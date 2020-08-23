殺破狼周運勢／雙魚當心爛桃花糾纏 獅子收益可望增加

白羊座：

整體運勢

金錢運方面，在金錢宮位的天王星相位良好，出門忘記帶錢包的時候，會發現口袋還有不少零錢，湊一湊可以吃頓好的。某些白羊座面臨經濟狀況見底的時候，會接到一個臨時性的案子，可讓你好過一陣子。

家宅運方面，金星持續停留在家宅宮位，最近會買些新傢俱，或是整理一下居家環境，心情會變得比較好。需要搬家的白羊座，最近會物色的理想的物件，並順利入住新家。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的水星受到海王星影響，命宮的火星受到志業宮位的冥王星、土星影響，在職場嚴重倦勤，很想跳槽，或是休個長假，但卻連一絲任性的時間都不容許擁有，時間都被工作佔滿。

健康運方面，水星與太陽齊聚健康宮位，注意心血管方面的毛病和呼吸系統的問題，這段時間特別容易感冒，或是過敏。火星持續在命宮行進，當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，一旦生病或受傷，會需要花很長的時間復健。

金牛座：

整體運勢

工作運方面，面試運、考試運佳，此時考上公職，或是面試進入理想的組織機率高，可在此時進入理想的單位。工作已經穩定的金牛座，斡旋任何訂單都十分順利，很快就可以簽約。

學習運方面，金星持續在學習宮位行進，有些嗜好看似很廢，但你一直很想學習，最近會找到理想的老師或學習環境，可盡情投入學習。正在升學的金牛座則面臨選擇科系的分水嶺，照著自己的直覺與喜好走，才不會後悔。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的水星受到海王星影響，喜歡的人疑似有其他曖昧對象，當心被人橫刀奪愛。某些金牛座則是同時有兩個感覺不錯的對象可選擇，內心卻始終無法做出決定，如果再這樣優柔寡斷下去，恐怕兩頭都會落空。

人際關係方面，在人際關係宮位的海王星受到水星的影響，如果害怕人言可畏，就不該瓜田李下，朋友之間的分際一定要拿捏好，別在私領域上過度熱心，容易引發他人的疑慮。

雙子座：

整體運勢

金錢運方面，金星持續在金錢宮位行進，花錢會較為奢侈，享受較為高級的餐廳或是購買昂貴的物品。金星受到在財務宮位的木星影響，某些雙子座最近熱衷投資股匯市，請在適當的時機獲利了結，財富才可落袋為安。

工作運方面，在志業宮位的海王星與金星、木星有良好連結，目前的工作會獲得額外的獎金、配股，使得你荷包不缺錢。甚至因為職務的特殊，在許多場合可佔到一些便宜，享受禮遇。

本週須注意的部分

感情運方面，在慾望宮位的冥王星、土星受到在人際關係宮位的火星影響，容易被爛桃花纏上，甚至遇到恐怖情人。與朋友的身體界線請保持安全距離，避免肉體關係被人佔便宜。

人際關係方面，在人際關係宮位的火星受到財務宮位的冥王星、土星影響，不慎陷入麻煩的人事糾紛中，公親變事主，容易捲入官非之中，甚至威脅到人身安全。

巨蟹座：

整體運勢

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星相位良好，會在學習的領域結交到氣味相投的好朋友，冷門的嗜好終於有人可以一起討論，彼此交換情報，進步的幅度會大幅成長。

旅遊運方面，水星、太陽齊聚旅遊宮位，會在自己所居住的城市規劃一個微旅行，有些打卡名勝就在居家不遠處，卻從來沒時間好好去逛逛，不妨就在附近的區域與城市走走，會發現許多老是從身邊錯過的風景。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的火星持續受到夥伴宮位的土星、冥王星影響，與合作的同事、上司關係陷入僵局，有許多事務只能先承擔下來自己消化，否則會一直卡在某個環節，遲遲沒有進度。

感情運方面，在感情宮位的木星、冥王星、土星受到金星影響，容易對某些人的好意表錯情，使自己陷入沒有必要的腦內小劇場中，最後會發現原來只是一場誤會。

獅子座：

整體運勢

金錢運方面，太陽與水星齊聚金錢宮位，與志業宮位的天王星有良好連結，會有個好機會與上司或老闆談判薪資待遇，固定收益可望增加。然而水星受到財務宮位的海王星影響，有投資習慣的獅子座，請盡量保守，不要躁進。

感情運方面，金星持續在心靈宮位行進，好不容易有喜歡的人，與對方的互動很愉快，卻不敢表達內心的心意，深怕一旦說出口，這樣的關係就會破滅。某些獅子座陷入秘密戀情中，不能向週遭的人公開情感對象，但內心是喜悅的。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的土星冥王星受到海外宮位的火星影響，會需要頻繁與海外的人士聯繫，或是大量使用外語溝通，感覺語言能力需要加強。某些獅子座必須要到海外出差一趟，但外頭形勢險峻，對於遠行有些疑慮。

健康運方面，在健康宮位的土星、木星、冥王星受到精神宮位的金星影響，最近顯得較為嗜睡，每天都感覺十分疲勞，大小毛病不斷困擾，同時有發福的傾向，泌尿系統也不太正常。

處女座：

整體運勢

人際關係方面，金星持續在人際關係行進，會收到一些感覺暖心的禮物，同時會發現週遭友人都很關心你，真正的朋友從來不會計較你的小缺點，在同溫層中會感覺很安心。

學業運方面，在學業宮位的天王星相位良好，有升學或進修計劃的處女座，會申請到嚮往的學校與科系，或是尋求到論文的指導者，順利擬定好研究計畫與題目。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的海王星受到命宮的水星影響，不小心踩到喜歡的人心中的地雷，傳給對方的訊息已讀不回。有小孩與寵物的處女座，目前持續對於孩子的狀況感到焦慮，懷孕的處女座要注意胎兒的健康。

金錢運方面，在財務宮位的火星持續受到土星與冥王星影響，投資狀況不佳，目前的損失讓你難以抽身。甚至嚴重負債，此時不要融資或是開太高的槓桿。沒有投資習慣的處女座，則是在身體健康與孩子身上的花費太多，存款見底。

天秤座：

整體運勢

金錢運方面，在財務宮位的天王星相位良好，有投資習慣的天秤座，可能會得知一個內線消息，短線獲利。沒有投資習慣的天秤座，則可能會發現過世的長輩留下一些值錢的古董，變現後的價值不斐。

工作運方面，金星持續在志業宮位行進，會承接十分光鮮亮麗的職務，同時工作性質十分輕鬆，甚至在家中就可以完成，整個人可宅在自己的窩好幾天不需要出門。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的火星受到家宅宮位的冥王星與土星影響，另一半與家人之間有些緊張，使得你夾在中間，兩面難為。某些天秤座，與對方的家庭生活方式差異太大，兩家人有些不對盤，需避免讓彼此間的紛爭擴大。

健康運方面，在健康宮位的海王星受到精神宮位的水星影響，心情不佳，容易失眠、以及感到抑鬱。某些天秤座需要服用大量的藥物或喝酒幫助睡眠，但要當心成癮性的問題。

天蠍座：

整體運勢

感情運方面，在感情宮位的天王星相位良好，閃電般地就與某個人交往、同居，甚至有結婚的打算，跌破週遭親朋好友的眼鏡。某些天蠍座會發現與另一半已經有愛情的結晶，雖然感到驚喜，卻還沒有心理準備迎接這個小生命。

學業運方面，金星持續在學業宮位行進，需要升學的天蠍座，終於決定好未來的科系，確定進入一間蠻有名氣的學校就讀。某些正在進修的天蠍座順利考取某些證照，但執業之後才會是挑戰的開始。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的火星受到溝通宮位的土星、冥王星影響，上司、客戶或是同事十分頑固，怎麼勸都聽不進去，增加了額外的事務要另外處理，工作量變得龐大，造成你工作上的困擾。

健康運方面，在健康宮位的火星受到交通宮位的土星、冥王星影響，當心血光之災，容易發生意外傷害，尤其需注意交通安全，一旦受傷，會花很長的時間復健，同時也要注意急性疾病的爆發。火氣較大，會有嘴破、長痘痘的症狀。

射手座：

整體運勢

工作運方面，在工作宮位的天王星相位良好，出其不意的表現，突然使得周遭的人重視你的存在。某些射手座會接到非常特殊的邀約，會感覺有些心動，然而目前的兼職實在太多，必須思考有沒有時間接受這個挑戰。

金錢運方面，金星持續在金錢宮位行進，偏財運佳，不妨買張彩券試試手氣。有投資習慣的射手座，短期會有不錯的獲利，請見好就收。某些射手座則是因為信用卡紅利或是特殊身份，獲得價值不斐的禮物。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的火星受到冥王星與土星的影響，為了愛情，願意放棄過去最重視的自由，卻發現對方的控制欲與佔有慾越來越強烈，已經使你開始自我感覺不良，必須要檢視這段關係是否健康。

家宅運方面，在家宅宮位的海王星受到水星影響，由於工作十分忙碌的關係，作息與居家環境呈現一團混亂的狀態。某些射手座的家人對你目前的工作狀態有些微詞，會動搖自己的意志，萌生轉業的想法。

摩羯座：

整體運勢

感情運方面，金星持續在感情宮位行進，受到命宮的木星、冥王星、土星影響，對方對你百般討好與寵愛，然而這些寵愛的背後，帶著強烈的控制慾，每天一點一滴不知不覺地制約，使你越來越依賴對方。

旅遊運方面，在旅遊宮位的海王星與金星有良好連結，與喜歡的人會一起計畫出遊，雙方會因為這趟旅程，關係更加親密。單身的摩羯座甚至在旅遊時邂逅有好感的對象。

本週須注意的部分

工作運方面，在面試宮位的海王星受到水星影響，面試或洽談新案件時，會覺得對方完全不重視專業，即便錄取了，也不想進入這樣的單位。某些摩羯座則要面對跨領域的工作，對於陌生的知識技能感到吃力。

家宅運方面，在家宅宮位的火星受到冥王星與土星的影響，家人過度固執，關係陷入僵局，目前處在冷戰狀態。某些摩羯座正在整修居家環境，家中目前一團混亂，心情煩躁。

水瓶座：

整體運勢

金錢運方面，太陽與水星齊聚在財務宮位，有投資習慣的水瓶座，短線操作得宜，會有不錯的獲利。沒有投資習慣的水瓶座，由於在金錢宮位的海王星影受到水星影響，這段時間腦波極弱，會買一些很潮，但不實用的東西回家堆著。

家宅運方面，在家宅宮位的天王星相位良好，家人會在經濟上給予你許多支援，感覺輕鬆很多。某些水瓶座會短期出租家中的空間，或是閒置的房地產，小小賺一些外快。

本週須注意的部分

工作運方面，金星持續在工作宮位行進，目前處在休養生息狀態，或是工作較為清閒的時期。某些水瓶座閒到發慌，甚至會產生自我感覺不良的憂鬱情緒。此時會需要好好打算下一步的計畫。

感情運方面，在心靈宮位的冥王星、土星受到溝通宮位的火星影響，與喜歡的人吵架，心情極度鬱悶，同時產生了許多猜忌以及不安，許多問題你也意識到出在自己身上，卻又無力改變心情低潮帶來的紛亂。

雙魚座：

整體運勢

旅遊運方面，在旅遊宮位的天王星與感情宮位的太陽、水星有良好連結，與喜歡的人到附近的城市做個輕旅行，雙方的情感可望更為親密，同時發現雙方有許多共同的喜好。

工作運方面，在面試宮位的天王星相位良好，抱著姑且一試的心態面試某個不太有把握的工作領域，意外雀屏中選，對於挑戰新的領域有些戰戰兢兢。工作穩定的雙魚座，與客戶、上司、工作夥伴溝通良好，許多事情進展迅速。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的金星受到木星、冥王星、土星的影響，此時是桃花盛開的時期，即便自己已經死會了，還會有許多追求者鍥而不捨。單身者當心爛桃花糾纏，某些人已經有穩定的伴侶，還會想來撩你。

金錢運方面，在金錢宮位的火星受到人際關係宮位的冥王星與土星影響，在人情義理上的花費特別多，此時會需要常常請人吃飯，或送禮給重要的人士。某些雙魚座在此時接到紅色炸彈，荷包大失血。

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