9月星座塔羅運勢：金牛有新開始 處女財星高照

【文‧科技紫微網】

相對於8月整體平靜的星象，9月逢火星逆行，大家可能會感到脾氣變得有些暴躁，或有意志消沉的跡象。火星影響的是我們的意志與行動力，這個月要多多關注身體狀況，盡可能保持身心愉悅。至於各星座詳細的運勢要點，就讓科技紫微網帶大家一起看看吧！

牡羊座

塔羅牌：戰車

9月塔羅給你的啟示是「意志力」，拿出決心，並貫徹始終，你將獲得成功。在感情方面，單身者很有可能受到一位自信、充滿個人魅力的異性所吸引；而對於戀愛中的牡羊而言，本月是個很利於求婚的時機。工作上，計劃有可能受打亂，令你無法完成本月考核任務。財運不錯，本月很有可能談成一樁大生意。

9月會發生的事情：

1、桃花朵朵，有吸引你的，也有被你吸引的。

2、與戀人約會頻繁，感情進入更為親密的階段。

3、得到同事的幫助，團隊整體的工作效率提高了。

4、學習的熱忱強烈，得到了新的學習方法。

5、貸款核准，月底會得到一筆錢財。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★★★

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

金牛座

塔羅牌：審判

9月塔羅給你的啟示是「出發」，意味著本月利於展開新的計劃。感情上，單身的人有望展開一段新戀情；戀愛中的人應注意不要太過嚴肅，表達愛的方式需更細膩。工作上適合多用腦，靈感不斷；財務狀況方面，可多利用各種管道把握商機。

9月會發生的事情：

1、聽到與前任有關的消息，或與前任舊情復燃。

2、戀愛中有出現第三者的可能，要注意規避。

3、有跳槽的打算，新工作還不錯。

4、藝術工作者靈感不斷。

5、思維敏捷，容易在談話中獲取商機。

幸運眷顧指數：★★★★★

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

雙子座

塔羅牌：星星

9月塔羅給你的啟示是「希望」。保持樂觀心態，你會迎來一段相對穩定安逸的時光。單身的人有望結識不錯的異性；有伴的雙子們本月能享受愛情美滿、相處和諧的時光。事業上，職場有晉升機會，努力的回報就在眼前；財務狀況方面，消費十分理性，月底能夠存下一筆錢。

9月會發生的事情：

1、通過社交軟體認識不錯的異性。

2、收到來自另一半的小禮物，受到感動。

3、因工作需要而外出，結識不錯的朋友。

4、公司人事結構有變動，可趁機表現自己。

5、出現感冒、咳嗽等健康小問題。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

巨蟹座

塔羅牌：正義

9月塔羅給你的啟示是「責任」，表示你將為過去所做的事負起責任。感情上，無論是單身還是戀愛中的巨蟹，都會開始進行很多理性的思考。近期在工作上如果有什麼難題，有很高的機率可以解決，尤其是需要簽訂合約之類的問題。財務狀況方面，會因為兼職或投資，而獲得一部分收入。

9月會發生的事情：

1、結識不少優質單身異性，但牽手成功率不高。

2、與另一半溝通過少，感情趨於冷淡。

3、容易犯迷糊，但不會帶來什麼麻煩。

4、經人介紹，認識為你帶來財運的貴人。

5、得到一筆獎金。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

獅子座

塔羅牌：聖盃十逆位

9月塔羅給你的啟示是「接納」，表示你需要多與人分享你的生活點滴。感情上，本月有種心煩意亂的感覺，單身者感到特別缺愛，戀愛中的人則有點冷淡，缺乏激情。工作上，團隊有種一盤散沙的感覺，雖然忙碌卻效率不高；財務狀況普通，收支大致平衡。

9月會發生的事情：

1、家中長輩催促找對象，相親機會多。

2、戀人有被其他異性告白的可能。

3、工作方法不對，效率降低。

4、主管給你業績壓力。

5、有機會參與一個高風險、高收益的案子。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

處女座

塔羅牌：皇帝

9月塔羅給你的啟示是「自律」──經由理性思考與腳踏實地的執行，你能夠把事情各就各位的處理好。對待感情，單身的處女不疾不徐，因為你非常清楚自己想要什麼。戀愛中的人，本月則偏向於扮演照顧對方的角色。工作上，你的穩重和勤奮讓同事和老闆都十分欣賞；本月財運非常不錯，可以大膽投資。

9月會發生的事情：

1、單身者桃花運不錯，可以多多嘗試。

2、戀愛中的情侶溝通出現問題，有一方表現過於強勢。

3、本月借出去的錢，往後想要收回來時會有點麻煩。

4、下半月工作量會突然加大，導致情緒不穩定。

5、得到比你年長的貴人相助。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★★★

天秤座

塔羅牌：節制逆位

9月塔羅給你的啟示是「平靜」，預示著你將對自己有新的認識。感情方面，戀愛中的人有發生言語暴力的可能，感情的穩定需要兩個人共同努力，理解與寬容才是真愛的表現。工作上，面對繁瑣的事務有點情緒化，要注意心態調節；財務上，可以多關注金融市場，獲利機會多。

9月會發生的事情：

1、月中有親朋好友為你介紹對象。

2、與戀人吵架，彼此互不退讓。

3、給合作夥伴留下了極佳的印象。

4、工作競爭壓力大，但反而為你帶來動力。

5、有一筆意外的支出。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

天蠍座

塔羅牌：寶劍王牌

9月塔羅給你的啟示是「計劃」，這表示，如果凡事提前做好規劃，將會有意想不到的收穫。感情上，單身者因遇不到理想戀人而失落，戀愛中的人免不了一些拌嘴，但不會傷及感情；工作上，容易得到人力物力支持，還算順利；財務上，花錢太過隨意，支出時應多謹慎考慮，小心財務會出現赤字哦。

9月會發生的事情：

1、有人幫你介紹對象，但對方不是你喜歡的類型。

2、戀人之間受到外界干擾，但反而更加甜蜜。

3、工作效率不錯，事情都能如期達標完成。

4、工作中因為溝通不到位，引起誤會。

5、購物慾望強烈，月中消費較多。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

射手座

塔羅牌：女祭司

9月塔羅給你的啟示是「智慧」。多活動大腦，善用創意，能有一番新的機遇哦。感情上，單身者有可能會與身邊朋友發展成戀人；處理工作問題時，少猶豫，多相信自己的直覺，大致就不會出錯了。財運低迷，計劃趕不上變化，不建議開發新案件。

9月會發生的事情：

1、有一段愉快的短期旅行。

2、桃花不錯，能夠遇到志趣相投的異性。

3、與戀人愛意更濃，有閃婚的可能。

4、在會議中展現自己的能力與魅力。

5、求財心切，股票和基金有現成本翻倍的可能。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

摩羯座

塔羅牌：戀人

9月塔羅給你的啟示是「選擇」，你將面臨一個或多個對你來說意義重大的選擇，需要謹慎。單身的你，愛情已經開始萌芽嘍！正在戀愛中的你，也將得到周圍人的祝福喔。事業上可能會出現新的工作機遇；財務方面，會與人合作，並得到一筆可觀的收入。

9月會發生的事情：

1、逛街或外出遊玩時遇見令你心動的對象。

2、與伴侶彼此分享生活，分擔壓力。

3、有了跳槽的想法，且會出現一份更好的工作。

4、在吃飯聚會中，增加了與同事的感情。

5、有掉錢包或手機的可能。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

水瓶座

塔羅牌：聖盃二逆位

9月塔羅給你的啟示是「平衡」。在感情上，單身者當心因考慮太多而錯過緣分，而有伴侶者則會因為付出不對等、相互不信任等問題，極易爆發衝突。事業上，有團隊合作或外出談判的需要，記住越細心越能得到肯定；財務狀況方面，本月會有消費衝動，但收支大致是平衡的。

9月會發生的事情：

1、單身者家庭壓力大，十分渴望戀情。

2、戀人間因一方過於強勢，爭吵不斷。

3、工作看似吃力，實際上可以完成。

4、人際關係出現問題，多半是因為溝通不到位。

5、月中會得到一筆錢，緩解經濟壓力。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

雙魚座

塔羅牌：教宗

9月塔羅給你的啟示是「合作」，不論生活還是工作，都要多多與人交流。感情上，單身的人有望遇到值得托付終身的人，但並不一定有結果；戀愛中的人，迫於朋友家人的期待，壓力重重。工作上，你應該多聽聽別人意見，易碰到良師益友；財運穩中有漲，應認真考慮，房產置業不可操之過急，深思熟慮為佳。

9月會發生的事情：

1、遇到心儀的對象，但較傾向於單相思。

2、戀愛中有第三者插足的可能。

3、工作壓力大，睡眠不足，有患腸胃疾病的可能。

4、因為工作注意細節而受到讚許。

5、月底有加薪的可能。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

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