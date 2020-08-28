9月生命靈數運勢分析：沒有一種看見 能比坦誠更需要被填滿你眼前

引用七數的指引做為九月的開端：）

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不再對自己說不，不再忽略那本該見的，你知道就是此時、此刻、今天。

沒有任何稍等，能比現在更好，

沒有一種看見，能比坦誠更需要被填滿你眼前。

生命靈數怎麼算？ 以下運勢將以生命靈數1~9數來作為分組的依據， 例如： 1988年08月08日生， 請將所有數字加總至個位數則得到你的生命靈數。 1+9+8+8+0+8+0+8=42 4+2=6，所以範例的生命靈數為6。 若命數為10的朋友請繼續加至個位數即可， Ex：1+0=1，依此類推。 就上例而言，可以優先看「靈數6」的運勢， 再參照加總前的兩數「2、4」輔助著看， 綜合的解讀可以帶給你更多啟發噢！ 圖／Stocksnap

★生命靈數1

整體運勢：需要調整好心情，才能順利承接住九月的轉折，因為九月突然就轉成了跟上個月完全不同的氣氛，對一號人來說，蒙幸運之神的眷顧不是問題，但你能不能順利接球，就得靠對自己、以及眼前局勢的信任了。

如果你自覺上個月衰到爆，那要請你快點認清，那已經是過去的事，九月是全新的月份，也會出現新的機會、新的合作、跟旁人的溝通也變得頻繁、順暢起來，如果你還停留在原地，那顯然有點浪費這全新的順境，雖然因為跟人往來頻繁的關係，仍會遇到一些意見紛歧的狀況，但最終都能很快的排除，變得順利。

工作／學習狀況：在專業上，若上個月有停滯不動、溝通不順、做到一半就很難前進的事，請先放到一邊吧！

這些卡住的事，短期內不易再有進展，本月將開始一個新的循環，所以你會看到新的合作、可能性、新的洽談紛至，如果還執著在「非把原本的東西弄出個結果不可」，恐怕會讓你在事業跟學習上都錯過更多，快速的轉換到新的項目，才是本週期最能為你帶來成就感的選項，這段時間出現的機會，要選請選「最想要的」，而不只是「你目前評估安全可行的」。

為自己冒一點險，到了月末成果展現，你會感謝月初自己的判斷與割捨。

愛情：單身者，將有機會因為負面事件，情緒被擾動，與過往的陰影面對面，你將遇見過去曾經讓你感到失敗、或類似的人、事、物，這是絕佳的痊癒機會，請別急著躲開或忽略它們，趁著它們再來的此刻，好好看清楚事件的全貌，同時，你會在當中得到啟發，知道自己為何會卡在原地的原因，當你走完整個月份，並且開始處理那些曾經的傷口，你會發現自己變得比之前明確、有自信，只要願意挖掘，桃花在下半年就離你不遠。

有伴侶者，若覺得關係在停滯中，本月可望找到突破點，破冰增溫的機會增加，但幸運並非平白能得，當然先得從你看到對方的需求，進而做出回應或具體改變開始，可喜的是，只要願意割捨原本的立場或觀點，幫對方設身處地的著想，在這段時間的付出與修正，都能事半功倍；對於關係穩定的一號人來說，這段時間也是升溫、深化關係的好時機，去做那些對方沒說，但你感受到的，對於關係的固化也會有很大的幫助。

訊息指引：Tiger Eye＋Ace Of Swords

以確切的行動，驅走長存在夢境之間的不明確，

陰影與恐慌，將隨著行動之火被點燃，燃燒殆盡，不留一點餘灰。

★生命靈數2

整體運勢：溝通狀況不良的本週期，二號人想把話講得「深」恐怕滿困難的，也不利於說服他人、開啟談話之前，若能做好「可能無用」的心理準備，失落感會少一點，也會少花很多不必要的力氣。

對你來說比較無力的，是「感覺到對方沒有聽的意願」這件事，但這樣的狀況問題並不在你，你還是可以把話講完，但結果就留待後續分曉，你費的唇舌仍不會白費，只是益處無法在當下就展現罷了。

工作／學習狀況：在專業上，獨自工作比團體合作來得順利，若你是身處團隊工作、或需要跟很多窗口往來的，只要稟持著「不預設成果或結果」的心情，做好該做的，認清「就算卡住了，錯也不需要全都歸疚於自己」的事實，在這段時間就能安然度過，在文書上、資料的傳遞跟轉譯上，都容易有誤，需要多留些檢查的時間，方能降低錯誤，避免掉業務上的風險。

對於獨自工作者，則是截然不同的境況，因為跟外界的溝通不良，上門打擾的人少，若你的工作能獨力完成，且需要創作、創造、發想，在這段時間靈感湧現的機會倒是滿多，九月利於用感性工作者，在這段感受力跟靈感高漲的時期，請多把握產能超前的機會。

愛情：單身者在心理面仍有許多陰影待處理，而這段時間是比較不易見的時期，所以對於想積極對自己做點什麼的二號人而言，回顧過往、不帶批判公平的檢視過去發生的種種，會是幫助自己恢復自信、修復舊傷、進而能開啟新戀情的時機，一切的發生、生活的前進，都得靠自己的主動，若要新戀情被動上門，那樣的機會極少，請別把期待放在錯誤的地方。

有伴侶者，在關係中則容易跟對方產生隔劾，或許你會主張「對方都沒有要聽我說話」但當你這樣說的時候，務必先回頭看看自己的表達，是不是也迂迴、閃躲刺激的部份、只過濾部份的訊息表達呢？九月份的關係中，如果有不滿意的地方，如果你願意先放下指責，會發現自己可能也先對對方做出了不好的示範，但這並非只是要你低頭跟檢討，而是關係總是要走下去，如果你希望有正面的進展，那麼勢必得先給出你想要的善意，然後對方才會有機會跟上你。

訊息指引：Rainbow Obsidian＋Knight Of Pentacles

允許淚水沖刷，關於過往的傷痛與瘡疤，都過去了，它們不在當下這個今天，

盡情流淚，只要你願意，它們將流出你的身體，不再存在你餘生的每一天。

★生命靈數3

整體運勢：得準備好柔軟的身段、心靈，才能比較順利面對九月的到來，對三號人而言，如果固守在某些位置、堅持端著姿態，在這段時間是危險的，因為這樣你自認的「堅持」，在別人的眼裡，可能真的很刺眼，就會幫你招來負面的評價跟攻擊。

在九月是比平常更需要回歸初心，跟大家平起平坐，誠懇待人接物的週期，如果你能更謙卑，才會看見合作的珍貴，跟為自己帶來好運，同樣的運勢，若能懂得用對的策略去應對，你就能站在相對幸運那一邊。

工作／學習狀況：在專業上強調團體合作的月份，功勞無法全攬、也無法特別出鋒頭，想展現個人的獨特性、特立獨行，在九月都是行不通的，若原本有既有的職位、或特別高的專業成就，也會在這段時間有機會受到他人的質疑跟挑戰，一切的確「看似不順」，但在這些不順當中，如果你能採取不反制、順流、公開且不帶個人情緒的「接受指教」的態度，就能在這個看似逆風的時期，順利過關。

對於學習中、要面試、上台應試跟報告者，九月也是關卡重重的時期，如果想過關，勢必得先放下手中的武器，拿出耐性，順著問題誠意回答、以解決狀況為首要原則，就可以順利度過九月的試鍊。

愛情：單身者可以多增加團體活動、參加非平日人際圈的聚餐、會議等，都有機會遇到不錯的對象，對象雖有，但姿態仍然很重要，主動釋放善意、溫和的攀談方式，一樣都不可少，如果這些基本的行動都能做到，那九月找到新的機會的可能性是很高的，記得要做就要完整的全都做到，若只是出席，卻全程擺出等待或「讓我來好好挑一挑」的樣子，可是會加分不成還倒扣的哦！

有伴侶者在關係中，也會面臨到「位置高低」的問題，這段時期可能發現伴侶特別的不合作、愛唱反調，難以溝通，這些問題若想克服，那麼你勢必得調整一下自己的過多堅持，有些不那麼必要的，就給對方留點空間吧！當你願意做出某些妥協，你會看到對方的不合作運動，隨著你的態度柔軟而失去力道，想讓關係柔軟可親，得從你自身的態度轉化才能開始。

訊息指引：Golden Healer Quartz＋Page Of Swords

修復身心，當你願意看見傷口、缺點與不完美，那將是絕佳的起點，

帶你前往，所有關於你想要，卻始終認為遙不可及的那些。

★生命靈數4

整體運勢：過多的盤算、精算，將讓你失去眼前逆轉劣勢的時機，對四號人而言，九月整體局勢仍不理想，在財務上將有大筆支出之外，這樣的支出也不易有回收的空間，這若是用在必要的消費上，還能接受，但若是投資可是會血本無歸，尤其當你自認為「這可以翻倍」「這可以帶我一舉脫離窘境」的選項，越是過度看好就越危險的九月份，一動不如一靜，得誠實跟誠懇的活在每個當下，減少自欺，才能不被表面的狀況蒙蔽，招來損失。

工作／學習狀況：首先不利於投機、投資工作者，所以如果你從事的是股票等，跟投資、投機有關的工作，若可以，這段時間是適合休息一下的，對於一般工作，要開啟新的項目、投資大額的資金，在這段時間敲定或開始的，恐怕回收也會不如預期，通常是前景一片看好，但後續卻會有不少隱形成本跟損失產生，兩相折讓之下仍是投報比太低的事。

在九月份盡可能把工作變得單純，避免冒險，守成為最佳策略，若要簽約、有新合作，也得更小心別有用心的人，在工作中自主性越高者，這類的風險就越高，若你只是一般的小小上班族，則只需注意背地放箭的小人較多，低調總比高調好的原則，就可以順利避開九月的多數風險。

愛情：單身者在氣流混亂的九月中，當然不易有前進、或覓得新伴侶的機會，如果出現機會，反而要比平常更小心，對方背後可能別有所圖，與人保持安全距離為上策，所以沒機會就是好機會，但對四號人而言，隱藏的風險恐怕在自己身上，特別想脫離單身的慾望，可能讓你對錯的人，產生錯誤的感覺、下了錯誤的決定，這部份可得好好的拉住自己，才不會讓錯誤的想望，破壞了生活的平靜。

有伴侶者，在關係中仍不順利，看起來是你仍然堅守著自己的原則、依自己的利益為優先所造成的困局，那麼就得靠自己努力的解，展現誠意，傾聽伴侶的需求，而非只是選擇性的聽見，選擇性的行動，做了卻不到位的動作，不會有加分或挽救劣勢的空間，2020到下半，若前半年的問題對你來說都沒被解決，那麼勸四號人要好好面對，伴侶提出的需求，你得照單全收，會比較有機會在隨時可能告終的關係中，不被宣告終結。

訊息指引：Malachite＋8 Of Wands

為生活轉變補上新血，讓腳步加快，生命進程，正待往前，

而你早已經浪費太多時間、幸運與機會，它們所剩無幾，僅存一線。

★生命靈數5

整體運勢：舊的機會、故事篇章正在死去，你會看到過往某些堅持的，好像再也沒有可以使力的空間，這樣的過程或許會讓你感到絕望，但生命是相當公平的，事實上若你願意，你也會看到某些或許你過去從沒想過的選項，正在你眼前靜待你的揀選，對五號人來說，不設限對九月來說，就是最好的準備。

不再回顧過往，無論是失敗或是成功的，只對眼前真的喜愛的決定，準確接球，而不只是像過去一樣，只選擇「你覺得你能選的」，當你願意不帶預設立場的看到所有可能性，並且實際的嘗試，你會發現其實新的故事篇章早就開始了，你要做的，只有看見，然後跟上。

工作／學習狀況：在專業上，一樣是新階段，對於要求職的五號人來說，可是個轉換跑道、重獲新生的好機會，若你正在這樣的關卡上，就更該需要誠實的面對自己，是否真選了「自己最想要的」工作，而非「自己能選的」而已，當你願意誠實的去嘗試那個「最想要的」，通常也都能獲得重新建立自信、找到成功的路徑。

對仍要待在原職的五號人，一樣的心境轉折跟氣氛，但你得變更自己做事的態度、觀點，重新去評估自己在工作中，是否都只盡了義務配合，卻丟掉太多自我展現的機會，如果是，無論你認為自己想要的會不會被接受，在九月都值得付諸行動去嘗試看看，你將發現結果與你所想的不太一樣，可以做的，比你想像得更多，藉由這樣的行動，你將重獲工作或學習上的成就感。

愛情：單身者在尋覓新關係上，如果你願意多做點上述「展現真實自我」的事，那麼被看見的機會就會高一點，對於真實自我的定義，比起揭露自己缺點，更需要做的是讓人看見「我對這部份的自己很喜歡」，願意看見、跟別人分享自己覺得自己很棒的部份，你會得到想要的欣賞跟接納，進而有機會展開新的關係，或建立更多日後有機會演化成伴侶的友誼。

有伴侶者在關係中，會感受到伴侶給你的壓迫感，而這些無形的壓力，則會讓你在關係中變得消極、因為覺得越互動麻煩越多，而不太願意互動，九月份是重新溝通、調整相處模式，往更好的地方修正的週期，如果你在關係中的不滿已經夠多，請不要用逃避或隱忍的方式，時間並不會為你帶來正向的改變，唯有你願意真實的表達，你與伴侶的關係，將在九月份獲得改善的可能性，變好或持續轉壞，就在你的一念之間。

訊息指引：Bloodstone＋Queen Of Pentacles

啟動動物追逐獵物般的本能，別回頭看，別擔心更遠，

只管在當下抓好你要的，安心的，一動跟著一動，大步就能往前。

★生命靈數6

整體運勢：比起堅持什麼，更應該把焦點放在明確溝通的九月份，要懂得把心裡的廢物適時的傾倒掉，找到合適的對象傾吐，才不會讓心裡壓力過大，拖垮日常。

在九月這段時間，生活滿意度、物質上的滿足感，都會降低，要注意是否因為情緒壓力而有過度消費的問題，在金錢上不易守住，最好制定好計畫之後，時時審視，或著找個信任的對象提醒，也是可行的方案，無論是心理或是財務面，都不宜一人承擔跟面對的此時，家人跟伴侶，都會是你的絕佳後盾，試著讓他們來分攤你的擔憂吧！

工作／學習狀況：在專業上文書容易出錯，也容易因為有點厭世的心情說錯話，面對工作或與學習發表、面試等，與文字、溝通、表達有關的事項，最好都確定自己在情緒穩定、沒有時間壓迫的狀態下進行，不然因此出錯、蒙受損失的機率會高於平時。

對六號人來說，在這段時間最好的表現，就是「展現出日常會有的水準」，再高一點的要求，就別放在這段時間勉強自己了，在工作跟學習上，不宜訂定太過高的標準，若被要求「更超越以往」的要求，也要適時的依自己的實際狀況提出修正會更好，免得在答應之後，卻無法做到，加分不成反扣分，讓自己有餘裕、能放鬆，不過度壓迫的行程安排，對九月來說才是最能順利運行的安排。

愛情：單身者在九月不易開展出新關係、或找到新對象，主要交流仍以舊識為多，當然發展出新劇情的機會也就不高了，加上本月生活的其他面向，可能更需要你多費心的關注才能維持好日常，比起找到伴侶，還是先把自己照顧好，對六號人來說會是更實際的事情，認真生活，把自己調整好，才能在之後提升看見、抓住良緣的機率，若你能先當個照顧好自己，也才能在關係中善待他人，讓之後的戀情有機會發展順利。

有伴侶者，伴侶對你頗有微詞，滿意度下降的九月份，可能有很多沒有效率的溝通，一方面當然來自對方的情緒化，但另一方面則跟你總是興趣缺缺的厭世態度有關，如果你確實感受到關係的僵化、氣氛不好，那麼先學著不要一心多用，就從專心的聽對方說話、也專心的跟對方說話做起吧！當你調整了說話的態度，會發現關係將因為你這樣的願意轉變，氣氛變得不同，若情緒真的不好，適時跟對方求援，坦白，也會是改善氣氛的關鍵之一。

訊息指引：Epidote＋10 Of Pentacles

別讓話語僅是語言，沒有溫度跟討論的空間，

別把焦點放在萬事萬物的表面，那層表皮終需要蛻去，別只停在門外面。

★生命靈數7

整體運勢：不計畫會比計畫來得順利的九月份，七號人得努力的提升自己的安全感，才會有利應付生活中各種的「突如其來」，本週期的突發狀況較平時更多，如果你只想依照固有的、既定安排好的進度行事，一被打斷就不知如何自處，得花很久時間才能再重開機的話，在本月就會是這波運勢的受災戶。

因為本週期需要不斷的做出決定、修正、更改細項，所以如果你多數時間都用來焦慮，顯然會除了造成許多時間的浪費之外，情緒上也不會太好過，自我價值也會隨之扣分，既然計畫不可靠，那麼不如在行事曆、行程與行程之間，多留點空白跟彈性，允許自己變更，就算沒用上，也允許自己有更多休息的時間，方能在九月份保持順利。

工作／學習狀況：在專業上，不易得到公平的對待，或有付出同樣時間，卻沒有得到預期收益的狀況發生，上述的方案變更，需要不斷的微調，可能調整一整圈，最終卻又回到原點定案的狀況頻傳，因為事涉他人，出於無奈，可變的空間不多，也只能請七號人先做好心理準備了。

所幸在這樣進度遲緩的週期裡，因為在工作中也不只你一人參與，所以大家當然也不會把錯誤都怪在你頭上，怕就怕你會默默的責怪自己，覺得自己該多擔起一點責任，那就會是這個月比較辛苦的事，只要能跨越這關，不要讓自己敗在自責上，做好可能被延遲、往復做了許多白工的心理準備，雖然雜事多一點，但仍是可以安全下莊的，對自己寬容，在九月你會看到這件事在你生命中的重要性。

愛情：單身者若想遇到新的機會，得大大脫離日常的生活軌道，才有可能，無論是長程、或高於一天的旅行安排，或是非日常會參加的特殊聚會，越不熟悉的，越容易讓你放鬆、可親，容易有跟人交談的機會，盡可能的為自己選「平常不去的地方或行程」就能讓尋覓伴侶之路，有機會再更拓寬一點點。

有伴侶者，在關係中則會感到委屈、不公平，好像你付出得太多了，而對方總是只懂接受、不懂回報，讓你在關係中大感寂寞跟失落，不過這些失落的起因，卻可能跟對方沒有那麼大的關聯，你得先問問自己，是否問過對方需不需要你如此的犧牲？

或是這些犧牲都是「你覺得應該做、你覺得對方應該想要」所以就自顧自的貼心了起來呢，重新釐清你付出的意圖是什麼，是想換取更多愛？或是你自覺對方需要，卻都沒有跟對方好好討論過，當你能重新整理好這些，並且平衡跟修正掉那些失衡之處，就能重新在關係中獲得滿足及安穩感，不會再是未整理前的那個小可憐。

訊息指引：Red Jasper＋The Hierophant

不再對自己說不，不再忽略那本該見的，你知道就是此時、此刻、今天。

沒有任何稍等，能比現在更好，

沒有一種看見，能比坦誠更需要被填滿你眼前。

★生命靈數8

整體運勢：局勢多變，且可能有許多謊言的本月，懂得停看聽，不在第一時間下決定，對八號人來說，是最安全的應對策略。

在找麻煩的人跟口舌較多的這段時期，所幸八號人的反應跟專注力，也不如日常來得好，這樣看似會拖緩進度的身體表現，實則能對避開風險產生一些效果，因為精神跟體能表現較弱，也會建議八號人多安排一些休息時間，急事緩辦，當你把日常行程減少、步調放慢，會意外的發現，看似不夠努力的時間安排跟步調，所產出的效益可能是一樣的，輕鬆會比緊湊好的九月份，適度的讓身體休養生息，不過勞，才是你的生活重點。

工作／學習狀況：在專業上得注意他人為了自身利益，對你投出的惡意攻擊，在小人較多的九月份，就如同上述的策略，不處理、忽略，就是最好的處置跟反擊，如果八號人採取主動、或猛烈的回擊，反而會有負面效應產生，寧可多吃點虧，讓著對方，雖然這樣低姿態或是放軟的態度，不太像你平常會有的反應，但本週期卻可以因為這樣的反差、承擔而意外得到好處。

在這段時間也容易遇到需要被迫分攤他人的工作、或是沒有貢獻的組員，與其花力氣去勸導他們配合，可能多把精力花在快速完成工作，會更有效率，看似多付出的也不必擔心，最終都會被看見，並且獲得合理的回報。

愛情：單身者得多觀察「願意默默對你付出的人」，這樣的人會一直都有表現，但在這段時間會變得更密集或明顯一些，雖說是加強力道，但再怎樣多，都還是只能算是「默默存在的背景板」的角色，如果你有意發展，那麼可就得由你自己去看出、把它們挖出來面對才行了，好處是，你擁有自由選擇的主動權，而且可能這樣的對象也不只一個，從中挑選的自由度相當高。

有伴侶者，在關係中則是維持平盤，若關係本來沒有大問題，則能穩定增溫，就算正在轉壞的，都有機會靠小小的修正而變好，八月的好處在於，無論你是高調示愛，或是默默付出跟關懷，都能被伴侶敏銳的察覺，並且對此心懷感謝，給出正面回饋，所以若你期待關係能更好，想做什麼好事，都能趁這段時間多表現，伴侶給你的正面回應，會讓你感到一切都值得。

訊息指引：Selenite＋Temperance

淨化並保護好內在的安穩，你得看得見自己，才看得清別人。

★生命靈數9

整體運勢：擺脫低潮及沉悶感，一掃陰霾的九月，九號人終於能放下心中大石。

即便在今年，外在運勢相較其它數字者佳，但仍難脫一種沉重、無力、進度遲緩感，但在九月，心情終於能跟上外在運勢，並且外在運勢也會因著心境的開朗而再往上提升一個層級，無論是感情生活、物質收益，在秋天來臨之際都能豐收，是全面性的好轉，九號人可以比平常更放膽一點去要自己真的想要的，勇於提出需求、付諸行動，通常都能獲得不錯的成果。

工作／學習狀況：在專業上能夠擺脫一些麻煩的合作對象、爛人爛事，只要你的一句願意即可，意即，運勢雖好，但也得你自己願意不再把麻煩留在身邊、勇敢推掉。

多餘的罪惡感，或是自顧自的為別人著想就可以免了，因為你會發現你的好意，真的只是「自顧自」的，別人並沒有要買單，即便你來不及先把麻煩往外推，也頂多是多繞了一個彎，讓你看到殘忍的事實之後終結一些沒有結果的事，先行動，越早行動、越主動，就能保留更多空間給更好的客戶、合作對象，在九月份只要準備好，就有許多被委以重任，賞識的機會，請九號人務必不要推三阻四，果斷在第一時間接球就對了。

愛情：單身者桃花朵朵開，經過前半年的沉潛、自我修復與改變，調整過心境，或把自己徹頭徹尾看一次的九號人們，在本週期可望閃閃發光、被別人看到你原來那麼迷人，幾乎可以說是自帶濾鏡的月份，脫離單身變得異常容易，只要你能果斷選出想要的，成功的機率相當高。

就算不打算很快進入感情關係，被追求、被欣賞的愉悅感，也會讓你變得更好看，更討喜，進而打開更多合適的選單。

有伴侶者，若在關係當中一直都有堅定的展現自己真實的一面、踩穩立場，不對不想要的狀態妥協，在九月份，也一樣會給你上半年的辛苦，一個美好的交待，之前在關係中找不到方向的，也會在這個月苦盡甘來，只要感情關係仍在，之前該做的表達都有做好，那麼九月將是個反轉點，止跌回升，值得期待。

訊息指引：Rose Quartz＋5 Of Wands

將真實的所有，盡力展現，無論這世界為它貼了正面或負面的標籤。

誠實將是你最美好的資源，

無論真實中是否包含了殘缺，越真實，便越臻至完美。