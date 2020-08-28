激似反社會人格！哪些星座能當「高文英」的接班人？

【文‧科技紫微網】

話題韓劇《雖然是精神病但沒關係》迎來大結局！有別於以往韓劇女主角溫柔婉約或清新可人的路線，由演員徐睿知扮演的「高文英」常以誇張的服裝現身，好像很不會看別人臉色，似乎有「反社會人格」的傾向，若從星座的角度來看，誰能當「高文英」的接班人？科技紫微網帶你一起來探討！

水瓶座：缺乏羞恥，天生反骨

高文英一登場就是穿著醒目的服飾，絲毫不在意別人的眼光。就算在人來人往的超市，照樣大聲耍脾氣說想生兒子，還罵文鋼太「為什麼不配合？你給我配合一點！」讓一旁的逛街民眾議論紛紛，令人想起特立獨行的水瓶座。確實，對水瓶座來說，只要能達成自己的目的，被當異類又何妨？

對水瓶座來說，自己的想法不被理解是正常的，全因自己太前衛讓別人跟不上。況且人又不是同個模子刻出來的鯛魚燒，總要有人當大阪燒、有人顧鐵板燒，世界才有趣呀！天生反骨又充滿自信，難怪很多水瓶座都有藝術家特質呢。

射手座：違反規定，喜愛冒險

明明旁邊貼著禁菸的標誌，高文英卻能視若無睹地抽起菸來，這種無法遵守規範的性格，當然就是脫韁野馬－射手座的天性囉！當她對文鋼太有好感後，一直慫恿對方丟下工作一起去玩，或是載著患者起道在路上飆車，不為什麼，就為了好玩、就是想這麼做，隨心所欲的樣子總讓旁人捏把冷汗。

對射手座來說，規則就是拿來破壞的，越是規定不能做某件事，越好奇會有什麼後果。加上射手座通常沒有足夠的耐心去了解每一項規定，甚至有點賭徒心態，覺得「說不定我能逃過一劫」，是與生俱來的冒險家性格。

牡羊座：衝動魯莽，具攻擊性

雖然外表看來優雅纖細，但高文英的脾氣稱不上好，只要一點小事不合己意，馬上怒火中燒，不管口頭鬥嘴、肢體衝突統統沒在怕，像極了衝動的牡羊座。當高文英發現心愛的人身處險境，立刻提起裙襬赤腳狂奔，不顧自己的安危挺身而出，雖然魯莽，卻也顯現出牡羊的單純。

對牡羊座來說，衝第一是家常便飯，身為十二星座之首，牡羊座行動力強，下好決定立刻出手，不怕硬碰硬，很有戰鬥家的風範。不過有時也會一意孤行，顧前不顧後，容易被小人乘虛而入。

天蠍座：眼高於頂，性格極端

出版社李代表準備的蜂蜜水禮盒，可不是單純的養生飲料，盒子裡塞了許多錢，都是為了幫高文英賠罪時準備的。但是高文英對這些付出並不在意，如同天蠍座暗黑、自私的那一面，就算李代表和同事們忙得焦頭爛額，高文英還是我行我素，只有對重視的人才會好聲好氣，是不是很像極端的天蠍呢？

對天蠍座來說，他們是徹底的唯我獨尊，寧教我負天下人，不教天下人負我。即便沒有高文英那樣的知名度，事不關己就毫不在意，有著謀略家的胸襟，小事就交給別人去操心，自己關注大事要緊。

雙子座：亂開支票，不重承諾

高文英的思路似乎常常在變化，一開始先跟文尚泰簽了專屬畫家合約，約好兩人合力創作新書，卻沒把心思放在寫作上，後來還堅持要毀約，讓單純的尚泰錯愕不已。幸好最後新書仍順利完成。不過這種隨心情亂開支票的傾向，正反映了雙子座的風象特質。

對雙子座來說，他們的承諾含金量往往不高，通常是為了延續當下的氣氛，故而「逢場作戲」開了口頭支票。日後難以兌現怎麼辦？放心，這可難不倒伶牙俐齒的雙子座，啟動演說家的如簧之舌，要把場子「圓」回去又有何難？

看完了整部劇，有沒有發現高文英的轉變呢？臉上漸漸有了笑容，能夠真誠地與他人建立友好關係，激似反社會人格的特質也越來越不明顯。擺脫惡夢的束縛，找到自己最真實的臉孔，哪怕心裡某個螺絲鬆掉了，總有人能接住你，敞開心胸，至少這世界不會讓你孤單。

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