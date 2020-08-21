七夕沒情人一起過？「4命格」好桃花就在身邊

【文‧科技紫微網】

七夕情人節代表著承諾與深情，這也是愛情裡相當重要的寶物，只要守護著承諾，維持著深情，哪怕相隔再遠，心還是在一起的。至於單身的人也別妄自菲薄，科技紫微網今天就來點名七夕之後愛情運突然爆發的命格，單身的你能否把握幸福呢？快來看看上榜名單！

本文參考本命命盤夫妻宮主星，如果不清楚自己的紫微主星，可以先在【紫微命盤快速算】輸入自己的資料，就能免費查到你的命宮主星及命盤唷。夫妻宮為空宮時，請參考對宮事業宮主星；夫妻宮為雙星時，一顆上榜即可參考。

天機

天機即將迎來桃花的旺盛期，尤其是在七夕過後。

雖說天機在感情裡十分被動，對感情的投入度也很慢熟。但近期的愛情運勢，就像是月老的恩賜，會把懂得呵護天機的人送到你的身邊。

這對於天機來說，無疑會是一年中最適合脫單的時機，不需要尋尋覓覓，天機要做的就是收起自己那顆小心翼翼的心，靜靜物色身旁的好桃花！

貪狼

貪狼雖然從不缺桃花，但正桃花運卻差了點。大家只看到貪狼的多情，卻忽略了貪狼在感情中十分缺乏安全感。

好在這種人前歡樂、人後寂寞的痛苦將在近期被打破，單身的貪狼易在熱鬧的社交場合邂逅到不錯的異性，只要表明心意，稍微主動點，開啟一段新戀情的機率會很高。

各位貪狼們，多展現出自己風趣幽默、深謀遠慮的一面吧，好好把握住這段緣分，也許這就是你一直在尋找的那個充滿安全感的幸福港灣喔！

太陰

太陰的愛情一直受到本身感情觀的影響。由於對愛情抱持強烈的理想主義，在追愛的路上走得並不是很順暢。

沒關係，那都是過去的事了，大好的愛情運正在大步向你走來，而且還是很合你心意的那種桃花哦！

近期，太陰有機會接觸心儀已久的對象，勇敢說出你的愛，把那些不重要的細節暫時拋下，你將會獲得想望中夢寐以求的愛情。

天梁

最近這段時間，天梁相當嚮往安穩的感情，開啟新戀情的慾望變強了。

而天梁的個性魅力也會在近期有機會得到展現，從而吸引到不錯的對象。只要能把你身上老氣橫秋的氣質收斂一點，多些互動，就會打開戀愛的大門啦！

當然啦，以天梁對感情的慎重程度，要是在選擇對象時拿不定主意，不妨請家人和朋友幫忙審核，可不要輕易錯過好桃花喔。

恭喜以上這些愛情運被點亮的命格，最近的愛情寵兒就是你們啦！其他主星也無須羡慕嫉妒恨，畢竟感情的事急也沒有用。但是千萬不要故步自封，老是封閉在原本的生活圈裡，桃花開得再旺也會有限，趕快勇敢踏出第一步吧！

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