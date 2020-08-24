每日星座運勢／獅子靈感不斷的一天 偏財有好兆頭

2020-08-24

牡羊座

多一分耐心，多一分收獲。

整體運：★★★☆☆

工作中易出現頻繁的失誤，不必找各種搪塞的理由縱容自己，其實這些也是很寶貴的經驗。受感情所困擾，不如獨處，冷靜會讓你做出更準確的抉擇。學習中困難不斷出現，謙恭地請教他人，會讓你取得事半功倍的效果。

愛情運：★★★☆☆

單身者感性的一面突顯，易被主動關心你的異性感動，與好朋友擦出愛情火花的機率高。

事業運：★★★☆☆

運勢平順，人際關係較熱絡，工作方面有機會獲得女性貴人的幫助。

財運：★★★☆☆

要留意與人合夥或共事的細節，小心有變數。

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：06:00-08:00杜鵑粉

開運方位：正北方向

金牛座

把最好的展現出來，不好的地方慢慢改正。

整體運：★★★☆☆

愛情運很好，適宜約會，縱然出現一些煩人的小事，也會很快被拋諸腦後。最好不要去買一些打折商品，這不僅會讓你荷包空空，還不實用。工作運對你有些不利，特別是體力勞動中要特別留心意外。

愛情運：★★★★☆

初戀者可以多約會，在玩樂中增進彼此的瞭解，兩人的戀情進展會很迅速喔！

事業運：★★☆☆☆

職場中要面臨困擾或突發狀況，主管階層開始認知到自我調整和團隊群策群力的重要性，開始重新省思並整合週遭的資源。

財運：★★★☆☆

同情心泛濫，出門在外易上當受騙。管好錢袋，以免被心懷不軌之人盯上。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：20:00-22:00蘑菇灰

開運方位：東南方向

雙子座

積極向前，尋求解決問題的辦法。

整體運：★★☆☆☆

單身者有機會在Pub邂逅一段戀情，但在新戀情面前也不能昏了頭，小心遇到的只是爛桃花。財運欠佳，對股票感興趣者可以買幾本相關書籍看看，會有意外發現。工作頗順利，保持積極進取的態度斬獲更多。

愛情運：★★☆☆☆

因感情問題而感到鬱悶，對伴侶吞吞吐吐的表現很懷疑，有被欺騙的感覺。

事業運：★★★☆☆

感覺腦子裡空空的，不太容易專心於某一件事，有時會因為開小差而導致工作上出紕漏。

財運：★★☆☆☆

容易散財，看到喜歡的東西就想買，容易在不知不覺中超支。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：07:00-08:00瑪瑙黑

開運方位：正南方向

巨蟹座

差強人意的一天，待人處事應冷靜。

整體運：★★☆☆☆

今天適合參加團體活動，有機會碰到心儀的對象，並留下好印象。投資上先好好自我評估一番，毫無準備的介入只會讓你失望而歸。工作上一切順利，下班後給自己買點小禮物，犒勞一下自己吧。

愛情運：★★★☆☆

單身者易在「我愛的人不愛我，我不愛的人卻來糾纏我」的痛苦中掙扎，應理性對待才好。

事業運：★★★☆☆

若能將自己的心扉敞開，將能確保你的人緣不會下滑。

財運：★☆☆☆☆

思緒紛亂，不宜接觸財務的一天。跟錢有關的事務還是交由值得信賴的人來處理為好。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：19:00-20:00鈦晶金

開運方位：西北方向

獅子座

靈感不斷的一天，值得期待更優異的表現。

整體運：★★★★★

感情豐富，易有突發奇想。已婚者會得到另一半的支持與肯定，不妨多製造浪漫情境，共享從未有過的體驗。工作得心應手，容易因提出具建設性的構想而獲得重用。手氣佳，經過投注站時，不妨買一、兩注樂透，中獎機率高。

愛情運：★★★★☆

與伴侶心意相通，就算嘴巴上不表達愛意，但實際行動時也會無意中透露出體貼來。

事業運：★★★★★

企圖心旺盛的一日，對工作充滿鬥志與熱忱，適合多元化經營，有利身兼數職。

財運：★★★★☆

今天偏財上會有好兆頭，有小額金錢入帳的機會！可以小賭兩把試試手氣。

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：09:00-11:00琥珀橙

開運方位：正北方向

處女座

情緒時好時壞。

整體運：★☆☆☆☆

情緒控制不好，易因雞毛蒜皮的事而和對方發生糾紛，這讓對方很難理解。工作上也易受情緒影響，而沒有太大作為，應注意調節。理財上趨於盲目，發生問題時很難找到解決的方法，應提前就做好防患計劃。

愛情運：★☆☆☆☆

面對情感問題內心煩亂，如果不能自我調適，即使有戀愛機會出現也不易把握。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，謹防衝動莽撞而犯錯。有利獨處反思，勿與同事討論過多。

財運：★★☆☆☆

有貪小財的傾向，宜防因小失大。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：06:00-07:00玫瑰紅

開運方位：正東方向

天秤座

愉悅的一天，以樂觀的心情面對生活。

整體運：★★★★☆

你周遭的戀愛氣息相當濃厚，長輩、朋友的牽線讓你緣從天降。財運方面適合賺取正財，投機取巧易損財，對於他人的小道消息別輕信。工作上有與人合作的機會，有創意的構想能讓你獲得好評。

愛情運：★★★★☆

感情細膩、知冷知熱的一天，對伴侶很是體貼、關懷，很適合安排約會唷。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，積極點，冷靜點，你會有很大的斬獲喔！

財運：★★★☆☆

今日與錢特別有緣，雖然不見得有實質收穫，可是有機會接觸有錢、有社會地位的人，不妨與他們談談理財、投資之道。

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：19:00-20:00古銅青

開運方位：正北方向

天蠍座

運勢起伏的一天，各方面運勢高低不一。

整體運：★★★☆☆

今天情侶在相處上很容易因意見不同而發生爭執，若是不懂得寬容，感情會急劇降溫。財運一般，中、短期的股票或是期貨都是你今天在投資上值得關注的項目。工作運不錯，有問題能迎刃而解，還能從中領悟到提高效率的方法。

愛情運：★★☆☆☆

過度堅持己見，容易破壞雙方和諧的關係，遇到爭執時不要急著辯解或撇清，先冷靜下來再行處理。

事業運：★★★★☆

採取嚴謹細膩的處事方式，能讓你在細節上發現問題並及時解決，挽回不少損失。

財運：★★★☆☆

財運平平，不宜投機。

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：12:00-13:00蕃茄紅

開運方位：正東方向

射手座

心平氣和才能解決問題。

整體運：★★★★☆

感情生活中雖有爭吵，但過後雙方又能即時發現自己的錯誤，矛盾得以漸漸平息，感情更加濃烈。不必為投資苦惱，將積蓄分散支配，讓自己頗為省心省力。閒暇時看看報章雜誌，是不錯的學習方法，可掌握更多的資訊。

愛情運：★★★★☆

多用智慧、體貼來關心他，扮演體貼的關懷者、順從者、傾聽者，他會感動不已喔！想談戀愛的人，可以請朋友居中牽線。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，腦筋會轉個不停，可是行動力卻不太明顯咧！

財運：★★★☆☆

眼光不錯的一天，出門消費容易買到物美價廉的好東西；財務評估特別精準。

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：17:00-19:00可可棕

開運方位：西南方向

摩羯座

今天你的情緒不太穩定，看事情容易偏離本質。

整體運：★★★☆☆

兩個人的相處距離過遠，產生隔閡，今天應多抽出時間來陪伴對方。財運上今天花銷較大，不過都屬於必要的開銷，不要太在意。工作上易與同事意見不合，影響工作情緒，要妥善處理。

愛情運：★★☆☆☆

今天面對感情特別容易情緒化，也易感傷，不利談情說愛，宜運動健身、自我調節。

事業運：★★★☆☆

有機會推行新的計劃，但在執行的過程中應反覆思考和審視，以免出錯而不得不延遲。

財運：★★★☆☆

暗財運偏弱，所以不適合盤算、計劃私下且額外的賺錢之舉。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：04:00-06:00乳酪白

開運方位：正南方向

水瓶座

魅力十足，很容易擄獲異性關注的目光。

整體運：★★★★☆

浪漫甜蜜的一天，溫柔含蓄的一個眼神、一個動作，都能讓異性心動。對投資特別熱衷，若想獲得可觀的報酬，還需用心觀察市場動態。今日有利求職，勇於表現可提高成功率，切勿畏首畏尾。

愛情運：★★★★★

異性緣佳，與異性朋友相處十分融洽，不過，跨越友情防線直到戀愛還需要多多加油。

事業運：★★★☆☆

今日事業運平平，適合在今日做點企劃性質的工作，安排往後的預定進度。

財運：★★★☆☆

今日比較愛錢，對於金錢問題會謹慎計較，適合在今日做財務規劃唷！

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：04:00-06:00乳酪白

開運方位：西北方向

雙魚座

管理好情緒是今日之重點。

整體運：★★☆☆☆

感情上過於敏感，伴侶易因為你的無端猜疑而感到厭煩，應學著信任對方。控制情緒，小心與人發生口角。工作上有人扯你的後腿，注意多與合作夥伴或共事的人進行協商，及時排除這些潛在的危機。

愛情運：★★☆☆☆

夫妻感情不太和諧，因父母或子女的勸說而有所緩和，責任感增強。

事業運：★★★☆☆

心態較好，對一些人和事都很看得開，會為你在工作上帶來好人緣，也容易得到他人幫助。

財運：★★☆☆☆

購物少買促銷品，以免透支。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：13:00-15:00碧空藍

開運方位：正東方向





