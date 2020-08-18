農曆7月12星座禁忌曝光：射手不要亂跑 處女勿自言自語

國歷8月19日到9月16日是農歷7月，也就是鬼門開的日字，在華人圈流傳著農歷7月是鬼月的俗習並且在這個月份中有諸多禁忌，下面告訴大家鬼月12星座注意事項。

魔羯座：

很多魔羯座的內心都藏著一個惡魔，他經常引導著魔羯座並且灌輸慾望與邪念給摩羯座，農歷7月的磁場對於魔羯座本來就有很大的影響，再加上上冥王星的引動，使這這時後的摩羯座容易心生邪念，當內心的深層意識被邪念影響的時後，身邊會容易聚集好兄弟，這邊要提醒摩羯座在這個期間要小心遇到「白事」必須避開。

另外本次農歷7月期間魔羯座會感覺好事和壞事不斷同時發生，心情會像洗三溫暖一樣，提醒魔羯座要堅守自已的初心。

水瓶座：

天生自備天線的水瓶座對於接收靈界電波就像是與生俱來的能力，但這次農歷7月會受到土星的影響的餘波，使得水瓶座受到現實的人生考驗不斷浮現，家庭，事業，愛情一個接一個不斷的找水瓶座來報到，一整個就是有不順的感覺，但是慶幸的事，這些都只是餘波，不會對水瓶座有更大的影響，反而因此減少受農歷7月氣場的影響，要跟水瓶座的朋友說當現實的生活充滿你的人生時，就能減少無形的影響了，真是可喜可賀。

雙魚座 ：

富有直覺力的雙魚座天生就對於陰暗處的存在別敏感，往往因為這份敏感為自已帶來驚嚇，農歷7月期間受海王星的影響，雙魚座朋友更容易有這方面的想法，但其實那只是海王星帶來的幻覺，實際上農歷7月的雙魚座是一個運勢很旺的星座，愛情、事業、財運都旺旺來，恭喜雙魚座的朋友今年農歷7月會是一個快樂的月份。

牡羊座：

牡羊座是陽氣旺盛的一個星座，農曆7月時的牡羊座，剛好受到火星影響使牡羊座身上的陽氣旺盛，這時的好兄弟們都會想避開牡羊座離他遠遠的，然而這也會增長羊兒天不怕地不怕的內心，而容易發生事故，其實鬼月什麼的並不會為他帶來無形的影響，但就怕牡羊座天不怕地不怕，反而容易出事，白羊座在接下來的農歷7月，要特別小心因為情緒，在工作上也要留意會有過勞的情形。

金牛座

金牛座的朋友大多都是傳統保守的人，對於節日和習俗其實大多會遵守，也都會去留意農曆7月有什麼禁忌不能去觸犯，但是受到了天王星的影響，這一次農曆7月的時候金牛座會開始反思這些習俗背後的意義，但大多的金牛座朋友受到的天王星影響都會使他更遵循這些傳統的規定，畢竟金牛座就是將這些視為自己的美德，在另外個方面天王星也影響到了金牛座在工作上的表現，他開始也會想要求新求變，恰巧的是這個月份的些日子太陽和天王星會共同影響的金牛座，相信金牛座的朋友在農曆7月都會有更好的工作表現，但是在愛情中金牛座要特地小心本月份可能會有不好的桃花出現，最後要告訴金牛座的朋友，今年農曆7月的磁場並不會影響到金牛座，你可以放心了。

雙子座：

大多聰明的雙子座對於農曆7月習俗這件事情一直感到不以為然，也許聊天的時候可以拿出來和朋友討論這些話題，但其實有的時候就是需要尊重傳統，這次農曆7月的時候雙子座的運勢並不好，有一部分就是受到了農曆7月帶來的負面磁場所影響，但不至於發生撞鬼的事件，另一部分就是剛好就是運勢的谷底，其實過來農曆7月就會發現運勢明顯好轉，要在這邊提醒雙子座的朋友，趁著還沒7月的時候趕快去拜拜求平安，到了農曆7月只要有耐心不要心浮氣躁慢慢地運勢就會好轉了。

巨蟹座：

經常對周邊人、事、物很敏感的巨蟹座朋友，在今年的農曆7月這個期間，要對撞鬼這件事說聲謝謝再聯絡了，本月份的巨蟹座朋友在物質世界過得特別充實，運勢最強的就是愛情運和財運，在金星的影響下巨蟹座發現自己的人生有了豐盛的感覺，這時候理財和愛情的課題會出現，會為巨蟹座的人生帶來加分，建議巨蟹座的朋友，這個時候的你只要稍微整理自己的外表，桃花就會源源不斷。

獅子座：

獅子座對於好兄弟並不會感到害怕，尤其今年在農歷七月期間的獅子座運勢非常旺，財運方面只要好好的去整理自己的投資再多檢視一下就能賺大錢，感情方面獅子座的朋友接下來的一個月會發現有心儀的對象出現，而且身邊會出現志同道合朋友，大部分的獅子座朋友在農曆7月是過得非常的順遂和開心的，建議獅子座的朋友，在運勢特別好的情況之下要認真的過好每一天才不會浪費這些日子，另外很可惜的獅子座的朋友這個月份恐怕也沒有辦法跟無形的朋友有更多的接觸。

處女座：

如果有想要分析好兄弟這件事情對人的影響會有哪些的處女座朋友你們有福了，在農歷7月期間受到水星的影響，特別容易打開靈界的天線，獲得和好兄弟交流的機會，處女座朋友會在這個月有很多的想法不斷地冒出來，其中也有可能是靈界朋友在和你溝通，當然水星影響最大的還是在朋友之間的自我表達，這個時候的處女座朋友會發現自己頭腦變得更清楚了，建議處女座的朋友，這個時候的你最適合提升自己，並且要記得擴寬自己的眼界，然後記得不要亂自言自語會有無形的好朋友跟你回話。

天秤座：

愛好和平的天秤座，如果可以的話應該會想要和好兄弟交朋友，農曆7月受到水星和月亮的影響，容易讓天秤座的交朋友的願望心想事成，但除此之外天秤座的朋友會發現那個月份的人生會發生很多不如意的事情，有部分因素會是這個時候天秤座的朋友會好高騖遠，這邊要提醒天秤座的朋友人生必須腳踏實地，如果真的遇到好兄弟就冷靜的和他溝通吧。

天蠍座：

經常打開天線感應四周圍的天蠍座朋友你們有福了，這次的農曆7月你們會有看到好兄弟的機會，而且不只一次是每天都有機會，天蠍座的朋友在這個月份會發現人生進入迷惘的時期，總是有碰壁的感覺慢慢地會有想要放棄過往的計劃，或者想要拖延不去面對，但這些只是天蠍座受到農曆7月的磁場所影響，很快的就會過了，這邊要建議天蠍座的朋友要堅持下去，畢竟碰壁只是自己的感覺，大多時候是順遂的。

射手座：

喜歡四處跑的射手座朋友要留意了，在農曆7月的時候千萬要安分守己，不要再亂跑了，在農曆7月這段期間射手座朋友運勢一般，但是部分的射手座朋友會受到的水星逆行的影響，容易發生意外，也容易在外出的過程中帶了不乾淨的東西回家，導致自己讓運勢走了下坡，在這邊要提醒射手座的朋友小心使得萬年船，農曆7月份的你處處都必須留意。