塔羅：這些佈局 助你領到「未來好運」三倍券

【文‧科技紫微網】

你覺得自己最近特別衰？出社會多年，工作仍然無法上軌道，累積不了財富，到底你的人生出了什麼問題？你想超越自我，擁有完美人生，把好運格局放大嗎？不只政府發出「振興三倍券」，科技紫微網也要告訴你，你該做哪些佈局，可以讓自己就像獲得「好運三倍券」一樣鹹魚翻身喔！話不多說，趕快來占卜。

占卜規則：

１、先閉上眼睛，靜心30秒鐘。

２、在心中默默念著：「我該做哪些事，讓自己獲得好運？」

３、憑直覺選擇下面一張牌。

圖片來源／科技紫微網

占卜結果：

選牌１：女祭司（逆位）

你對未知的未來有什麼感覺？是否充滿了不確定感，不知該何去何從呢？

當內心模糊不清時，你就容易陷入大大小小的困擾。像是工作該怎麼選、交往對象怎麼挑、選擇時要遵從家人的意見，還是自己的喜好等等。

建議：

有沒有試著靜下心來，給自己一點不受打擾的時間和空間，傾聽自己內在真正的聲音呢？

排除社會主流價值觀，放下他人的看法，用心探索。用全新的眼光看待一切，找到你內心真正想要的事物，並且用智慧找出實踐的方法。

好運秘招：獨處、放空、靜坐、冥想、一個人旅行。

選牌２：魔術師（逆位）

你的工作成果，是不是自己不滿意、主管有意見、客戶不買單、連老闆看了也搖頭？問題究竟出在哪裡呢，是否你在隱藏什麼？

你擁有優秀的天賦能力。然而，看到他人優秀的表現時，自我要求高的你，容易升起自卑感。真誠的面對自己吧，當生命遇到挫折時，也等於是超越自己的好時機。困境越大，生命爆發的能量也越大。

建議：

你需要清楚的知道自己是誰，自己在做什麼、想什麼。去積極的覺察問題，並認識和覺察自己，也就是找到自己內在的根源、動力和核心價值。如此一來，你將能活出生命豐沛的創造力，開拓出自己的一片天！

好運秘招：看展覽、逛書店、看電影、參加課程與活動。

選牌３：隱者

有的路很多人走，有的路從未有人走過。你可以用自己的自由意志來選擇，是否要踏上一條只屬於自己、不同於他人的道路。這條路是孤獨的，下決定後就沒有別人可以詢問了，你再也不需要左顧右盼，只需要專注在自己的步伐，走出自己的路。由此，你可以認識自己，發展和探索你的世界。

建議：

你真正想要的是什麼呢？若你聽不見內心真實的聲音，也就不會認識真實的自己，找不到自己真正的位置。你必須決定，什麼才是你生命中最重要的事物，然後專心一致的追求，不要受其他事物影響而分心。

好運秘招：寫作、研究、散步。

選牌４：節制（逆位）

你是否不太知道怎麼和同事溝通，或者是開會提出意見時老是被打槍呢？學無止境，藉由學習，你將會有能力察覺問題所在、並找出解決方法。當你不停遭遇挫折，面對慘痛經驗時，如果能夠保持開放與包容好奇的心態，改進自己的行為和信念，你就能獲得寶貴的教訓和進展。

建議：

你亟需找到一條順暢的管道來讓你表達自己的意見。應該多積極創造機會，讓自己能和外界溝通交流，才能讓你的優勢被看見。與人交流順暢，就能找到一群能夠互相傾聽、同理、支持與包容的夥伴，這麼一來，可以將環境從地獄變成天堂喔。

好運秘招：進修上課、與同好聚會、經營個人品牌。

選牌５：教宗

有經驗的師長可以給你寶貴的意見。你需要找到良師益友，以作為你人生學習的榜樣，協助你找到前進的目標和方向。團體分享的力量可以給你很大的幫助，在團體中你能學習到前輩展現的智慧和力量，向他們看齊。

建議：

你需要學習團隊合作，成為團體的一份子，而不是靠自己孤軍奮鬥。與眾人的力量結合，分工合作，截長補短，朝共同的目標邁進，你會發現自己也變得更有力量了！

好運秘招：上課、參加社團組織、參加讀書會、向師長請益、在公益團體做志工。

選牌６：高塔

你的生活需要接納一些重大的變革。你是否不敢聽、不想看、或不願意面對搖搖欲墜的現況嗎？其實你是有能力覺察已存在的問題，並加以處理的。你應該思考的方向是，舊有的生活模式是否已無益於你展開新生活？拋棄那些過時的舊模式，才有時間和空間讓新的事物發展喔。

建議：

不需要緊抓著舊有的人、事、物不放。當然了，生活中一些劇烈改變、或意外的發展，都不免帶有破壞性，例如：離開沒有未來的公司、割捨一些給生活帶來負面影響的事物等。這些過程可能令你驚嚇和不舒服，卻是邁向更好未來的必經過程。

好運秘招：大掃除、物色新工作。

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