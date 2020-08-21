每日星座運勢／牡羊訊息掌握很重要 拿捏好有收益

2020-08-21

牡羊座

訊息的掌握對今天很重要。

整體運：★★★★★

愛情運勢大好，你與伴侶如膠似漆的黏在一起，連外人都羨慕不已；工作上的出色表現會讓你得到一筆不錯的獎賞，人脈的暢通也能讓你獲得更多新近的市場消息，拿捏得好就能賺取一筆不小的收益。

愛情運：★★★★★

熱情如火又感性的一天。把你滿腔的熱情讓對方知道吧，他肯定會很感動。

事業運：★★★★☆

事業運佳，適合在今日做點創意設計、文書計算之類的工作，只要積極一點，你的想法容易被採納。

財運：★★★★☆

財運平順，特別有利於服務、業務、創意設計相關領域工作者；勞心、勤快一點，對於金錢進帳會有幫助。

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：05:00-06:00玉米黃

開運方位：東北方向

金牛座

比起新買的物品，舊東西反而更好用。

整體運：★★★☆☆

今天有些頭腦昏沉，無論另一半提出什麼樣的要求，你都是有求必應，縱容不見得是好事哦！財運欠佳，看見家裡的舊東西便有扔掉的衝動，引起的損失不小。面對工作肯吃苦，收穫不錯。

愛情運：★★★★☆

愛情方面會有所發展，已婚者願意遷就另一半，兩人的感情很甜蜜。

事業運：★★★☆☆

勇於表現者，可獲得讚賞與認同；多與長輩互動，可得到照顧。

財運：★★☆☆☆

不適合投資理財的一天，除了容易收到錯誤的訊息外，萬一操作錯誤也容易心生懊悔。

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：22:00-23:00水晶紫

開運方位：東北方向

雙子座

開朗坦率，今天情緒較高昂。

整體運：★★★★☆

今天與另一半的相處比較融洽，你的好情緒能感染對方，彼此身心愉悅。財運方面，你的收入持續增長，來自各方面的裨益讓人羨慕不已。工作上今天的外援助力強，困難時易得到他人的無私幫助。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人愛情甜蜜幸福，進入平穩階段，不妨與對方討論結婚事宜，會有不錯的結果。

事業運：★★★★☆

心情開朗，工作積極。雖然工作已經排好排滿了，可是並沒有影響到你的情緒，反而增強了征服一切的勇氣與能量。

財運：★★★★☆

有賺外快的機會，宜多加把握！

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：08:00-09:00琥珀橙

開運方位：正東方向

巨蟹座

積極主動能提高辦事的效率。

整體運：★★★☆☆

工作上能掌控主導權，讓事情有條不紊地進行。戀人未察覺出你的情緒變化，讓你認為對方已不如以前那般在乎你，產生強烈的失落感。兄弟姐妹之間，今天易因錢財而產生爭執。

愛情運：★★☆☆☆

情緒不穩定的日子，容易產生無力感，沒有什麼力氣去經營感情。

事業運：★★★★☆

開朗的心情讓你在工作時精力倍增，做什麼事都順風順水，不過，切記賣力工作時也要懂得忙裡偷閒。

財運：★★☆☆☆

今日投機念頭比較重，小賭怡情莫沉迷。貪念、物慾也比較重，要稍微節制喔！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：07:00-09:00寶石藍

開運方位：正西方向

獅子座

頗為順心如意的一天。

整體運：★★★☆☆

已婚者抽一點時間陪另一半和孩子出去走走，一家人手牽著手，你會覺得即使是負擔，也很幸福；工作也有條不紊地按計劃進行，多與各合作部門溝通會更加順利；財運一般，能維持收支平衡。

愛情運：★★★☆☆

已婚者彼此的互動較多，對方不經意的舉動會讓你很感動；單身者有機會遇到心儀的對象。

事業運：★★★☆☆

對於已經決定的事情有著十足的把握，但也別太大意，小心因過於自信而出錯喔！

財運：★★★☆☆

投資理財手法略嫌偏激跟衝動，今天易心性浮動，恐聰明反被聰明誤。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：23:00-24:00香吉士黃

開運方位：東南方向

處女座

財運低落，小心理財。

整體運：★★☆☆☆

距離才能產生美，太過在意對方的感受，整天守在一起只會讓人失去新鮮感。擴大自己的社交圈，才不會因離開了對方而產生孤寂。有一種無法抵擋的購買欲，衝動的行為會浪費不少錢財，不如開著愛車去郊外兜兜風。

愛情運：★★★☆☆

已婚者與另一半的關係密切，偶爾會有意見不和，但很快就能達成共識。

事業運：★★☆☆☆

學會變通是你今天的重要課題，太固執只會讓你的工作受阻，無法順利進行。

財運：★☆☆☆☆

金錢困擾較多的一天，不宜接手與金錢有關的事務。要小心因粗心大意而發生金錢損失。

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：23:00-24:00碧空藍

開運方位：正北方向

天秤座

維護好現有的客戶關係很重要。

整體運：★★★★☆

今天有機會與有緣人相遇，要控制一下自己的情緒，小心因激動而破壞自己在對方心中的形象。工作業績有所突顯，為升職、加薪增添了籌碼。晚上可以去K歌，把你的熱情用歌聲唱出來，會有提升運勢的功效。

愛情運：★★★☆☆

自制力較弱，情慾旺盛，小心急於戀愛而投入一段感情中，影響正緣。

事業運：★★★★☆

事業運頗優，有利於業務工作者，在外頭奔波一番多能有正面收穫；今日有機會得到貴人的協助。

財運：★★★☆☆

今日花錢的慾望很大，看到喜歡的東西很難控制不消費，如果想省錢，今日就別逛街吧！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：08:00-10:00水鑽藍

開運方位：正東方向

天蠍座

天降奇緣，讓今天成為值得記憶的時刻。

整體運：★★★☆☆

今天周遭彌漫著頗為濃厚的戀愛氣息，若有親朋好友熱心為你介紹，一定不要害羞拒絕。財運方面適合賺取正財，投機取巧容易血本無歸，對於他人的小道消息也別輕信。工作上有與人合作的機會，而且你能夠提出有創意的構想，易獲得好評。

愛情運：★★★☆☆

別冷落了另一半，有時間不妨邀約伴侶去看一場浪漫的愛情電影，可讓感情迅速升溫。

事業運：★★★★☆

想要拼拼看的心理，會讓你超時工作，滿腦子不停歇的思索如何布局，也會主動尋覓新契機。

財運：★★☆☆☆

今日易有金錢上的困難，有大筆資金流失，此運對經商者不利。

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：17:00-19:00薰衣草紫

開運方位：西南方向

射手座

想到也能做到。

整體運：★★★★☆

太遠的幸福觸碰不到，還是眼前的快樂最為真實，身邊有人正在默默為你付出哦！賺錢雖然不輕鬆，但並不影響勞動過後享受成果的喜悅；今天會有千里馬遇伯樂的幸運，工作實力大為彰顯，且能得到同事們的認同。

愛情運：★★★☆☆

異性緣很不錯的一天，但不要玩過頭囉！用欣賞的角度看待異性是一種享受，拈花惹草可就不好了！

事業運：★★★★★

事業運旺盛，是個充滿希望的一天。個人只要秉持服務的熱忱，今日就會是充滿收穫的一天。

財運：★★★☆☆

財運普通，要注意金錢有大量流通的跡象，花錢上也有海派的衝動之舉；控制不佳時，就會亂花錢！

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：14:00-15:00淺海藍

開運方位：東北方向

摩羯座

情緒不穩，容易意氣用事。

整體運：★★☆☆☆

管理好情緒是今日之重點，別讓激烈的情緒或是過激的言行影響了人際關係。親兄弟明算帳，與親友有金錢往來時應把話說清楚，該寫字據簽字的別忽略。有伴侶者應對伴侶多包容，別亂發脾氣，相處會更愉快。

愛情運：★★★☆☆

單身者有機會與文藝氣息濃厚的異性結緣；戀愛中的人特別能感受到彼此的柔情蜜意。

事業運：★★☆☆☆

宜放慢腳步，整理思緒，一味向前衝容易導致失誤，得不償失唷！

財運：★★☆☆☆

財運較弱，不適合借進借出，容易引起金錢糾紛。

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：05:00-06:00雪花銀

開運方位：東南方向

水瓶座

自信才能提升運勢。

整體運：★☆☆☆☆

財運很遜，高風險性的投資最好能暫時擱置，另外對於財產的保管也要確實做好，以免破財；在追求所愛時應表現得自信一些，平等的心理地位才不會導致兩人的差距拉大；事業上如果表現不夠自信，會讓整個團隊都失去戰鬥力。

愛情運：★★☆☆☆

你是否不知不覺吸引了別人的眼光？沒意思的話可別胡亂放電，和異性保持距離才好。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，心態上特別的不穩定，情緒性的反應很多，盡可能讓自己獨處，多少可以避免外力的干擾！

財運：★☆☆☆☆

賺錢辛苦，金錢支出頻繁。要注意，若一意孤行、過度貪心恐會破財！

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：08:00-10:00咖啡棕

開運方位：正東方向

雙魚座

今天犯小人，與人相處要多留些心眼。

整體運：★★☆☆☆

一些小的失誤會讓別有用心的人加以利用，中傷你和另一半之間的感情，不要任其發展下去，會對你們辛苦建立起來的感情產生很壞的影響。今天多閱讀有關職場策略的書籍，對今後工作大有好處。

愛情運：★☆☆☆☆

單身者對愛執著，今天特別固執，即使是不被看好的感情仍要堅持，顯得盲目。

事業運：★★★☆☆

缺乏耐性，工作一遇到困難，就煩躁不安，消極以對。

財運：★★☆☆☆

今日財運的變化加劇。

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：12:00-13:00鉑金灰

開運方位：西北方向





