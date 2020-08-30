殺破狼周運勢／金牛第三者恐介入 獅子萌生辭職想法

白羊座：

整體運勢

金錢運方面，在金錢宮位的天王星相位良好，會有一些賺外快的機會，或是領到一些與職場有關的補助費，收益增加，這個月會過得較為寬裕。某些白羊座整理舊衣服時，發現某件外套口袋有張遺忘很久的大鈔，足以吃頓好料。

感情運方面，感情運方面，週末金星會進入戀愛宮位，水星進入感情宮位，單身的白羊座，假期如果出門參加一些活動，會遇到讓你怦然心動的天菜。已經有曖昧對象的白羊座，週末與喜歡的人見面，會被對方告白，雙方有交往的希望。

本週須注意的部分

工作運方面，滿月影響工作宮位的太陽，同時在工作宮位的水星受到海王星影響，某個努力的目標達成之後，彷彿失去了動力，對工作倦勤，某些白羊座會在此時丟辭呈，想休息一陣子。

健康運方面，滿月發生在心靈宮位，同時在心靈宮位的海王星影響健康宮位的水星，情緒處在低潮狀態，此時會是憂鬱症好發的危險期。某些白羊座最近的身體狀況一直處在生病、不舒適的狀態，感到極度厭世。

金牛座：

整體運勢

工作運方面，金星本週在面試宮位行進，水星將在週末進入工作宮位，本週面試新工作，很快就會被錄取，並且火速要在下週開始上班。不過有些金牛座還沒準備好這麼快就任，可能會想放棄這次的機會，或延後到職時間。

家宅運方面，金星將在週末進入家宅宮位，會在假日時逛逛傢俱店，妝點一下家宅，整個生活氣氛換然一新。某些金牛座會計畫與家人一起出遊旅行，家庭氣氛較為融洽愉悅。

本週須注意的部分

感情運方面，在人際關係宮位的滿月影響戀愛宮位的太陽，似乎有第三者介入目前的關係，決定在此時停損。某些金牛座察覺有情敵在追求喜歡的人，會在此時攤牌，要對方做出選擇。

健康運方面，水星週末即將進入健康宮位，當心室內外溫差過大而著涼，或是不慎感染到不明病毒，產生呼吸道方面的疾患。火星持續在精神宮位行進，睡眠狀況不佳，容易躁鬱或感到恐慌。

雙子座：

整體運勢

工作運方面，滿月發生在志業宮位，某個任務在此時完成，可以卸下重擔，暫時休息一陣子。某些雙子座則可能因為職務調整，而必須搬家、離家，在短期內得整裝好出發。

感情運方面，水星週末即將進入戀愛宮位，週末會試著對喜歡的人表白，成功的機率頗高。單身的雙子座，會藉由網路認識新對象，在週末時可相約見面，雙方還蠻投緣的。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的金星受到土星、冥王星影響，這段時間要當心遺失錢包或是貴重物品，除了現金的損失之外，信用資料也容易被盜用。某些雙子座這段時間要處理許多財產與債務問題，甚至必須尋求法律途徑判決一些事。

人際關係方面，在人際關係宮位的火星受到在財務宮位的土星、冥王星以及金錢宮位的金星影響，正在釐清家族或合夥人之間的財務問題，有些債權必須尋求法律途徑解決。某些雙子座則是在人際關係上的花費超支，生活費受到壓縮。

巨蟹座：

整體運勢

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星與旅遊宮位的太陽有良好連結，會和好朋友規劃一個短程的輕旅行，快閃某個城市，到嚮往的景點打卡，身心可獲得舒緩。

學習運方面，滿月發生在學業宮位，延宕許久的論文與報告，會在本週塵埃落定，許多學分與成績功德圓滿，確定可以拿到畢業證書，或是升級，學業告一段落。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的火星受到夥伴宮位的冥王星、土星以及在命宮的金星影響，在職場上與某個同事或上司槓上，在相互較勁的情況下，每天工作氣氛都不太好，同時還會產生額外要負擔的時間成本。

感情運方面，在命宮的金星受到感情宮位的土星與冥王星影響，不論怎麼放低身段，討好喜歡的人，踩到了對方的地雷，就彷彿被判了死罪，被對方冷處理對待。

獅子座：

整體運勢

金錢運方面，滿月發生在財務宮位，某筆分期付款的卡債終於清償，今後生活會輕鬆很多，有投資習慣的獅子座，會在此時出脫掉手上的許多標的，在損益平衡的狀況出場。

感情運方面，金星週末即將進入命宮，喜歡的人對你的守候似乎有了一些感覺，等待是值得的。單身的獅子座，週末時不妨參加一些座談與活動，會有令你怦然心動的邂逅。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的土星、冥王星本週受到火星、金星的影響，工作能力受人質疑，感到倦勤，這段時間會萌生辭掉工作的想法，不過這只是一時的低潮，你並沒有太多的時間鬧情緒，還有許多工作等著完成。

健康運方面，木星、土星、冥王星齊聚在健康宮位，目前體重飆升，許多慢性疾病纏身，需要積極控制飲食，但往往無法抗拒誘惑。泌尿系統狀況頻頻，常常感到解尿困難或是有發炎的現象。

處女座：

整體運勢

學業運佳，在學業宮位的天王星相位良好，正要升學的處女座，會有些獨立招生的學校更吸引你，不妨去試試這些選項，可進入更理想的學校與科系就讀。目前在學的處女座，會以十分有效率的速度趕完暑假作業。

工作運方面，在命宮的太陽受到滿月影響，在職場雖然感到孤立，反而使你的工作效率變得比較好，滿月期間會很快的完成許多事務，表現受到客戶與上司肯定。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在感情宮位，同時在戀愛宮位的土星、冥王星相位不良，情緒總是受到喜歡的人所牽動，失去自我，此時會因為一些問題的引爆，使你決定放棄愛情。某些處女座莫名其妙被分手，疑似有第三者介入。

健康運方面，在疾厄宮位的火星相位不良，注意血光之災，容易發生意外傷害，罹患急性疾病的機率也比較高，嚴重的話甚至需要動手術治療。正在懷孕的處女座，要特別注意胎兒健康狀況。

天秤座：

整體運勢

金錢運方面，在財務宮位的天王星相位良好，工作上獲得額外的獎金，或是有外快可賺。有投資習慣的天秤座，短線操作得宜，會在正確的時間獲利了結，荷包滿滿。

工作運方面，滿月發生在工作宮位，某些事務終於塵埃落定，可望卸下重擔，暫時休息或放鬆一陣子，開始新的工作計劃。某些天秤座會在此時離開原來的職務，另謀高就。

本週須注意的部分

感情運方面，在情感宮位的火星相位不良，不論是什麼樣的小事，都會構成爭執，關係不佳。單身的天秤座，會遇到許多只想發生一夜情的對象，卻沒有一個人在情感關係上能讓你定下來。

健康運方面，滿月發生在健康宮位，注意消化系統的問題，吃東西要小心，罹患急性腸胃炎的機率較高。女性則容易有婦科方面的困擾，因為身體不太舒服的關係，本週情緒也較為低落。

天蠍座：

整體運勢

學業運方面，金星持續在學業宮位行進，論文與報告受到重視，有機會登上重要的殿堂發表。在學的天蠍座，會代表學校或系所參加對外的競賽，成為風雲人物。

人際關係方面，太陽與水星齊聚人際關係宮位，做任何事情都有貴人出手幫忙，受到流言蜚語攻擊時，許多人都會站在你這一邊仗義執言，此時可以看出誰才是可以推心置腹往來的好朋友。

本週須注意的部分

工作運方面，火星持續在工作宮位行進，臨時被上司要求到外地出差，有些麻煩的爛攤子需要收拾。某些天蠍座在職場受到流言攻擊，雖然自己覺得理直氣壯，卻不免打擊到工作心情。

感情運方面，滿月發生在戀愛宮位，會得知喜歡的對象已經名花（草）有主，只好默默退出這個人的世界，接受失戀的事實。感情穩定的天蠍座要注意小孩與寵物的身體健康與心情，本週孩子有許多狀況不太理想。

射手座：

整體運勢

工作運方面，在工作宮位的天王星相位良好，工作效率佳，表現受到客戶與上司肯定，在職場能力受人矚目。某些射手座雖然兼任很多職務，卻發揮得游刃有餘，令人驚嘆。

家宅運方面，滿月發生在家宅宮位，家宅修繕、傢俱的更換都塵埃落定，居家環境變得煥然一新。需要搬家的射手座，此時也能找到理想的居所，生活穩定下來。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的火星與慾望宮位的金星相位不良，與喜歡的對象在親密關係上不協調，某方會有肉體出軌的現象，造成雙方的關係面臨考驗。某些射手座要當心小孩或寵物身體狀況不佳，必須花很多金錢在醫療上。

金錢運方面，在財務宮位的金星相位不良，信用卡帳單忘記繳，不但需要多付出大筆滯納金，也會使你信用紀錄不良，理財須謹慎。某些射手座預期外開銷太多，開始對經濟狀況感到焦慮。

摩羯座：

整體運勢

工作運方面，滿月落在面試、考試宮位，面試新工作的結果會在本週塵埃落定，考試也會獲得滿意的成績，會在這段時間確定自己未來的動向，進入新的領域工作。

學業運方面，太陽與水星齊聚學業宮位，暑假作業會在開學前幾天非常有效率的完成，某些摩羯座與同學合作一個報告或作品，在充分溝通之下，終於可以定案。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的金星受到命宮的土星、冥王星影響，另一半的體貼，在你看來微不足道，甚至會覺得沒有必要，應對的方式太過於冷淡與抗拒，會令對方心寒，想離你而去。

健康運方面，木星、土星、冥王星齊聚命宮，受到火星與金星影響，照顧家人太過勞累，有許多慢性疾病的徵狀都顯露出來，此時有發福的傾向，除了顧好別人，也要照料自己。

水瓶座：

整體運勢

家宅運佳，在家宅宮位的天王星相位良好，會把家中閒置的空間或是房地產順利出租出去，荷包不無小補。某些水瓶座則是在經濟上會獲得家人的金援，幫你把大筆帳單默默清償。

感情運方面，金星週末進入感情宮位，與喜歡的對象週末會有關鍵性的進展，雙方會認可彼此的關係。感情穩定的水瓶座，週末會獲得另一半送的大禮，讓你感覺很驚喜。

本週須注意的部分

金錢運方面，滿月發生在金錢宮位，衝動之下刷卡分期付款購買了某個昂貴的東西，造成日後財務狀況吃緊。某些水瓶座投資狀況不利，會敗光所有的積蓄，瞬間變成赤貧。

工作運方面，本週金星持續在工作宮位行進，辭職了好一陣子，開始對於閒置的生活感到恐慌，經濟也出現危機。到處投履歷，亂槍打鳥，卻可能發現最近工作不是那麼好找。

雙魚座：

整體運勢

學習運方面，在學習宮位的天王星相位良好，一開學就成為校園裡的風雲人物，有許多活動、社團都希望你加入，此時會想挑戰比較前衛、新潮的事物，進入臥虎藏龍的團體中。

工作運方面，金星週末會進入工作宮位，即將承接一個光鮮亮麗的職務，會站在第一線成為焦點人物，表面上看起來風光與輕鬆，不過要承受許多人際關係上的壓力，但你可處理得游刃有餘。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在命宮，對於目前的關係感到厭倦，不論怎麼溝通，對方對於自己的問題都不知不覺，容易情緒大暴走，衝動之下與對方分手。還沒脫單的雙魚座，會發現喜歡的對象同時與別人曖昧，趕緊設下停損點。

金錢運方面，在金錢宮位的火星相位不良，買東西容易買到瑕疵品，卻不能退貨，造成嚴重的消費糾紛。同時預期外的開銷太多，還有許多人情義理的花費需要打點，經濟狀況出現困難。

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