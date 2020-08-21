小孟塔羅：禁忌多要注意！抽牌秒測「鬼月會沖到什麼」

農曆七月俗稱鬼門開，民間流傳著許多禁忌。像是不要在晚上晾衣服，不要在晚上剪指甲，平時不要靠著牆壁行走，不要吹口哨或搖鈴噹等等。對於無法斷定的事物不要武斷否定，建議抱持尊重的想法會對自己比較好。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，鬼月會沖到什麼？

請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：Ernest Fitzpatrick & Alma De Angelis(Tarot Lenormand)

A：變懶洋洋。(權杖三正位)

牌面有一扇微微開啟的門，空中有一把黑色的鑰匙。

A：變懶洋洋。(權杖三正位)

這張牌表示農曆鬼月，在旅行過程中沖到煞氣，這將會導致你變懶。例如：早上爬不起來吃早餐，動作變慢讓其他人等你，甚至不想參與既訂行程，只想找個地方休息或睡覺，會變成其他人的累贅。小孟老師在此提醒你，準備一把海鹽融入浴缸，泡熱水澡約十分鐘即可化解。

B：情緒暴躁。(權杖五正位)

牌面的三個女子在打架，其中一個女子受傷坐在地上。

B：情緒暴躁。(權杖五正位)

這張牌表示農曆鬼月，沖到戻氣讓抗壓力變弱，這將導致情緒暴躁。例如：你跟朋友在討論事情，由於彼此觀點不一致，因而出現不同立場的辯論，甚至會愈認討論愈激動，進而影響到雙方的情誼。小孟老師在此提醒你，請先離開事發現場，到安靜處向你的信仰祈禱，即可漸漸恢復平靜。

C：雜事變多。(錢幣十正位)

牌面有一棟碩大的房屋，有一隻看門犬坐在草皮上。

C：雜事變多。(錢幣十正位)

這張牌表示農曆鬼月，你可能會被衰氣沖到，導致要幫別人收拾爛攤子。例如：主管覺得你能力很好，主動把事情交付給你處理，或同事覺得你的人很好，因而主動請你幫忙協助等等，這將導致你的工作量增加。小孟老師在此提醒你，除了找適當理由婉拒外，也可燒聖木用它的煙醺全身。

D：過去是非。(聖杯六正位)

牌面的女孩梳著洋娃娃的頭髮，一旁的白貓在跟球玩耍。

D：過去是非。(聖杯六正位)

這張牌表示農曆鬼月，你可能會被穢氣沖到，導致遇到不想見的過去式。例如：你的前任或過去曖昧的人，突然主動跟你聯繫上，讓你感到不知所措，如果你身旁已經有對象，請保持冷靜別被干擾才好。小孟老師在此提醒你，用理性的頭腦判斷事物，便不容易感到混亂或迷惘。

E：生病不適。(錢幣七正位)

牌面的一男一女在約會，旁邊的鸚鵡站在衣架的頂端。

E：生病不適。(錢幣七正位)

這張牌表示農曆鬼月，你可能會被病氣沖到，導致身心出現不適的現象。例如：也許流了一堆汗就跑去冷氣房，隔天起床便發現喉嚨怪怪的，到了下午症狀可能變的更嚴重，這時要趕快去找醫生治療，才不會讓病情日益嚴重。小孟老師在此提醒你，多曬太陽或雙手環抱大樹，可助將病氣從身體排出。