每日星座運勢／處女試著給自己減壓 抱怨少說兩句

2020-08-27

牡羊座

多注意工作細節。

整體運：★★☆☆☆

戀愛對象突然有種嫌棄你的感覺，不如暫時分開一下，讓雙方確定一下各自的心意；進財難度大大超出你的想像，令你有些猝不及防；手忙腳亂的時候更要注意細節，這樣會幫你節省更多的時間。

愛情運：★★☆☆☆

愛是相互的，不用總遷就對方。覺得心裡有委屈就說出來，別自己硬撐著。

事業運：★★★☆☆

投入到具體事務中難有大的進展，不妨制訂日後的工作計劃，有所準備才能夠把握機會。

財運：★★☆☆☆

貪小便宜，小心佔朋友便宜而引人反感。

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：14:00-15:00祖母綠

開運方位：正東方向

金牛座

工作情緒起伏不斷。

整體運：★★★☆☆

單身者與性情直率的人頗合得來，而戀愛中的人則在小吵小鬧中加深了彼此的感情。切莫因喜好而盲目消費，今天財運犯小人，謹慎為妙。越是忙碌反而越覺得空虛，人也變得有些焦躁，找家人聊聊，可排解煩惱。

愛情運：★★★★☆

單身者多注意自己的穿著打扮，可提升異性緣；戀愛中的人有機會拜見雙方父母。

事業運：★★★☆☆

重複、乏味的工作會讓你顯得無精打采，事業上需要一些新挑戰或新事物來進行調劑。

財運：★★☆☆☆

財氣不穩定，外力干擾多，不利於投資買賣。有金錢耗損的跡象，趁著今日去吃吃喝喝，把錢花在享受上吧！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：19:00-20:00臘梅白

開運方位：東南方向

雙子座

精神振奮，有喜事降臨。

整體運：★★★★☆

心情舒暢的一天，工作順心如意，特別是管理者，工作易獲得下屬的支持、配合。生意人因朋友介紹而獲得大筆訂單的機率高。愛情平順，單身者在工作中易與合作夥伴擦出愛情火花。

愛情運：★★★☆☆

閒聊的時間少一點，給對方更多清閒的空間，不要過度干預對方，以免對方會不耐煩！

事業運：★★★★☆

廣交朋友，是今天職場運勢提升的最大助力。

財運：★★★★☆

財運不錯，可小額投資。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：14:00-15:00橄欖綠

開運方位：正北方向

巨蟹座

借歌抒情是排解憂愁的好辦法。

整體運：★★☆☆☆

對方模稜兩可的態度讓你感到苦惱，感覺遇到愛情的十字路口，有些不知所措。理財小有收獲，有節約習慣的人更是收效明顯。學生課業壓力較大，遇到的困難也極具挑戰性，需請教他人才能有所突破。

愛情運：★★☆☆☆

單身者戀愛運較弱，常把微笑掛在臉上可提升異性緣；戀愛中的人易被戀人誤會。

事業運：★★☆☆☆

上司對你多加挑剔，會讓你覺得很煩，爭辯會被認為是一種無理取鬧，少說多做才好。

財運：★★★☆☆

大筆投資時，要好好的做功課，沒時間做功課就別投資唷！

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：17:00-18:00夕陽橙

開運方位：西北方向

獅子座

好奇心會讓你捲入是非之中。

整體運：★★★☆☆

鄰里之間難免說長道短，對於別人家的隱私還是少打聽為妙，以免捲入是非漩渦。與家中的長輩說話不可太過隨意，尊老敬賢會讓你獲得更多關愛。有時間可以去公園玩玩，不少新奇的遊樂工具值得一試。

愛情運：★★☆☆☆

容易為感情事煩悶，想要用喝酒來麻醉自己。喝酒無用，及時跟伴侶溝通才是重中之重。

事業運：★★★★☆

開朗樂觀的一面突顯，對事業的目標定位也很準，相對地工作起來也不會感覺到很疲憊，而且更容易獲得意外驚喜。

財運：★★★☆☆

很容易把大筆鈔票花在家人身上呢！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：20:00-22:00苔蘚綠

開運方位：正東方向

處女座

試著給自己減減壓。

整體運：★★★☆☆

工作中有點急於求成，因此工作效果並不理想，需給自己減輕壓力，表現才會更出色。愛情不太順利，單身者需要主動靠近異性，才會有發展戀情的機會。會遭遇好友不遵守承諾的尷尬狀況，看開一些才不會太難過。

愛情運：★★☆☆☆

容易生氣的一天，也挺容易吃醋的，收起妒忌心才會讓你更有魅力。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，情緒上急躁了點，抱怨也多了點，還是忍一忍，少說兩句吧！

財運：★★★☆☆

暗財大多來自長輩及有社會地位的人。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：07:00-08:00蘋果綠

開運方位：東北方向

天秤座

失去的，不一定是最珍貴的。

整體運：★★★☆☆

失戀者的傷痛久久難以平復，今天更會因朋友不經意的話而引發失落感。理財得到親友的支持，並在財運低潮期獲得他們的幫助。工作中遭遇的困境，會在關鍵時刻呈現峰迴路轉之勢，雖有損失卻不失重頭來過的機會。

愛情運：★★☆☆☆

愛情運呈現冷冰冰的狀態，少了一點甜蜜的感覺。

事業運：★★★☆☆

追求慾望不強，工作熱情也不高，還容易被家事分心，不妨與好朋友聊聊心事，可為你減輕壓力。

財運：★★★☆☆

在投資理財上，有利雙管齊下，採取穩定保守策略，易有進帳。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：19:00-21:00燻鮭紅

開運方位：東北方向

天蠍座

忽冷忽熱地對待感情很不利。

整體運：★★☆☆☆

要改變對戀人的態度，不然你令人捉摸不透的言行會讓對方沒有安全感。對方有什麼地方令你不痛快，與其生悶氣不如委婉地說出你的感受。受感情困擾，對工作有點無精打采，有點雪上加霜，不可太過感情用事哦！

愛情運：★★☆☆☆

已婚者一心投入工作，有忽略另一半的傾向，易惹對方生氣；單身者桃花運較弱。

事業運：★★★☆☆

謙和的工作表現，會幫你招來貴人，當你遇到困難時也能助你渡過難關。

財運：★☆☆☆☆

財氣混亂，要克制衝動的心性。謹防貪心、遠離酒色。其次不要跟人借貴重物品，否則不小心毀損後除了賠錢外還會欠下人情呢！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：22:00-23:00蘑菇灰

開運方位：正東方向

射手座

凡事皆有轉機。

整體運：★★★★☆

跟戀人展開的冷戰即將告一段落，電影票是改變的關鍵所在；工作中留下來的問題，得到旁人的指教，很快就能解決；今天花花小錢，反而能讓你的心情好很多。

愛情運：★★★★☆

異性緣佳，容易受到異性朋友的關注和幫助，單身者有機會邂逅意中人。

事業運：★★★★☆

頭腦靈活，易有突發奇想，工作上可運用奇招取勝。

財運：★★★☆☆

今天的生意不要強求成交，應該多花時間做好基本的功課，與客戶加強情感交流。

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：08:00-09:00芥末黃

開運方位：西北方向

摩羯座

應對事業人際交往。

整體運：★☆☆☆☆

工作表現突出，卻也惹人眼紅，此日職場要協調好人際關係，避免無謂的麻煩；有不錯的相親對象哦，單身者出門前好好將自己打扮打扮是非常有必要的；財運走低，出門購物易與銷售人員發生爭執。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中的人容易看到對方的缺點，失去了開始時的新鮮感，你的熱情也會大為減退。

事業運：★☆☆☆☆

好好學習、努力工作，別輕易承諾，或是假裝很努力，那都會讓你摔跟頭。

財運：★☆☆☆☆

財運不如意，別碰觸金錢遊戲。有破財之傾向，不宜購物，容易買到瑕疵品。

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：16:00-18:00薰衣草紫

開運方位：東南方向

水瓶座

運勢旺盛，做什麼事都感覺稱心如意。

整體運：★★★★★

異性緣佳，與初相識的異性也能侃侃而談，單身者有機會交到不錯的異性朋友，令旁人羨慕不已。面對工作充滿信心，雖然上司會對你不斷施壓，但你不以為然，吃苦也像是在吃補。有利短線投資，會有不錯的進帳。

愛情運：★★★★☆

桃花運不錯，有同齡朋友介紹的聚會和安排的約會，可多多參與。

事業運：★★★★☆

職場人際關係順暢，無論是與主管、同事還是屬下，多能相處融洽，工作進展非常順利。

財運：★★★★★

財運還不錯唷！有暗中收到禮物或金錢的機會。商務接洽者，適合在競爭中得財。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：21:00-23:00夕陽橙

開運方位：東南方向

雙魚座

情緒不好，也不要表露出來喔！

整體運：★★★★☆

戀愛者今天受他人影響而情緒有些波動，平心靜氣才更彰顯你的風度；工作上有機會接觸同行的資深人士，若能謙虛謹慎，你會得到他更多的幫助；財運欠佳，你會在初次上市櫃股和一般股的面前猶豫不決，因此而錯失大好時機。

愛情運：★★★☆☆

今天對另一半不夠關心，容易忽略對方的感受，彼此的親密互動不高。

事業運：★★★★☆

有機會向上級、同事表達創意和意見，或是有向客戶推銷的最佳時機，不過得抓住重點，把意思言簡意賅地表達清楚，說得太多效果反而不好。

財運：★★★☆☆

滿腦子投資理財經，適合採取簡單的理財方式，降低瑣碎複雜的程序，反而能夠管理好當日的金錢。

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-11:00蘑菇灰

開運方位：正東方向





