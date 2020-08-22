每日星座運勢／獅子自然微笑助戀愛 投資易有回報

2020-08-22

牡羊座

享受閒暇。

整體運：★★★★☆

單身者今天比較喜歡一個人獨處，選擇滑冰場或乒乓球館能度過一個很好的假期；今天能徹底放下工作好好和家人朋友享受完美的假日；財運不佳，不宜走偏門生財，否則會得不償失。

愛情運：★★★★☆

想哄另一半開心，應多運用智慧，可別弄巧成拙惹對方生氣喔！

事業運：★★★★☆

朋友的幫助使事務進行很順利，要注意適時表達自己的感謝之意。

財運：★★★☆☆

財運平順，適合快打快攻，注意把握進財機會。

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：11:00-12:00玳瑁棕

開運方位：西北方向

金牛座

辛勤耕耘的果實有拱手相讓的危險。

整體運：★★★☆☆

今天伴侶特別能容忍你，但你也不要得寸進尺哦！小心因此埋下禍根還無從察覺；內心會有些苦悶，賺錢容易守財難，錢包還沒抓緊就縮水了不少；今天是你養精蓄銳的好時候，痛痛快快地玩就好。

愛情運：★★★★☆

單身者容易找到真心相愛的對象，好好珍惜，別錯過姻緣；已婚者能彼此感受甜蜜。

事業運：★★★☆☆

多留意他人的意見，你會吸收到更多的想法和資訊，很多事情的發展也會越來越好。

財運：★★☆☆☆

有投機不服輸的心態，越想翻本又不認賠，恐會使破洞越補越大！

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：20:00-22:00玳瑁棕

開運方位：西北方向

雙子座

在玩樂中獲得。

整體運：★★★☆☆

你在興趣或玩樂中展現的才能，很可能促成一番新事業喔；單身之人身邊有不少異性圍繞，最好謹言慎行，以免遭遇爛桃花；從旁人身上學來的理財之道，似乎很是受用，眼光獨到的今天很適合去投資。

愛情運：★☆☆☆☆

不安寧的一天，情侶、夫妻間特別容易產生衝突，為一點小事就鬧得不愉快，宜保持距離。

事業運：★★★★☆

容易獲得幸運女神的眷顧，要好好把握機會表現，別讓好運擦肩而過！

財運：★★★★☆

有利於錢滾錢，多方投資中生財。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：09:00-10:00深海藍

開運方位：東南方向

巨蟹座

專業性活動為投資帶來好兆頭。

整體運：★★★★☆

參加一些公開儀式，像是產品發表會、合作簽約儀式等等，會讓你獲得不少財經方面的內部消息哦；愛情有動起來的跡象，淡雅的裝扮會吸引心儀者的眼光；學生努力學習，也能做到溫故而知新。

愛情運：★★★★☆

單身者可望有不錯的發現和意外驚喜；戀愛中的人容易能得到對方的肯定與關愛。

事業運：★★★☆☆

平靜的一天，沒有什麼繁雜瑣事困擾，可專心做自己想做的事情，會有不錯的收穫。

財運：★★★★☆

不但正財收入豐厚，而且還會有偏財。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：11:00-12:00琥珀橙

開運方位：正北方向

獅子座

運勢很好，與人相處坦率直接些會更好。

整體運：★★★★★

今天桃花運不錯，單身者有機會與心儀的對象單獨相處，直截了當的表露心聲會有意想不到的好效果。今天狀態良好，能自如的應對各種事物，拿出令人滿意的成績。

愛情運：★★★★☆

臉上多些自然的微笑，就會特別吸引人，異性也會主動與你親近，戀愛指數也將不斷提升！

事業運：★★★★☆

有機會在眾人面前表現自己的才華，例如：演講、跳舞、朗誦等，應抓住機會。

財運：★★★★★

投資運很不錯，把閒錢投資在自己熟悉的專業領域，容易有豐厚的回報。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：05:00-07:00燻鮭紅

開運方位：東南方向

處女座

與其試圖改變，還不如保持現狀。

整體運：★★★★☆

今天的耐力不錯，處理事情時只要別半途而廢，平時感到棘手的事也能順利完成；投資運會受市場時局的衝擊，因此靜觀其變比較有利；你會發現身邊有特別關注你的異性，這種被暗戀的滋味讓你暗暗竊喜。

愛情運：★★★★☆

單身者如果還沒有心儀的對象，又很想談戀愛的話，不妨請親友幫忙介紹喔！

事業運：★★★★☆

心情愉快，與人互動也非常有耐心。樂觀的心態加上配合度高，讓事情開展非常順利。

財運：★★★☆☆

自己對於理財方法可以娓娓道來，但真要做起來卻缺少勇氣和動力。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：08:00-10:00玉米黃

開運方位：正西方向

天秤座

脾氣易暴躁。

整體運：★★★★☆

對方的作為你稍感不如意，都會大肆的指責他，小心戰爭由此爆發；樂觀的態度去迎接挑戰，你會發現事情其實並沒有你想像的那麼難；今天將錢財交給他人打理，可避免破財的危險。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中的人感情容易出現小狀況，千萬別輕易說分手，說出口會讓你後悔喔！

事業運：★★★★★

對於自己的決策敢於肯定並堅持，盡全力去完成，事情會如你所願走入佳境。

財運：★★★★☆

小投資，大收穫。在生意上，會暗中得到他人的幫助。

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：05:00-06:00朝霞紅

開運方位：正南方向

天蠍座

心情順暢的一天，諸事順意。

整體運：★★★★★

愛情比較平穩，兩人感情是在平淡中流露愛意的涓涓細流之情。今天關於理財的想法很多。有了想法就趕快行動，諮詢專業人士，合理投資。今天親和力十足，閒暇時和親友聯絡感情，享受美好時光吧。

愛情運：★★★☆☆

覺得自己沒有桃花嗎？單身者多注意公司往來的朋友客戶，會讓你有新發現喔！

事業運：★★★★★

行動力很強，人際關係和諧，你在努力向前的同時，會有朋友默默支持。

財運：★★★★☆

想要感受到今日的好運必須從節儉、保守做起，避免不必要的耗損。

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：15:00-17:00玉米黃

開運方位：東北方向

射手座

參與團體娛樂活動有幸運暗示的一天。

整體運：★★★☆☆

參加團體活動玩樂盡興，自身的魅力還能吸引有好感的異性。裝扮特別引人注目，適當地配搭小飾品，會給你帶來幸運。另外，與人見面前喝一杯飲料，有助於放鬆心情、增強自信。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會在娛樂場所結識到相互欣賞的異性朋友；已婚者應多抽些時間陪伴另一半。

事業運：★★☆☆☆

對未來有些徬徨，不妨和長你幾歲的親人或前輩談一談，他們可以指點你一條路。

財運：★★★☆☆

靠智慧生財，須依賴洞察入微的大智慧。

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：05:00-07:00咖啡棕

開運方位：正西方向

摩羯座

歡樂的氣氛能讓人的心胸更開闊。

整體運：★★★★☆

今天是和戀人一起見彼此父母的好日子，記得準備禮物，禮數周到一些，這樣更能博得對方父母的歡心；去朋友鄰居家串串門子，即使以前有些誤會的也能得到化解、冰釋；財運不錯，即使有禮要送出，但得到親友回饋的金額也會不少，偏財運也還不錯。

愛情運：★★★★☆

愛情來得快，去得也快，單身者在選擇對象時宜謹慎，太快投入容易上當受騙。

事業運：★★★☆☆

運勢有所提升，感覺很有能量，以往的誤會可望化解，有種重見光明的輕鬆。

財運：★★★★☆

財運佳，但切勿過貪，以免因貪損財。

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：14:00-15:00脆梅青

開運方位：正西方向

水瓶座

誠懇是好的生活態度。

整體運：★★★☆☆

選擇電話與對方聯繫，你們的溝通會更加順暢；學生族在與家人互動的過程中會有人提及你弱勢的功課，讓你陷入尷尬處境；財運平順，娛樂懂得節制，並無大的支出。

愛情運：★★☆☆☆

夫妻感情不太穩定，容易發生爭吵事件，別表現出強勢，彼此多包容。

事業運：★★★☆☆

對周圍人的要求嚴苛，稍有不滿就容易發脾氣，批評他人，對你的人際關係很不利唷！

財運：★★★☆☆

有借有還，再借不一定有還，錢借出之前想清楚後果。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：15:00-17:00寶石藍

開運方位：正北方向

雙魚座

發揮善解人意的一面，諸事順意的一天。

整體運：★★★★★

有伴侶的人有機會在伴侶面前施展魅力，不妨好好打扮一番，與對方來一次甜蜜約會，會讓雙方都感到驚喜。人際關係和諧，與人為善，易贏得老少朋友的喜愛，還有機會獲得特別關照。

愛情運：★★★★☆

好好想想你是不是答應了對方什麼要求？既已承諾就要盡量兌現，對方很期待喔！

事業運：★★★★☆

發揮風趣幽默的一面，能很快活絡氣氛，有利拓展人脈。

財運：★★★★★

事業上有增資擴充的慾念，順利的財運對於增資有正面幫助。金錢上的貴人多來自長輩。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：06:00-07:00嫩芽綠

開運方位：正西方向





