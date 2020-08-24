情人節可以「脫單」星座TOP5：牡羊戀愛運大翻轉 水瓶遇靈魂伴侶

炎炎夏日，讓人除了想放鬆，還想來場怦然心動的戀愛！我們即將迎接今年的七夕情人節！就在國曆8月25日。單身男女這段時間可說是蠢蠢欲動，大家都想積極認識人，很多聯誼公司也搶在暑期這波推出各種活動，就是為了滿足大家想戀愛的心！而到底哪些星座的人在今年七夕有很高的機會可以脫單呢？（參考太陽與上昇星座）

第五名：水瓶座

水瓶座的人在情人節之前會有非常多聚會可參加，更多可能是學習與進修課程的聚會，單身的朋友很容易在這種場合遇到聊得來的對象，而且水瓶座的人很可能會在暑期去參加靈修課程，在這裡面可以遇到三觀很合的人喔！有很高的機會可以遇到靈魂伴侶，但這次遇到靈魂伴侶的機會是很多元性的，很可能是人生階段重要的朋友，或是可以成為家人的終身伴侶，也有可能是厲害的靈性導師，所以這段時間非常適合跟著心走，這樣能打開更多機會遇到跟你有緣份的人，多聊天多放鬆，相信自己值得被真心疼愛就是遇到好緣份的秘訣喔！

第四名：獅子座

「其實我蠻認真也蠻放得開的，怎麼就是遇不到好對象啊？」獅子座的單身朋友辛苦了，前段時間心情應該蠻矛盾也蠻煎熬的，好想談戀愛但又不想勉強自己跟「還差這麼一點」的對象在一起，但是不用擔心，今年夏日在七夕情人節之前你們將有好運降臨！過去暗戀你的人很可能突然在這個月份對你有很多明示暗示，讓你突然發現原來自己身邊桃花早就朵朵開！而若有心儀的對象比較適合先約對方參加多人聚會，再慢慢變成單獨約會，因為這樣可以讓追求者看見你的超人氣，會讓對方覺得必須要加快腳步才能追到你喔！

第三名：天蠍座

天蠍座的人恭喜你！最近行情越來越好，身價水漲船高。在這個暑期你們若是願意多多出門交際，會讓人看見你們神秘面紗之下的熱情，尤其單身的人這段時間會被看到自己真誠熱切的那一面，讓人覺得怎麼可以這麼可愛單純呢！傻呼呼的樣子容易在一起玩遊戲中被發現，讓人覺得跟平常神秘的氣質有落差，反而產生了極致的反差萌，可能在不經意的互動當中就讓人心跳不已，莫名地愛上你們喔！若是之前就有經營的曖昧對象，在這個月分也很適合多去撩對方，會加速進展，是一個加溫很快的好時機，那麼在七夕情人節前脫單就大有機會啦！

第二名：牡羊座

牡羊座的朋友有些人在上半年經歷了痛苦的戀愛，但是你們不用擔心，好好收拾受傷的心靈重新再出發，因為你們的戀愛運在下半年即將有大翻轉，八月份就是敲響你們戀愛聖鐘的命運時刻！這段時間你們很容易會遇到豔遇喔！或是跟喜歡的人出門會突然有讓你心動到不行的時刻，簡直就是戀愛魅力大爆棚！若有喜歡的對象建議不要三分鐘熱度，要製造更多機會可以跟對方相處，好好努力結果會不錯！另外你們在八月份也很容易遇到別人對你告白喔！如果覺得對方還不錯，不要想太多，要用柔軟的心勇敢的去試試看喔！

第一名：巨蟹座

巨蟹座的人可以說是惦惦吃三碗公第一名！因為你們個性溫暖又喜歡照顧人，情感也相當豐沛，這段時間身邊若有似無的桃花其實不計可數，但你們內在是很有原則的，若不是真心所愛也不願意投入太多情感。所以有時候根本沒發現別人喜歡你。但是好消息要告訴你，在七夕情人節之前你們的桃花運最高！但你們要記得放開心胸願意給人機會，若是遇到自己也有興趣的人，要記得主動做球給對方，可以告訴對方自己的美食喜好或是喜歡參加什麼藝文活動，這樣可以給追求者勇氣，就有很高的機會在情人節前夕得到浪漫的告白喔！