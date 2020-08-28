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哪些命格就算分隔兩地 感情依舊甜蜜？

聯合新聞網 / 科技紫微網
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【文‧科技紫微網

　

面對愛情，有的人恨不能時時刻刻黏在一起，耳鬢廝磨甜甜蜜蜜；有的人卻喜歡保持距離，各自安好，愛情不減反增，初心不變。你適合遠距離戀愛嗎？今天，科技紫微網就來跟大家分享，哪些命格堪比牛郎織女，分隔兩地卻感情依舊？

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武曲

和諧安好

你堅強獨立、耐得住寂寞；性情有一些清冷，最怕日常煩瑣。所以，對你來說，兩性關係最好是保有一點距離，彼此心中有愛，各自忙碌，即使不膩在一起還是能信任對方。這樣的你最適合遠距離戀愛，可以避免不少麻煩事，讓你感覺省心省力，無需為了對方而委曲自己。而遠距互動又能增添思念之情，讓彼此都感到多愛對方幾分，也更懂得彼此珍惜。

　

破軍

激情不減

你喜歡追求刺激與新鮮感，不喜歡受束縛，希望能自由隨心，不受限制。長時間黏在一起，你會感到綁手綁腳，甚至會膩，易產生厭煩情緒。相較之下，遠距離戀愛更得你歡心。因為保持距離，不用過度在意小細節，而愛情之火反能伴隨著思念之情而被點燃，甚至愈燒愈旺。分開是為了更甜蜜的相聚，常有小別勝新婚的激情上演。

　

巨門

小火慢燉

你是理性、慢熱型的人，雖然與人相處時喜歡說個不停，但是內心會刻意保持一定的距離，不喜歡太親暱的舉動。面對愛情你也是如此，所以你頗適合遠距離戀愛，身體不在一起，心與心的距離卻可以很近。無論是視訊還是電話聯繫，都能讓你充分表達愛意，互訴衷腸，用你那張甜如蜜的嘴巴，使兩人心心念念零距離。

　

太陰

距離之美

你追求完美，喜歡寧靜與浪漫，在愛情中也同樣憧憬完美。天天膩在一起時，反而容易因為缺點暴露得太快，而使你想要逃離或是終結一段關係。來一段遠距離戀愛，以拉長的時間、距離慢慢傳情，互相一點一滴深入瞭解、滲透、接受，情感更為綿長。正所謂距離產生美，物理距離並不會減少彼此間的愛，再遙遠的距離依然可以讓你們心心相印，擁抱愛情。

　

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