唐綺陽星座運勢週報：天蠍有自信桃花旺 雙魚得到餽贈紅利

你喜歡錢嗎？想在社會上生存，沒有錢是萬萬不能的，不過你了解自己對金錢的態度是什麼嗎？你花錢的方式會不會讓周圍的人看了都捏一把冷汗？而你的財務狀況也反映了你的生活方式，只要檢視自己對財務狀況的滿意度，就知道你有沒有好好規畫生活經濟狀況了！科技紫微網今天就來分析，下半年你大概會有什麼樣的漏財狀況，是有規劃的投資，還是不知不覺的漏財？

2020-08-16 13:54