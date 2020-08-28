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小孟塔羅：好運可能過了轉角出現！測下半年偏財運如何？

聯合新聞網 / 小孟
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正財一般指的是由你的工作所獲得的財富。偏財的範圍則較為廣泛，通常指含有一定的運氣成份，並無法完全由你的意志所操縱，可能是錢財也可能是好事。因此，上次讓全民都陷入瘋狂，最高獎金32億的威力彩，便隸屬於偏財運的範籌。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，下半年偏財運如何？

請憑直覺選擇一張牌。
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塔羅牌圖作者：Corrine Kenner, Floreana Nativo, Pietro Alligo, Simona Rossi Eon(BEFORE TAROT)

A：禍不單行。(命運之輪正位)

牌面有一顆飄浮在空中的輪子，上方有太陽與下方的月亮相伴。

A：禍不單行。(命運之輪正位)
A：禍不單行。(命運之輪正位)

這張牌表示下半年，容易出現賠了夫人又折兵的狀況。例如：你看見百貨公司有滿額抽獎的活動，為了湊到指定金額硬是多買了一些東西，然而當抽獎結果公佈時，卻沒有在獎項上看到你的名字。小孟老師在此提醒你，不如平時把錢好好存起來，等到足夠時再去買想要的東西吧！

B：好事多磨。(聖杯二正位)

牌面一男一女相互對視著，空中飄浮長翅膀的獅子與二個杯子。

B：好事多磨。(聖杯二正位)
B：好事多磨。(聖杯二正位)

這張牌表示下半年，雖有好運但會發生無法公平分配的問題。例如：你跟三五好友一起去聚餐，在結帳時很幸運抽到活動的獎品，由於中獎的東西無法平均分配給所有的人，反而讓你們陷入苦惱尷尬的情形。小孟老師在此提醒你，既然東西本來就是身外之物，不如玩個遊戲決一勝負吧！

C：貴人相助。(教皇牌正位)

牌面教皇的皇冠被兩隻手抬到半空中，底下兩個信徒跪著膜拜他。

C：貴人相助。(教皇牌正位)
C：貴人相助。(教皇牌正位)

這張牌表示下半年，會有貴人出現幫你度過難關。例如：你坐公車才發現身上沒帶卡片及零錢，身上可能只剩千元大鈔或沒帶錢，正在煩惱該如何是好時，可能會有好心人願意跟你換錢，甚至免費幫你負擔這筆費用。小孟老師在此提醒你，讓這份溫暖繼續流動，下次換你主動幫助他人吧！

D：意想不到。(聖杯八正位)

牌面有一個拿著拐杖的男子，拿起地上一個杯子飲用裡面的東西。

D：意想不到。(聖杯八正位)
D：意想不到。(聖杯八正位)

這張牌表示下半來，好運可能過了轉角就出現囉！例如：你在逛街的時候看見喜歡的東西，試穿過後更是愛不釋手，只是產品的價格讓你卻步了，當你感到遺憾而離開時，卻在別的地方看到價格更為便宜的同一商品。小孟老師在此提醒你，屬於你的東西會在最好的時機點來到你的身邊。

E：由盛轉衰。(錢幣九正位)

牌面有一位穿著雍容華貴的女子，她拿掉鳥的頭套讓牠自由飛翔。

E：由盛轉衰。(錢幣九正位)
E：由盛轉衰。(錢幣九正位)

這張牌表示下半年，容易發生樂極生悲的情況。例如：你投資的股票一路往上，你很幸運在低點買進對的股票，然而你卻一心想等到最高點再出售，但股巿如同天氣瞬息萬變，在短時間極有可能就由紅轉黑了。小孟老師在此提醒你，見好就收先入庫為安，別錯過機會讓自己懊悔不已。

小孟塔羅

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