每日星座運勢／天秤工作要勇於挑戰 不必抱怨過去

2020-08-26

牡羊座

精神不振，易感疲憊，注意調整作息。

整體運：★★☆☆☆

情緒不佳，易沉浸在自我的世界裡，有時說話比較急。在和同事、朋友互動時，表達措辭要小心，多顧及對方感受。有許多接觸異性的機會，娛樂的時間增多，但要談情說愛還需深入交往才行。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中的人約會減少，戀人容易不高興；單身者常有異性主動示意，但你無心戀愛。

事業運：★☆☆☆☆

今天很適合閱讀，從書籍中可讓你找到內心的寧靜，還會有新的感悟，對工作有益。

財運：★★★☆☆

省小錢花大錢，消費上出現脫軌行為。

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：09:00-11:00硃砂紅

開運方位：東南方向

金牛座

心情很好，做事比較積極。

整體運：★★★★☆

今天與異性接觸的機會多，易獲得異性的正面評價，讓你有些飄飄然。投資上會遇到少許麻煩，冷靜思考就能想出對策。工作上有利自我表現，在人群之中不妨大膽展現出自己的長處，能博得不少喝彩。

愛情運：★★★★☆

單身者的感情生活豐富精彩，與異性互動頻繁，可望談一場轟轟烈烈的戀愛。

事業運：★★★★★

事業運頗優，對業務工作者特別有利，不怕奔波辛苦可有收穫，易得貴人助力。

財運：★★★☆☆

財運普通，有多的錢不妨拿來定存。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：06:00-07:00金桔綠

開運方位：正東方向

雙子座

生活較平淡，需主動製造生活情趣。

整體運：★★★☆☆

今天的生活步調依舊，會讓你覺得沒有新鮮感，主動找事做才能消除內心的空虛。工作上多與同事互動，在活躍的工作氣氛中可刺激大腦活動。閒暇時嘗試各種各樣的玩樂方式，會讓你有不一樣的感受。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運不太好，好好裝扮一下可以有所改善，但千萬別揮霍過頭，免得雙方產生爭執。

事業運：★★★☆☆

工作上精神不太集中，總想著能快點放長假休息。把工作做好了，才能開懷玩樂唷！

財運：★★★★☆

財運不錯，投資上易有小筆進帳。

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：11:00-12:00雪花銀

開運方位：西北方向

巨蟹座

可別把愛情當遊戲。

整體運：★★☆☆☆

愛情需要兩個人的精心呵護，他對你很好且不求回報，不過也不要因此而不顧他的感受哦！偏財來得太快，讓你還沒來得及抓住它便失蹤了；感覺工作相當辛苦，卻又不願尋求幫助，死要面子活受罪。

愛情運：★★★☆☆

多傾聽另一半的想法，並適時給予中肯的意見，對方很需要你的建議和提醒喔！

事業運：★★☆☆☆

運勢較弱，好心幫助別人，卻容易遭到對方的反感與誤會，讓你感覺很受傷。

財運：★★☆☆☆

避免玩變化太快的金錢遊戲，一旦投機心起，貪念過重，就會陷入金錢圈套。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：08:00-10:00大理石灰

開運方位：正北方向

獅子座

見好就收，別太遲疑，否則失去的更多。

整體運：★☆☆☆☆

愛情顯得過於平淡，兩人都不願妥協，而僵持會讓感情冷卻得更快，還是快點為愛加加溫吧！貪念誘發衝動，衝動易釀過失，將錢財看得太重，反而引起許多不必要的錢財流失。

愛情運：★★☆☆☆

單身者渴望戀愛，但多採取觀望等待的方式。與其守株待兔，不如採取主動。

事業運：★☆☆☆☆

情緒易波動，易被外界干擾，應注意調節，放鬆身心，別太在意小事情。

財運：★☆☆☆☆

財運一團混亂，有輕重緩急拿捏不清的傾向，出門前還是別帶現金或信用卡唷！

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：07:00-09:00碧空藍

開運方位：西北方向

處女座

充滿自信的一天。

整體運：★★★★★

今日自信滿滿的你，在工作上可以選擇一些有挑戰性的任務來執行，很容易做出成績；你全心全意地投入在工作之中，難免對伴侶有所忽略，不過對方並不會就此埋怨你；財運還不錯，但投資還應看準時機，切莫操之過急。

愛情運：★★★★☆

有利約會、戀愛，有伴侶者可安排一起吃飯、看電影等。單身者可得熱心親友推薦，與有緣人相遇。

事業運：★★★★★

事業運很不錯喔，是福星高照的好日子！工作得心應手外，心情也非常愉快，午休時間還可以跟同事去享受一頓美食呢！

財運：★★★★☆

想賺錢，需要費點口才；而花錢呢，卻能換得快樂。不妨趁今日輕輕鬆鬆的犒賞自己，大方的花錢來享受一番！

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：14:00-16:00睡蓮紫

開運方位：正南方向

天秤座

不必抱怨過去。

整體運：★★★☆☆

緣份來得剛剛好，不僅令你找回信心，更讓你體會到快樂的滋味。學生族有較強的理財觀念，這種能力在今天極易得到彰顯。財神不會主動上門，出去走走，才能有所斬獲。

愛情運：★★★★☆

已婚者易獲得另一半的支持，你的動力也隨之增強，應好好感謝對方唷！

事業運：★★☆☆☆

工作易感壓力，要想得到上司、同事的認同，還得多用心，敢於挑戰，勇於任事。

財運：★★★☆☆

財運不錯，是投資的好時機。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：05:00-06:00橄欖綠

開運方位：東南方向

天蠍座

舉棋不定會讓你錯失良機。

整體運：★★☆☆☆

對愛情缺乏信心，容易疑神疑鬼，導致戀人對你的不滿；市場的波動，極易動搖你的投資決心，猶豫之時，不妨找有相關經驗的人商議；求職者面臨二選一的尷尬境地，最好找家人朋友商量後再做決定。

愛情運：★★★☆☆

單身者容易觸景生情，想戀愛的慾望強烈；戀愛中人易有孤獨感，渴望戀人的關心。

事業運：★★☆☆☆

做事比較拖拉，原本今天就能完成的工作，會想拖到第二天。

財運：★★★☆☆

小心引來小人挖牆角、嚼舌根，你的財路會有影響。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：11:00-12:00琥珀橙

開運方位：東南方向

射手座

今天你的愛情有點像苦咖啡。

整體運：★★★☆☆

想要退出又好像陷得更深，其實你們的感情從未轉淡，約個時間說清楚就是最好的解決辦法。財運平平，今天還是把投資的衝動收斂起來才好。努力想要有所作為，卻總被他人的想法所左右，感覺有些無奈。

愛情運：★★★★☆

有機會得到異性的主動關心和幫助，讓你很有滿足感，被愛的感覺讓你陶醉。

事業運：★★☆☆☆

工作上宜憑實力取勝，若放任惰性或是靠拍馬屁，恐會落人話柄。

財運：★★★☆☆

有暗中進財的機會，傾向暗中運作與調度，不太利於見光，見光反而容易財運停滯。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：06:00-07:00臘梅白

開運方位：東南方向

摩羯座

異性緣佳，容易成為眾人追捧的對象。

整體運：★★★★☆

今天有機會在外地與夢中情人相遇，讓你難以克制住內心的熱情；鎮定一點，找機會靠近，可獲得不錯的回應。中午時分運氣最好，有什麼想法就去做，會如願以償。下午運勢有點低落，身邊的流言蜚語對你不利，少聽他人說三道四。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會經親友介紹而結識一些有身份、有背景的異性朋友，真誠相待才可望深入交往。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，能夠嚴謹的面對自己的任務，適合默默地耕耘。

財運：★★★☆☆

偶爾花些錢滿足一下口腹之慾無可厚非，但千萬不可嘗試賭博！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：22:00-24:00可可棕

開運方位：東南方向

水瓶座

感慨頗多的一天。

整體運：★★★☆☆

單身者渴望有戀愛機會降臨，但行動力不足，只停留於空想；有伴侶的人希望獲得對方的關心，只要把自己的想法說出來，就不難如願。工作易被其他事情耽擱，需要加班的機率較高。

愛情運：★★★☆☆

計劃不如變化來得快，戀愛中的人先前的許多計劃泡湯的機率高，應加強與對方的溝通協調。

事業運：★★☆☆☆

今日在事業上容易受到心情干擾，想法上帶了點灰色思想或是好高騖遠；不要想太多，該做的就動手去做，不該做的也別急著去做。

財運：★★★☆☆

錢財支出較多，但大多都是花在人際應酬上，不必耿耿於懷。

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：07:00-09:00杜鵑粉

開運方位：東南方向

雙魚座

很有想法、收穫頗多的一天。

整體運：★★★★☆

愛情運比較平穩，兩人的感情在平淡中流露濃濃的愛意。關於理財的想法有很多，運勢走高，付諸行動會有高回報，若能諮詢專業人士，更有勝算。晚上有機會與親友歡聚一堂，在歡聲笑語中感情不斷增進。

愛情運：★★★☆☆

桃花頗多的日子，不過別高興得太早。好桃花不多，太過主動的桃花應懂得拒絕。

事業運：★★★★★

事業運頗佳，適合去挑戰變化多端的工作領域，也適合用小技巧來提升工作效率。

財運：★★★★☆

花點錢在交際應酬上，既可以改善人際關係，對於未來的財運也會有正面幫助。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：09:00-10:00芙蓉晶粉

開運方位：東北方向





