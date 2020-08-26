快訊

指控彰化萬人血清抗體蓋牌 陳時中道歉了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

塔羅：這些佈局 助你領到「未來好運」三倍券

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock

【文‧科技紫微網

　

你覺得自己最近特別衰？出社會多年，工作仍然無法上軌道，累積不了財富，到底你的人生出了什麼問題？你想超越自我，擁有完美人生，把好運格局放大嗎？不只政府發出「振興三倍券」，科技紫微網也要告訴你，你該做哪些佈局，可以讓自己就像獲得「好運三倍券」一樣鹹魚翻身喔！話不多說，趕快來占卜。

　

占卜規則：

１、先閉上眼睛，靜心30秒鐘。

２、在心中默默念著：「我該做哪些事，讓自己獲得好運？」

３、憑直覺選擇下面一張牌。

圖片來源／科技紫微網
圖片來源／科技紫微網

　

占卜結果：

　

選牌１：女祭司（逆位）

你對未知的未來有什麼感覺？是否充滿了不確定感，不知該何去何從呢？

當內心模糊不清時，你就容易陷入大大小小的困擾。像是工作該怎麼選、交往對象怎麼挑、選擇時要遵從家人的意見，還是自己的喜好等等。

建議：

有沒有試著靜下心來，給自己一點不受打擾的時間和空間，傾聽自己內在真正的聲音呢？

排除社會主流價值觀，放下他人的看法，用心探索。用全新的眼光看待一切，找到你內心真正想要的事物，並且用智慧找出實踐的方法。

好運秘招：獨處、放空、靜坐、冥想、一個人旅行。

　

選牌２：魔術師（逆位）

你的工作成果，是不是自己不滿意、主管有意見、客戶不買單、連老闆看了也搖頭？問題究竟出在哪裡呢，是否你在隱藏什麼？

你擁有優秀的天賦能力。然而，看到他人優秀的表現時，自我要求高的你，容易升起自卑感。真誠的面對自己吧，當生命遇到挫折時，也等於是超越自己的好時機。困境越大，生命爆發的能量也越大。

建議：

你需要清楚的知道自己是誰，自己在做什麼、想什麼。去積極的覺察問題，並認識和覺察自己，也就是找到自己內在的根源、動力和核心價值。如此一來，你將能活出生命豐沛的創造力，開拓出自己的一片天！

好運秘招：看展覽、逛書店、看電影、參加課程與活動。

　

選牌３：隱者

有的路很多人走，有的路從未有人走過。你可以用自己的自由意志來選擇，是否要踏上一條只屬於自己、不同於他人的道路。這條路是孤獨的，下決定後就沒有別人可以詢問了，你再也不需要左顧右盼，只需要專注在自己的步伐，走出自己的路。由此，你可以認識自己，發展和探索你的世界

建議：

你真正想要的是什麼呢？若你聽不見內心真實的聲音，也就不會認識真實的自己，找不到自己真正的位置。你必須決定，什麼才是你生命中最重要的事物，然後專心一致的追求，不要受其他事物影響而分心。

好運秘招：寫作、研究、散步。

　

選牌４：節制（逆位）

你是否不太知道怎麼和同事溝通，或者是開會提出意見時老是被打槍呢？學無止境，藉由學習，你將會有能力察覺問題所在、並找出解決方法。當你不停遭遇挫折，面對慘痛經驗時，如果能夠保持開放與包容好奇的心態，改進自己的行為和信念，你就能獲得寶貴的教訓和進展。

建議：

你亟需找到一條順暢的管道來讓你表達自己的意見。應該多積極創造機會，讓自己能和外界溝通交流，才能讓你的優勢被看見。與人交流順暢，就能找到一群能夠互相傾聽、同理、支持與包容的夥伴，這麼一來，可以將環境從地獄變成天堂喔。

好運秘招：進修上課、與同好聚會、經營個人品牌。

　

選牌５：教宗

有經驗的師長可以給你寶貴的意見。你需要找到良師益友，以作為你人生學習的榜樣，協助你找到前進的目標和方向。團體分享的力量可以給你很大的幫助，在團體中你能學習到前輩展現的智慧和力量，向他們看齊。

建議：

你需要學習團隊合作，成為團體的一份子，而不是靠自己孤軍奮鬥。與眾人的力量結合，分工合作，截長補短，朝共同的目標邁進，你會發現自己也變得更有力量了！

好運秘招：上課、參加社團組織、參加讀書會、向師長請益、在公益團體做志工。

　

選牌６：高塔

你的生活需要接納一些重大的變革。你是否不敢聽、不想看、或不願意面對搖搖欲墜的現況嗎？其實你是有能力覺察已存在的問題，並加以處理的。你應該思考的方向是，舊有的生活模式是否已無益於你展開新生活？拋棄那些過時的舊模式，才有時間和空間讓新的事物發展喔。

建議：

不需要緊抓著舊有的人、事、物不放。當然了，生活中一些劇烈改變、或意外的發展，都不免帶有破壞性，例如：離開沒有未來的公司、割捨一些給生活帶來負面影響的事物等。這些過程可能令你驚嚇和不舒服，卻是邁向更好未來的必經過程。

好運秘招：大掃除、物色新工作。

　

【延伸閱讀】

最近有換工作好運？立刻占卜

神準鑒定，你將迎來轉運時機？

　



更多命理分析，請前往 科技紫微網

科技紫微網

延伸閱讀

心測：選出護身符，測你能否擺脫厄運糾纏？

塔羅：留不住錢！你會在無形中漏財嗎？

不想遷就任何人！4大星座寧願當「快樂的邊緣人」

身邊有「3星座」相伴 你就是人生贏家？

相關新聞

9月星座塔羅運勢：金牛有新開始 處女財星高照

相對於8月整體平靜的星象，9月逢火星逆行，大家可能會感到脾氣變得有些暴躁，或有意志消沉的跡象。火星影響的是我們的意志與行動力，這個月要多多關注身體狀況，盡可能保持身心愉悅。至於各星座詳細的運勢要點，就讓科技紫微網帶大家一起看看吧！

塔羅：這些佈局 助你領到「未來好運」三倍券

你覺得自己最近特別衰？出社會多年，工作仍然無法上軌道，累積不了財富，到底你的人生出了什麼問題？你想超越自我，擁有完美人生，把好運格局放大嗎？不只政府發出「振興三倍券」，科技紫微網也要告訴你，你該做哪些佈局，可以讓自己就像獲得「好運三倍券」一樣鹹魚翻身喔！話不多說，趕快來占卜。

每日星座運勢／天秤工作要勇於挑戰 不必抱怨過去

2020-08-26 牡羊座 精神不振，易感疲憊，注意調整作息。 整體運：★★☆☆☆ 情緒不佳，易沉浸在自我的世界裡，有時說話比較急。在和同事、朋友互動時，表達措辭要小心，多顧及對

情人節可以「脫單」星座TOP5：牡羊戀愛運大翻轉 水瓶遇靈魂伴侶

炎炎夏日，讓人除了想放鬆，還想來場怦然心動的戀愛！我們即將迎接今年的七夕情人節！就在國曆8月25日。單身男女這段時間可說是蠢蠢欲動，大家都想積極認識人，很多聯誼公司也搶在暑期這波推出各種活動，就是為了滿足大家想戀愛的心！而到底哪些星座的人在今年七夕有很高的機會可以脫單呢？（參考太陽與上昇星座）

七夕求感情、財運大法看過來！避免做這3件事

明天就是七夕情人節，是牛郎織女相會日，也是七娘母與床母生日，如果想要開運可以參考以下方法：

唐綺陽星座運勢週報：天蠍有自信桃花旺 雙魚得到餽贈紅利

火星開始減速，過去急促的步調、受冒犯的感覺逐漸趨緩。凡事多思考，開創之處即將開花結果，帶來新的能量。金星對抗魔羯星群，金牛、天秤感受到壓力，金、木對分，適合開創的好機會，金、冥對分，是金牛、天秤、巨蟹三個星座，再生或重整的好時機。週末月亮魔羯，壓力來自於長輩的期待。

殺破狼周運勢／雙魚當心爛桃花糾纏 獅子收益可望增加

雙魚座感情運方面，在戀愛宮位的金星受到木星、冥王星、土星的影響，此時是桃花盛開的時期，即便自己已經死會了，還會有許多追求者鍥而不捨。單身者當心爛桃花糾纏，某些人已經有穩定的伴侶，還會想來撩你。

跟3星座談戀愛！年輕愛吵架、晚年愛越深，摩羯上榜？

常聽見身邊有另一半的女性朋友說，喜歡吃甜是因為心裡有苦。難道夫妻、情侶的感情生活，就有這麼多的苦頭嗎？難道不是床頭吵床尾...

七夕沒情人一起過？「4命格」好桃花就在身邊

七夕情人節代表著承諾與深情，這也是愛情裡相當重要的寶物，只要守護著承諾，維持著深情，哪怕相隔再遠，心還是在一起的。至於單身的人也別妄自菲薄，科技紫微網今天就來點名七夕之後愛情運突然爆發的命格，單身的你能否把握幸福呢？快來看看上榜名單！

小孟塔羅：禁忌多要注意！抽牌秒測「鬼月會沖到什麼」

農曆七月俗稱鬼門開，民間流傳著許多禁忌。像是不要在晚上晾衣服，不要在晚上剪指甲，平時不要靠著牆壁行走，不要吹口哨或搖鈴噹等等。對於無法斷定的事物不要武斷否定，建議抱持尊重的想法會對自己比較好。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，鬼月會沖到什麼？

心測：選出護身符，測你能否擺脫厄運糾纏？

總覺得自己缺乏強運護身嗎？有時我們會用護身符、水晶、符咒等等來幫助改善運勢，不同的護身符可以化解不同的厄運。想知道怎樣把握好運，擺脫厄運糾纏嗎？就跟著科技紫微網，從你選擇的護身符來預測一番吧！

塔羅：留不住錢！你會在無形中漏財嗎？

你喜歡錢嗎？想在社會上生存，沒有錢是萬萬不能的，不過你了解自己對金錢的態度是什麼嗎？你花錢的方式會不會讓周圍的人看了都捏一把冷汗？而你的財務狀況也反映了你的生活方式，只要檢視自己對財務狀況的滿意度，就知道你有沒有好好規畫生活經濟狀況了！科技紫微網今天就來分析，下半年你大概會有什麼樣的漏財狀況，是有規劃的投資，還是不知不覺的漏財？

熱門新聞

國旅爆量！ 安心旅遊補助僅剩3億 不排除提前結束補助

他問台北飯店吃到飽該怎麼選？ 內行人秒選「這家」

今晚起中南部恐大豪雨！ 鄭明典示警：不可忽視的降雨

雨彈來了！ 中南部明起慎防大雨 北部27日起有雨

又有老店熄燈！銀翼違規使用 不改善再罰30萬斷水斷電

口罩限購1盒 孕婦指肚子「2人買2盒」店員神回應

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。