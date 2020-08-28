每日星座運勢／牡羊有好面子的傾向 錢財易有損失

2020-08-28

牡羊座

有好面子的傾向，錢財易有損失。

整體運：★★★☆☆

桃花來時，難免讓你有些得意，但猶豫不決又會錯過良緣。從事服務相關行業的人，憑藉和善的態度，會得到他人的讚揚。礙於面子，產生一筆不小的消費，事後又讓自己後悔不已。

愛情運：★★★★☆

交際應酬增多，難免對另一半照顧不周，慶幸的是伴侶能理解並體諒你。

事業運：★★★☆☆

跟同事交流要溫和，激烈的言辭只會讓他們對你心生反感。

財運：★★☆☆☆

外力的干擾多了點，花錢有些心不甘又情不願的！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：17:00-18:00水鑽藍

開運方位：正南方向

金牛座

誠意滿滿的一天，醞釀已久的計劃可付諸行動。

整體運：★★★★☆

再忙碌也不能放棄與朋友的聚會，新的緣份可能就藏在聚會之中。容易得到長輩的幫助，會因貴人指點而發現生財之道。活躍的一面突顯，對身邊的事物興趣濃厚，能夠輕鬆完成工作。

愛情運：★★★☆☆

腦袋空空的一天，他怎說都好。沒事就去睡覺，睡得飽飽心情更好。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，不妨把座位重新佈置一番，增添一點浪漫的氣息，只要保持心情的愉悅，工作上就能平平順順。

財運：★★★★☆

有彰顯才華的機會，不但有利求名，還有機會帶來財富，是個名利雙收的一天！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：22:00-24:00碧空藍

開運方位：西北方向

雙子座

自我療癒的能力頗強，懂得自我調節情緒。

整體運：★★★☆☆

夫妻在相處中會有些小摩擦，但是要明白，有吵有鬧才是生活。財運上不太順利，除非掌握了大量可靠而又實用的商業資訊，否則不要輕易進行投資活動。工作上宜做決策，但要在資料充足的前提下。

愛情運：★★★☆☆

一心放在工作上，對身邊一直默默守候你的另一半有所忽略，抽些時間陪陪對方吧！

事業運：★★★☆☆

運勢較平穩，適合安排、計劃下一步的工作，太過急進、求好心切反而易出錯。

財運：★★☆☆☆

不宜想金錢的問題，一想到錢會破壞今日的心情！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：08:00-10:00碧空藍

開運方位：正北方向

巨蟹座

財運旺盛，回報近在眼前。

整體運：★★★★☆

身為企業的上級人士，頗有高處不勝寒的感覺，放下嚴肅的面孔，下屬會更願意接近你。已婚者顯得激情有勁，是重溫婚前浪漫的好時刻。財運旺盛，被套牢的資金可望解套。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會戀愛；夫妻感情生活穩定，多進行心靈溝通，可增進彼此的親密互動。

事業運：★★★★★

事業運看漲，適合與人競爭、一較高下的日子。面對突如其來的臨時任務，也能處理的不錯。

財運：★★★☆☆

出手大方慷慨外，預定的支出也較多，想要守住荷包不太容易呢！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：17:00-19:00臘梅白

開運方位：正東方向

獅子座

充滿激情，很有鬥志。

整體運：★★★★★

與伴侶和睦相處，兩人更加融洽，共進晚餐也能增進彼此的感情。今天旺盛的財運和身邊貴人的指點，讓你能在投資市場上大有斬穫。工作上能與同事合作愉快，群策群力之下，讓你大展身手。

愛情運：★★★★☆

有利花心思在生活情趣上，比如：綻放的百合花、曖昧的燈燭等等，在浪漫中感情升溫。

事業運：★★★★☆

今日很適合扮演軍師的角色，提出的意見多能得到同事的肯定和上司的採納。

財運：★★★★☆

善用智慧得財的一天。有點賭運，適合去賭需要分析、計算的活動遊戲，例如：股票、賭馬等等。

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：11:00-12:00香吉士黃

開運方位：正東方向

處女座

切忌少說多做。

整體運：★★☆☆☆

心動不如行動，不趁早表露自己的心意則會錯失良機，今天便是個表白的吉日。他人的理財心得今天可不見得能幫得上你的忙，自身的感受反而更有效果。工作中別只顧著說，小心因此而招惹麻煩。

愛情運：★★★☆☆

對另一半有什麼要求都可以提，對方很容易滿足你；單身者小心爛桃花纏身。

事業運：★★☆☆☆

人際關係方面易出現狀況，做好該做的事，若沒得到別人認同，少去干涉他人的事情，以免招人反感。

財運：★★☆☆☆

有很強的賺錢能力與企圖心，偏偏在守財規劃上略顯薄弱。

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：17:00-18:00玉髓紅

開運方位：東南方向

天秤座

忙碌的一天。

整體運：★★★☆☆

許多的案子都堆積到今天來處理，讓你變得異常忙碌；受工作的影響會和戀人約會的時間發生衝突，做出解釋能得到對方的諒解；能從他人那裡獲取理財的資料，你卻可能無時間整理，投資需延期。

愛情運：★★☆☆☆

有這麼嚴重嗎？感覺本來就是無形的東西，別鑽牛角尖哦，愈是亂想會愈孤單的喔！

事業運：★★☆☆☆

待人處世欠缺圓滑，易與人發生爭執，導致人際關係緊張。相處時應注意尊重他人。

財運：★★★☆☆

金錢耗損的機率不高，若損財亦大多是消耗在親人身上。

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：17:00-18:00珍珠白

開運方位：西南方向

天蠍座

再忙也要關注愛情。

整體運：★★★★☆

工作中的計劃停滯，你有點迷惑慌亂，多一分毅力便會有截然不同的結果。有機會與心儀的對象相處，很容易就從好感轉為愛意，要好好經營這份得來不易的愛情。有破財的危險，凡事多加留意才能規避風險。

愛情運：★★★★☆

異性緣很好，單身者有機緣遇到喜歡的人；戀愛中人，也能有快樂、充實的一天。

事業運：★★★★★

事業運頗優，特別容易得到同事或是外人的扶持；人緣好的人，特別容易感受到今日的吉運。

財運：★★★☆☆

死守著錢，會很痛苦喔！不如開開心心的去吃一頓，買點喜歡的小東西來犒賞自己。

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：14:00-16:00檸檬綠

開運方位：西北方向

射手座

找個屬於自己的第三空間。

整體運：★★☆☆☆

被愛的充實感環繞，彼此的關心呵護讓愛情如沐春風，繼而使甜蜜的你產生走入婚姻的念頭；工作中的倦怠情緒困擾了你，找找工作中的樂趣吧；找一間個絢麗別緻的Pub，享受屬於你的第三空間吧。

愛情運：★★★★☆

異性緣佳，已婚者注意處理好與異性間的關係，多關心另一半才好唷！

事業運：★★☆☆☆

上司的一句話、同事的一個小動作，都會讓你感到緊張。別太在意他人，做好自己就好。

財運：★★☆☆☆

外在陷阱、假象多多，賺錢需謹慎。

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：12:00-13:00杜鵑粉

開運方位：東南方向

摩羯座

優點在對方眼裡大放異彩，把握機會哦！

整體運：★★★☆☆

添幾盆綠色植物對財運有所幫助，有聚財功效。不必刻意表現，優點自然能被發現，少了別人當參謀，戀情反而進展更快。工作、學習均有獲得新知的機會，花點心思就會有進步！

愛情運：★★★★☆

單身者容易在舞會上遇到心儀的對象，要好好抓住機會喔；戀愛中的人感情甜蜜。

事業運：★★★☆☆

重複著同樣的工作讓你有厭煩感，不妨涉足新的工作領域，能激發你的創造力！

財運：★★☆☆☆

不得安寧的一天，特別容易胡思亂想，只要不做任何舉動損失就會少一點！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：15:00-16:00鉑金灰

開運方位：東南方向

水瓶座

有時候錯失的不僅僅只是機會。

整體運：★★☆☆☆

股票投資者易錯失拋出、買進或轉手等機會，導致較嚴重的虧損。感情會出現一些波動，因自身情緒、壓力等問題弄得身心疲憊，連帶影響到感情，易產生「愛一個人好累」的消極情緒。

愛情運：★★☆☆☆

桃花雖多，但多是爛桃花，有伴侶的人應處理好與異性間的關係；單身者應懂得拒絕。

事業運：★★★☆☆

其實你不用這麼小心翼翼，過度配合他人會讓你失去自我的唷！

財運：★☆☆☆☆

想要賺錢切勿太激進，更不可試圖用投機的手段牟取暴利。

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：09:00-10:00夕陽橙

開運方位：正西方向

雙魚座

待人處事不可做作，真實的你更可愛。

整體運：★☆☆☆☆

在異性面前吹牛，會有被對方揭穿老底的危險，還是實事求是的好。對資訊的理性分析，今天可派上用場，在投資上將有不錯的收益。切忌在工作時間研究理財產品，會有小人告密而受到批評的危險。

愛情運：★☆☆☆☆

有伴侶者寂寞感強烈，宜翻看照片，回憶過去的甜蜜時光，緩解相思之苦。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，容易發生事與願違的情形，少說點話多做事，自可遠離是是非非。

財運：★★★☆☆

理財主觀性頗強，宜以守代攻！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：06:00-07:00玫瑰紅

開運方位：東北方向





