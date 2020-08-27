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上班族才懂！哪些生肖是加班時的霸主？

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
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【文‧科技紫微網

　

來來來，加班時間到了！雖然上班族大多不愛加班，不過你知道誰才是加班時的霸主嗎？今天，科技紫微網跟大家分享，哪些生肖在加班時會展現出各種不同的霸主特質？來看看哪些辛苦的上班族上榜了！

　

生肖蛇

形象霸主

他很在乎自己的形象，最害怕無人關注。即使加班，他也不放過維持好形象的企圖，絕對要刷出存在感，所以形象霸主非他莫屬了！特別是農曆4月和9月出生的生肖蛇，更是注重形象工程，很懂得在加班時表現自己。忙碌可以有，形象不可無，只要加班，就要讓大家都看到，恨不能讓全天下的人都知道他很忙，一直在加班之中！

　

生肖虎

守時霸主

他做事雷厲風行，注重效率，總是一副朝氣蓬勃的樣子。加班這樣的事，他絕對會速戰速決，決不拖泥帶水。特別是農曆1月和6月出生的生肖虎，他們能把時間管控得很緊湊，把事務的輕重緩急一一排出，然後就三頭六臂的迅速忙碌起來，最好能提前完工，堅決不超時。加班守時霸主，舍他其誰？

　

生肖豬

療癒霸主

他的親和力極強，總是笑呵呵的，很容易滿足，對人對事都極具包容心和愛心。另一方面，屬豬者對吃的完全沒抵抗力，辛苦加班時更要好好慰勞一下自己，滿足了口腹之慾才能心情愉悅地投入到工作中。特別是農曆2月和8月出生的生肖豬，他們不僅自己愛吃，更不會忘了與自己一樣辛苦加班的同事們，總是會訂飲料和美食造福大家，真不愧是療癒大使！

　

生肖牛

勤勉霸主

面對工作，牛兒最是勤奮，默默耕耘，努力不懈，不怕苦不怕累。他加班從不會抱怨或偷懶，會一心扎進工作中，即使困難重重也不會輕易放棄。特別是農曆5月和11月出生的生肖牛，他們有一股韌勁和堅持，為了工作，廢寢忘食加班也心甘情願。他不需要他人鞭策，反而是別人努力追趕的榜樣。說他是勤奮第一名，絕對當之無愧。

　

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