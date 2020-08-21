快訊

彰化血清抗體調查 陳建仁引數據談3狀況下恐失真

巴威颱風最快明晚生成恐成強颱 氣象局：不排除海陸警

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小孟塔羅：禁忌多要注意！抽牌秒測「鬼月會沖到什麼」

聯合新聞網 / 綜合報導
圖／Stocksnap
圖／Stocksnap

農曆七月俗稱鬼門開，民間流傳著許多禁忌。像是不要在晚上晾衣服，不要在晚上剪指甲，平時不要靠著牆壁行走，不要吹口哨或搖鈴噹等等。對於無法斷定的事物不要武斷否定，建議抱持尊重的想法會對自己比較好。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，鬼月會沖到什麼？

請憑直覺選擇一張牌。　
請憑直覺選擇一張牌。　

塔羅牌圖作者：Ernest Fitzpatrick & Alma De Angelis(Tarot Lenormand)





A：變懶洋洋。(權杖三正位)

牌面有一扇微微開啟的門，空中有一把黑色的鑰匙。

A：變懶洋洋。(權杖三正位)
A：變懶洋洋。(權杖三正位)

這張牌表示農曆鬼月，在旅行過程中沖到煞氣，這將會導致你變懶。例如：早上爬不起來吃早餐，動作變慢讓其他人等你，甚至不想參與既訂行程，只想找個地方休息或睡覺，會變成其他人的累贅。小孟老師在此提醒你，準備一把海鹽融入浴缸，泡熱水澡約十分鐘即可化解。

B：情緒暴躁。(權杖五正位)

牌面的三個女子在打架，其中一個女子受傷坐在地上。

B：情緒暴躁。(權杖五正位)
B：情緒暴躁。(權杖五正位)

這張牌表示農曆鬼月，沖到戻氣讓抗壓力變弱，這將導致情緒暴躁。例如：你跟朋友在討論事情，由於彼此觀點不一致，因而出現不同立場的辯論，甚至會愈認討論愈激動，進而影響到雙方的情誼。小孟老師在此提醒你，請先離開事發現場，到安靜處向你的信仰祈禱，即可漸漸恢復平靜。

C：雜事變多。(錢幣十正位)

牌面有一棟碩大的房屋，有一隻看門犬坐在草皮上。

C：雜事變多。(錢幣十正位)
C：雜事變多。(錢幣十正位)

這張牌表示農曆鬼月，你可能會被衰氣沖到，導致要幫別人收拾爛攤子。例如：主管覺得你能力很好，主動把事情交付給你處理，或同事覺得你的人很好，因而主動請你幫忙協助等等，這將導致你的工作量增加。小孟老師在此提醒你，除了找適當理由婉拒外，也可燒聖木用它的煙醺全身。

D：過去是非。(聖杯六正位)

牌面的女孩梳著洋娃娃的頭髮，一旁的白貓在跟球玩耍。

D：過去是非。(聖杯六正位)
D：過去是非。(聖杯六正位)

這張牌表示農曆鬼月，你可能會被穢氣沖到，導致遇到不想見的過去式。例如：你的前任或過去曖昧的人，突然主動跟你聯繫上，讓你感到不知所措，如果你身旁已經有對象，請保持冷靜別被干擾才好。小孟老師在此提醒你，用理性的頭腦判斷事物，便不容易感到混亂或迷惘。

E：生病不適。(錢幣七正位)

牌面的一男一女在約會，旁邊的鸚鵡站在衣架的頂端。

E：生病不適。(錢幣七正位)
E：生病不適。(錢幣七正位)

這張牌表示農曆鬼月，你可能會被病氣沖到，導致身心出現不適的現象。例如：也許流了一堆汗就跑去冷氣房，隔天起床便發現喉嚨怪怪的，到了下午症狀可能變的更嚴重，這時要趕快去找醫生治療，才不會讓病情日益嚴重。小孟老師在此提醒你，多曬太陽或雙手環抱大樹，可助將病氣從身體排出。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

小孟塔羅

延伸閱讀

鬼門開！命理師曝鬼月別吃「5種禁忌食物」以免招陰

農曆7月12星座禁忌曝光：射手不要亂跑 處女勿自言自語

農曆七月「這兩天」是補運好時機 錯過等明年！

小心引好兄弟嫉妒！鬼月8大感情禁忌 別說愛死你、避開視訊

相關新聞

小孟塔羅：禁忌多要注意！抽牌秒測「鬼月會沖到什麼」

農曆七月俗稱鬼門開，民間流傳著許多禁忌。像是不要在晚上晾衣服，不要在晚上剪指甲，平時不要靠著牆壁行走，不要吹口哨或搖鈴噹等等。對於無法斷定的事物不要武斷否定，建議抱持尊重的想法會對自己比較好。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，鬼月會沖到什麼？

每日星座運勢／牡羊訊息掌握很重要 拿捏好有收益

2020-08-21 牡羊座 訊息的掌握對今天很重要。 整體運：★★★★★ 愛情運勢大好，你與伴侶如膠似漆的黏在一起，連外人都羨慕不已；工作上的出色表現會讓你得到一筆不錯的獎賞，人

心測：選出護身符，測你能否擺脫厄運糾纏？

總覺得自己缺乏強運護身嗎？有時我們會用護身符、水晶、符咒等等來幫助改善運勢，不同的護身符可以化解不同的厄運。想知道怎樣把握好運，擺脫厄運糾纏嗎？就跟著科技紫微網，從你選擇的護身符來預測一番吧！

唐綺陽星座運勢週報：處女別太控制狂 雙子實力將被看見

木、土、天、海、冥五星逆行中，過往的作為，陸續會得到反饋。太陽、水星最後衝刺，寵物、小孩子或演藝圈、第二代感受到辛苦的壓力。火星四分魔羯星群，眾人因壓力而產生暴動或暴走，週末較不平靜，當心發生的衝突。

塔羅：留不住錢！你會在無形中漏財嗎？

你喜歡錢嗎？想在社會上生存，沒有錢是萬萬不能的，不過你了解自己對金錢的態度是什麼嗎？你花錢的方式會不會讓周圍的人看了都捏一把冷汗？而你的財務狀況也反映了你的生活方式，只要檢視自己對財務狀況的滿意度，就知道你有沒有好好規畫生活經濟狀況了！科技紫微網今天就來分析，下半年你大概會有什麼樣的漏財狀況，是有規劃的投資，還是不知不覺的漏財？

這些命格是好老公前段班？獨當一面也不怕

常看到媽媽一人hold住全場，其實，有些爸爸也擅長一心多用，在家出外都能獨當一面，邊帶小孩邊做家事照樣井井有條。接下來，科技紫微網就來跟大家分享，哪些命格是事業家庭兩兼顧的「好老公前段班」？一起來為他們加油打氣！

殺破狼周運勢／摩羯陷入愛戀之中 雙魚控制物質慾望

摩羯座感情運佳，金星持續在感情宮位行進，另一半對你特別體貼，兩人膩在一起十分開心。單身的摩羯座，因為某個人不經意的溫柔，突然感到怦然心動，陷入愛戀之中。

哪些生肖喜歡追飆股 有風險照樣衝？

最近台股一舉跨越30年高點，讓很多人的發財夢又開始充滿想像空間，大家都怕自己在財富重分配的絕佳時機缺席。哪些生肖最容易相信自己的眼光能戰勝風險，一心要追飆股、賺快錢呢？科技紫微網這就來為大家揭曉。

小孟塔羅：報復性消費，測！近期消費什麼最划算

自從政府七月祭出振興券以來，大家不禁思考該如何運用它。每人打著自己的如意算盤，因此有些人選擇領紙本券，其他人則綁定銀行或支付。每種方式都有它的優缺點，然而頭腦可能還是會打結，採買什麼東西最為划算呢？現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，報復性消費，測！近期消費什麼最划算？

不想遷就任何人！4大星座寧願當「快樂的邊緣人」

現今社會，能夠在社交場上嶄露頭角的人，總是特別吃香；但不是人人都有這本事。雖然能夠輕鬆自在與人相處的本事，可以讓你左右逢源，獲得成功，但有些人只想單純、快樂地做自己就好。就像以下這幾個星座，他們不愛迎合他人，寧可選擇當一個快樂的邊緣人，跟著科技紫微網一起來看看吧！

身邊有「3星座」相伴 你就是人生贏家？

在戀愛世界中，每個人對待感情的方式各有不同。有些人平淡務實；有些人熱情火辣；有些人則特別喜歡膩在一起。在這些人之中，哪個星座會是你的最愛呢？科技紫微網今天來分析，和哪些星座談戀愛，會讓你幸福感爆棚，堪稱人生贏家！

減肥容易失敗的12星座排行榜：雙魚邊吃邊減 天蠍讓人驚艷

我都這麼努力了，為什麼還是瘦不下來...這是你的心聲嗎？減肥瘦身的過程中，是否有一些小細節你沒注意到，才讓你的努力白費了呢？讓我們來了解一下每個星座減肥失敗的原因，以及該怎麼做，才能減肥減得有效率！

熱門新聞

獨／永康街70年老店「高記」熄燈！業者嘆：要被斷水斷電

熱擾動發展中 吳德榮：挑戰今年以來最強颱

小郵差告贏中華郵政討回逾5000津貼 恐掀萬人討薪風暴

菲東擾動北上恐增強 一張圖看8號颱風巴威最快周六生成

衝夜排！屈臣氏售中衛特殊色口罩人潮爆 民眾：4點50就全滿

老媽傳勵志雞湯文苦勸別安逸！她用「神邏輯」一秒破解

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。