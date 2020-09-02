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深藏不露！這些生肖才是情場高手

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圖片來源／Shutterstock
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【文‧科技紫微網

　

什麼樣的人算得上是情場高手呢？是顏值高，還是很會說甜言蜜語？其實真正的情場高手，通常能夠不動聲色的打動或吸引你，然後用一些致命的細節直抵你的內心，讓你對他念念不忘。趕快跟著科技紫微網來看看，生肖圈中深藏不露的情場高手是誰？

　

生肖鼠

在生肖鼠的戀愛觀裡，從來就沒有暗戀這一說，他們都是百分之百的實踐派。和其他生肖相比，生肖鼠的感情經歷通常豐富許多，因為他們喜歡在交往中找尋真正的愛情。能夠猜透人心，並且在短時間之內佔據戀愛的主導地位，這就是生肖鼠的高明之處啦！

每個人和屬鼠者相處過後都會發現，他們身上有一種與生俱來的親和力，容易營造出輕鬆愉悅的氛圍。在這樣的情況下，對方也會放下戒備心，因而很快就沉浸其中、無法自拔。

　

生肖虎

生肖虎具有超強的觀察力，又是很願意花時間在交際上的那種人。與人交流的時候，他們總是善於展現出樂觀又自信的一面，所以大家也都自然喜歡靠近他們。生肖虎又很願意去幫助別人，這種幫助不刻意、也不勉強，周圍的異性會覺得他們是很靠得住的人。

所以，生肖虎走到哪裡都是很受歡迎的族群，再加上他們不經意間流露出的真實自我，便會悄悄佔據異性的心。這樣的生肖虎，很容易讓人在不知不覺中淪陷！

　

生肖蛇

屬蛇的人從來都是萬人迷，尤其是在感情方面。他們的身邊從來不缺追求的異性，因為生肖蛇自帶一股神秘感，這種神秘感就像磁場般吸引著人的注意力和好奇心，讓人產生想像，因而想進一步接近和瞭解。

生肖蛇在情場上不需要過多的甜言蜜語，就能讓你心甘情願的為之跟隨。他們又會時不時的製造點兒驚喜，為生活添加很多情趣，這樣異性很自然的就手到擒來了。

　

生肖馬

屬馬的人之所以桃花很旺，可是有點真本事的。他們確實擅長在不經意間撥動異性的心弦，用一些幽默的笑話贏得他們的笑容。這其實也是生肖馬的殺手鐧——營造幽默的氛圍，恰到好處地迎合對方的心思，讓對方不自覺的被吸引，然後有所期待。

哪怕是其他的優點都被生活磨光了，但生肖馬的言談舉止就足以迷倒眾人，時不時再來句讚美，讓感情常保樂趣與溫度，連旁觀者都會羨慕呢！

　

碰到這樣的情場高手，你是不是也很難招架呢？其實情場高手的關鍵，就是把握時機的能力和控場能力。若能懂得抓住機會，快速捕捉到對方的需求，想要追求心目中的對象就不是難事了！

　

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