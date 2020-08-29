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【今日精摘】台中、台北市喊話不吃美豬／《黑豹》男星癌逝

侯友宜籲說明美豬美牛進口「時空環境」 總統府回應了

敢按呢！這些星座演反派還能討人喜歡？

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【文‧科技紫微網

　

有的人天生臭臉，說起話來得理不饒人，好像每個人都欠他好幾百萬。遇上這種人，你巴不得離他遠一點；但有些人卻相反，聽他們耳提面命、諄諄教誨的樣子，還挺令人舒服的！怎麼回事呢？快跟著科技紫微網一起來看看，哪些星座在生活中就算擔任反派，還能討人喜歡？

　

獅子座

獅子座的人天生氣場強大，自帶鎂光燈，說起話來頭頭是道。而且他們不只是嘴巴上說說而已，也很願意身體力行，上前線、打頭陣，在第一時間帶著大家尋求解決方案與出路，這樣累積起來的王者風範，很容易就能收服群眾，讓人敬佩。所以即使你當下被訓斥，批得體無完膚，你還是心服口服，覺得老大您說的都是對的！

　

天秤座

天秤座的人的群眾魅力是與生俱來的，加上他們以和為貴，待人處事總是得體大方，講道理講得罵人不帶髒字，做事情又保有自己的原則。聽他們說著念著，會讓人覺得他們好像能同理你，願意和你站在同一陣線，現在所表現出來的，其實只是愛之深責之切，一切都是為你好而已，當然你也就會對他們心悅誠服啦。

　

雙魚座

雙魚座的人行事圓融，會主動對人表達關心，也懂得互相尊重。和他們相處時多半輕鬆自在，所以當他們發飆時，你忍不住懷疑是自己的問題，反省一定是你哪裡沒有做好，才會惹雙魚生氣。經過你這一番自我檢討與重新調整心態後，彼此又能回到過去的融洽關係，繼續合作了。

　

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