不錯，其實投資潛力並不如預期所想。

愛情運：★★☆☆☆

桃花較弱，多多表現你積極、親和的一面，你的好桃花轉眼又會出現喔！

事業運：★★★☆☆

對於周圍同事的求助你通常是有求必應，會讓你花大量的時間在他人的事務上，而自己的工作不得不延後完成。

財運：★★★☆☆

付出三分只得一分之運，倘若懶得付出，就連一分都沒有囉！

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：19:00-21:00苔蘚綠

開運方位：正南方向

巨蟹座

保持平和的心態，可提升運氣。

整體運：★★★★☆

學生族由於太急躁而作業馬虎完成的情況較多，會讓老師留下不好的印象，凡事過猶不及，耐心一點才好。今天財運普通，太招搖會破財，要留意手上的皮包。抽些時間打掃房間，可讓你的運氣提升。

愛情運：★★★★☆

單身者只要主動與異性接觸，就有機會遇到有緣人。有伴侶者多黏著對方，易有被呵護的感覺。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，動力不太足夠，有點怕壓力，做事情會有點迷糊呢！

財運：★★★☆☆

適合保守理財的一天，採取簡單的理財方式，降低瑣碎複雜的程序，就能夠管理好當日的金錢了。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：23:00-24:00深海藍

開運方位：正南方向

獅子座

貴人助力強，人際優勢用得好會有不錯的收穫。

整體運：★★★☆☆

今天運勢平順，家中的事情無需過多操心，家人會把一切安排妥當。你可以專心投入到工作中，遇到困難不妨多與上司、同事溝通，會獲得援助與支持。晚上抽點時間去親友家串門子，互相往來會為你帶來好運。

愛情運：★★☆☆☆

遇到不太喜歡的桃花機率高，別因為寂寞而戀愛，對於無感的桃花直接拒絕為妙。

事業運：★★★★☆

工作上進展順利，但還需要多加磨練自己的專業技術，以免他人說三道四。

財運：★★★☆☆

投資前要多參考他人意見，如果學識淺薄又獨斷獨行，吃虧的會是自己喔！

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-11:00睡蓮紫

開運方位：正北方向

處女座

能保持愉快的心態。

整體運：★★★★☆

今天適合邀約你的另一半去看場愛情電影，體會彼此的愛慕之情。單身者的穿著打扮可以新潮、前衛一點，能提升桃花運。工作會有新的突破，若是有計劃發展自己的事業，選擇行動會是個不錯的決定。

愛情運：★★★★☆

感情出現小麻煩，夫妻爭吵時得多站在對方的立場設想，才能讓彼此的感情維繫長久。

事業運：★★★★☆

人緣不錯，長官關照，同事協助，讓你的工作進展順利，你也很有優越感。

財運：★★★☆☆

投資時，要小心高報酬的誘惑陷阱！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：14:00-15:00鉑金灰

開運方位：正南方向

天秤座

煩心事較多，難以平復心情。

整體運：★★☆☆☆

感情上會有一些小摩擦，讓你難以開懷，應把心思從感情上移開。工作上受到外界因素影響有點分心，多提醒自己，以免無法保證工作進度。財運不佳，會受到一些不好訊息的蠱惑，干擾你的判斷，不要理會小道消息。

愛情運：★☆☆☆☆

感情問題棘手，需要用包容的心來解決疑難雜症，先認錯反而能有效化解衝突。

事業運：★★★☆☆

工作激情高漲，對新計劃的推出能有許多很不錯的設想，不過實施起來難免會遇到一些問題。

財運：★★☆☆☆

花錢較隨興，難以守住錢財。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：08:00-09:00蜜瓜黃

開運方位：正北方向

天蠍座

今天特別容易受他人影響。

整體運：★☆☆☆☆

情緒低落時，桃花顯得寥寥無幾，愛情運難有突破。財運稍有不順，多年不見的朋友突然登門拜訪，則多半是向你尋求錢財上的援助。身心疲憊，繁忙的工作讓生活品質下降，對健康頗有影響。

愛情運：★★☆☆☆

把心態調整到最佳，在穿著打扮上得體不張揚，言談舉止彬彬有禮，可為愛情加分。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，杯葛糾紛比較多，放下個人的主觀意識以及比較之心，才能讓工作順利的推動。

財運：★★☆☆☆

悶悶不樂會使財神遠離。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：21:00-22:00秋葵綠

開運方位：正南方向

射手座

趕快行動起來，備足糧草。

整體運：★★☆☆☆

喜歡的人已經出現，卻難有進一步的發展機會，自己也不願吐露真情，因而只能獨自苦惱。逛街的興致大增，大包小包拎回家，錢包會因此瘦一大圈。合作夥伴非常出色，不用你幫忙便能將事情做得完美。

愛情運：★★☆☆☆

單身者顯得清高，對異性的主動邀約很不屑，容易嚇跑桃花；戀愛中的人易獲得戀人關心。

事業運：★★☆☆☆

雜事繁多，會讓你感覺手忙腳亂。別給自己太大的壓力，對於他人的額外要求盡量委婉拒絕。

財運：★★☆☆☆

賺錢意識強烈，為錢而四處奔忙，但財運較弱，不宜投機。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：22:00-23:00蜜瓜黃

開運方位：正東方向

摩羯座

順其自然，好財運沒那麼容易跑掉。

整體運：★★★★★

今天更易體會到等待難熬的滋味，已婚者獨守空房會覺得生活太平淡，有尋求刺激的強烈想法；得天獨厚的好財運，與合作者的默契可望達到最高點，求財輕鬆；工作辛苦反而覺得充實，很有幹勁。

愛情運：★★★★☆

愛情運不錯，只要把你的幽默感和活力展現出來，就不難吸引到心儀的對象注意。

事業運：★★★★☆

事業運佳，有利文書往來，或是技術型的工作。思路受阻時，翻翻書、聊聊天可增加靈感。

財運：★★★★★

今日的財運與事業息息相關，事業上有增資擴充的慾望；順利的財運，對於增資有正面幫助。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：16:00-18:00深海藍

開運方位：正西方向

水瓶座

從實際出發。

整體運：★★★☆☆

對金錢的收益比較看重，好高騖遠使理財的精準度有所降低，靜心多觀察反而是權宜之策；善於利用自身優勢，順利完成上司交待的任務；約朋友吃吃火鍋、烤肉類的東西能讓心情放鬆。

愛情運：★★★☆☆

在聚會中有機會認識新朋友，也有互相看對眼的異性朋友，可望發展一段感情。

事業運：★★★★☆

人緣佳，憑藉隨機應變的能力在交際場合如魚得水，有難題只要開口就能得到貴人幫助。

財運：★☆☆☆☆

有經手錢財的機會，但多是過路財神，對於投機財別抱太大希望，純當娛樂就好。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：09:00-11:00辣椒紅

開運方位：西北方向

雙魚座

有愛情滋養，身心愉悅。

整體運：★★★★☆

單身者今天桃花當頭，出門約會記得先把自己精心打扮一番，個人魅力才會充分展現哦！在資金運作上會出現周轉不靈的現象，切勿病急亂投醫；若將所有資金全盤托出，只會讓風險越來越大。

愛情運：★★★★☆

愛情運旺盛，夫妻間的矛盾可望逐漸化解；單身者在逛街時，偶遇夢中情人的機率高。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，想要喚醒工作熱忱，務必把每件事情都想像得很有趣！

財運：★★★☆☆

財務上有喜訊，要大膽、直接的談判金錢問題，只要敢開口，多能有正面的答案。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：13:00-15:00脆梅青

開運方位：西北方向





