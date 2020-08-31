每日星座運勢／雙子工作宜與人合作 投資多看多聽

2020-08-31

牡羊座

決斷需要理性。

整體運：★★★★☆

果斷解決眼前的感情問題，可避開爛桃花對你的糾纏。財運受到情緒的牽制，衝動投資將受到衝擊性的懲罰。別人的學習方法在你身上並不適用，最好尋找適合自己的方法，學習效果將更顯著。

愛情運：★★★★☆

愛情運特別旺，是適合告白的好日子！戀愛中人要好好珍惜、疼愛眼前人，單身者則有思念舊情人的傾向。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，容易得到他人的協助，尤其在遇到問題時，只要虛心請教，都能找到方法解決。

財運：★★☆☆☆

財運不太穩定，金錢入帳順利時，要特別小心麻煩尾隨在後。

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：04:00-06:00硃砂紅

開運方位：西南方向

金牛座

不可一個人埋頭苦幹，學會合作效果更好。

整體運：★★★☆☆

今天工作時要懂得和同事一起合作，可以取得事半功倍的效果。單身者有機會邂逅魅力十足的異性，暗送秋波，眉目傳情，讓你高興一整天。零用錢要整理、放好，會因粗心大意而莫名搞丟。

愛情運：★★★★☆

與另一半相處，多表現溫柔的一面可讓愛情升溫，太過強勢會讓對方吃不消唷！

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，今日的你像一匹野馬，討厭被人駕馭，更不喜歡聽命行事，要注意自己跟人應對的態度，不要任意發脾氣喔！

財運：★★★☆☆

財務上若出現瓶頸，蠻容易得到長輩的援助唷！

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：07:00-09:00芒果黃

開運方位：正南方向

雙子座

適合與人合作的一天。

整體運：★★★★☆

「三個臭皮匠，勝過諸葛亮！」工作上的疑難雜症，經過眾人商量後，就能得出確實可行的方案。「早起的鳥兒有蟲吃！」投資上要有新發現必須多看多聽，多收集可靠的情報，創造有利條件，才能在決策上減少失誤。

愛情運：★★★☆☆

伴侶之間易感受到來自對方的濃濃愛意，為對方著想、付出，有機會獲得更多的愛。

事業運：★★★★☆

忙忙碌碌，累歸累，卻覺得充實。同時，一直想要超越你的勁敵也在蠢蠢欲動，不可掉以輕心，快用工作效率去打敗對方。

財運：★★★★☆

財運不錯，談判、交易都易成功。業務工作者把握機會，可有豐厚進帳。

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：19:00-21:00玉米黃

開運方位：正南方向

巨蟹座

對於把握不了的事物，隱憂感強烈。

整體運：★★★☆☆

猜不透戀人心裡的真實想法，對於把握不了的部分易產生恐慌，患得患失感較強烈；在各種應酬中表現如魚得水，給人的影響深刻；做商店生意的會有點破財的危險，客人多時一定要當心物品被別人順手牽羊。

愛情運：★★☆☆☆

今日說謊容易被識破，可別想欺騙伴侶，實話實說更易獲得對方的原諒與理解。

事業運：★★★☆☆

無論如何都要克制住蠢蠢欲動的慾望，保持清醒頭腦，要知道自己在做什麼。

財運：★★★☆☆

今天要小心，交際愈頻繁，破財就愈凶喔！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：16:00-18:00水晶紫

開運方位：正南方向

獅子座

將感情轉移到工作上。

整體運：★★☆☆☆

易受情緒影響而造成身體不適，閒暇時間多做運動；事業運勢平穩，只需耐心等待，有晉升的機會哦；此日感情頗為不順，過於感情用事或是用情過深，而導致自己受困於感情無法脫身。

愛情運：★☆☆☆☆

一想到過往的情感經歷，你多會不自覺地陷入負面情緒中，難以邁開愛的腳步。

事業運：★★★☆☆

很會運用智慧去做事情，讓你減輕了體力負擔，加快了工作效率。

財運：★★☆☆☆

金錢流動性轉強，有頻頻周轉的跡象，務必量入為出。

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：08:00-09:00朝霞紅

開運方位：正東方向

處女座

學會尋找生活中的側重點。

整體運：★★☆☆☆

愛情面臨挑戰，頗感棘手，不及時解決則容易影響兩人的感情。財運方面，適當的開支並不會給你帶來損失，反倒是畏首畏尾才讓你錯失良機。初出茅廬的青年在求職時難有收獲，不妨利用今天準備下一次的面試資料。

愛情運：★★☆☆☆

夫妻之間容易發生不必要的誤會與摩擦，應加強溝通以免誤會的加深。

事業運：★★☆☆☆

推諉心理比較嚴重，凡事遇到挫折或變故，喜歡把責任歸咎到其他人或事物身上，而不知從自己身上找失敗的原因。

財運：★★★☆☆

消費慾望強烈，有揮金如土的傾向。

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：07:00-08:00香吉士黃

開運方位：西北方向

天秤座

熱情高漲，充滿活力的一天。

整體運：★★★★★

信心滿滿，因沒有壓力而感到異常輕鬆，能享受到工作的快樂。有機會因工作關係而與能力優秀的異性結緣，感情進展順利。今天有時間還可以到股市轉轉，採取短線投資會有不錯的回報。

愛情運：★★★★★

旺盛的愛情運，適合在熱鬧的場合中來互動，訴說真心話。單身者不妨多參加團隊活動，可以提升愛情運唷！

事業運：★★★★☆

與同事說話要注意語氣，別衝動；而與上司交流則儘量不要輕易允諾，小心無法兌現。

財運：★★★★☆

財神爺光顧囉！只是財富不會無故的從天而降，必須靠自己積極地開發，才會發現財神爺！很適合在今日討債呢！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：05:00-07:00薔薇粉

開運方位：正東方向

天蠍座

情緒受到節日氣氛的影響。

整體運：★★★★☆

情侶們的甜蜜恩愛易刺激單身者，有心儀對象的人應該抓住這個機會乘「虛」而入，用真情感動他；今天情緒比較亢奮，會急著辦理事情，可心思沒有完全集中在工作上；沒有情人可以約會的人，下班後最好別去找朋友玩，有可能會讓自己或朋友感到尷尬。

愛情運：★★★★★

旺盛的愛情運，適合在熱鬧的場合中來互動，訴說真心話。單身者不妨多參加團體活動，可以提升愛情運唷！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，想要偷閒是不太可能的唷！適合積極表現個人的專業才能。

財運：★★★☆☆

保守理財的一天，適合儲蓄、存私房錢。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：04:00-06:00芙蓉晶粉

開運方位：正北方向

射手座

主動關懷他人。

整體運：★★★☆☆

與伴侶之間看待問題態度很難一致，若雙方都不能做出讓步易起爭端；財運一般，有進亦有出，基本保持在均等的水平；今天充滿熱情，能很好的製造工作氣氛，有助於與同事間建立起和諧的關係。

愛情運：★☆☆☆☆

易陷入愛情的回憶之中，想起過往種種美好，對現有的感情生活易產生不滿情緒。

事業運：★★★★☆

對工作充滿了熱情，即使遇到一些小麻煩你也只把它當成對自身的一種磨練，從中還能吸取不少的經驗，積極的心態對你的事業極為有利。

財運：★★★☆☆

錢大多花在自己的身上，即使不見，還是有享受到，那也無妨。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：09:00-10:00遠洋藍

開運方位：西南方向

摩羯座

未經證實勿輕信。

整體運：★★☆☆☆

長相漂亮、俊俏的人未必是你的真命天子（女），用心感受，今天會遇見你真正的緣分。下午是你財運的高峰期，利用上午好好做一番準備工作。有生意洽談約會的人運氣較弱，出門前在皮包裡放一枚硬幣，能助長運勢。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者不妨多抽時間陪陪另一半，讓對方感受到你的愛意；單身者對異性主動才有機會。

事業運：★★☆☆☆

遇事應冷靜一些，別圖一時痛快而衝動行事，小心因此而處處碰壁！

財運：★★★☆☆

購物慾望強烈，小心透支。

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：22:00-24:00深茄紫

開運方位：正北方向

水瓶座

具有超前意識是抓住機遇的關鍵。

整體運：★☆☆☆☆

眼見未必為實，切莫草率做出結論，以免因此錯過屬於自己的緣分；今天思維顯得有些緩慢，做起事來也給人一種慢半拍的感覺，虛心一點，不懂就開口問問身邊的人吧！工作中不胡思亂想反而難有突破，今天不宜循規蹈矩。

愛情運：★☆☆☆☆

愛情運低落，孤獨的感覺佈滿心頭，即便有人伴隨在你身邊，仍然會覺得與對方距離好遙遠。

事業運：★★☆☆☆

事業運不佳，腦筋空空的，做起事來要注意虎頭蛇尾哦！

財運：★☆☆☆☆

今天應遠離金錢遊戲，冒險投機小心錢財被套牢。有利花些小錢送親友小禮物。

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：13:00-15:00蘋果綠

開運方位：東北方向

雙魚座

健康運有波動，女性更應關注身體健康狀況。

整體運：★★★☆☆

除了飲食方面要注意外，路邊的東西少去碰觸，容易引起皮膚過敏。財運一般，與其讓錢財不知不覺的流失，不如添置一些生活必需品。工作上扮演低調謹慎的幕後者，會讓你更受寵。

愛情運：★★☆☆☆

今日愛情運不佳，應與伴侶坦誠相待，千萬別說謊，易被識破造成嚴重後果。

事業運：★★☆☆☆

有忙中出錯的狀況，切忌耍小聰明、急於求成，越忙越要靜下心來謹慎應對。

財運：★★★☆☆

眼光很不錯，可買到物美價廉的東西。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：14:00-15:00睡蓮紫

開運方位：東南方向





