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七夕求感情、財運大法看過來！避免做這3件事

聯合新聞網 / 小孟
圖／stocksnap
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明天就是七夕情人節，是牛郎織女相會日，也是七娘母與床母生日，如果想要開運可以參考以下方法：

1.求感情大法

七夕是一年中求感情最好的日子，可在七夕當晚七點，用一張銀色的紙剪七個圓圈，貼放在窗戶旁，象徵北斗七星，牛郎織女很快就會帶來好的姻緣給你，若有暗戀對象，可在貼完七星後觀想對方的臉就能有情人終成眷屬。

2.求財運

七夕時可以在中午11點至下午1點間，帶一瓶未開封的水放到七娘媽或月老廟的桌上祭拜，拜完後立刻將拜過的水喝掉，喝完後49天後能得到強大桃花貴人，或金錢貴人。

3.未滿16歲的小孩要轉大人

民間相傳七夕是床母生日，小孩轉大人要用麻油雞與油飯對著小孩的床拜床母，床母會為小朋友加持，之後也會比較好帶。

避免事項：

1.避免吃牛肉

因為牛郎過去的工作為照顧牛，所以七夕大餐盡量避免吃大量的牛肉，否則會冒犯牛郎，讓愛侶間容易出現爭執或衝突，若不小心吃到了，可以在吃完後做善事或做功德，就可以化解。

2.避免服裝上有破洞

織女過去的工作為織布，若穿上破洞衣褲，代表感情上將會出現缺憾，未來感情可能會出現難以彌補的裂痕，因此結束了感情。

3.搬動床

在七夕時搬動小孩的床鋪，很容易驚動床母，造成對小孩的加持力量減低。

七夕 做功德 開運 財運

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