每日星座運勢／雙子多在形象下功夫 可提升愛情運

2020-08-20

牡羊座

很容易滿足的一天。

整體運：★★★☆☆

情緒會有些許波動，但能得到另一半的關心，讓你感到快樂又滿足。工作上易受他人影響，面對眾多的意見應有所選擇，有自己的主見才好。財運一般，投資理財需等待時機，不可操之過急，開源節流會有不錯的成效。

愛情運：★★★☆☆

單身者與異性交往時，多微笑能帶給你好運；已婚者在遇到難題時，則容易得到另一半的幫助。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，容易受到外力的干擾，例如：與人意見不合，或是計劃被迫中途改變。

財運：★★★☆☆

只要不投機，金錢損失的機會挺小的。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-12:00墨玉綠

開運方位：西南方向

金牛座

遇到問題，不宜找同齡之人商量。

整體運：★★☆☆☆

工作上雖然遭遇對手的阻撓，暫時有點困擾，但是找年齡大一些有經驗的人談談，可為你將損失減少到最少，並且可以因禍得福。而身邊的同齡之人欠缺理智，七嘴八舌只會出餿主意，要有自己的主見才好。

愛情運：★★☆☆☆

對另一半的態度較冷淡，這會讓對方很難受，你的內心不痛快，應多與另一半溝通才好喔！

事業運：★★★☆☆

自尊心過強，難以接受上司或同事的批評，犯了錯也會想辦法推拖責任。

財運：★★☆☆☆

事業不定，財源不開。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：21:00-23:00遠洋藍

開運方位：正西方向

雙子座

多在形象上下功夫，可提升愛情運。

整體運：★★★★★

裝扮上不用刻意追求時尚，只要穿出個人的品味與個性，就能吸引眾人的眼光。單身者參加團體聚會，會有不少異性主動接近你，把握好機會就有希望獲得良緣哦！工作上特別積極，會迫不及待提出自己的見解，希望得到上司的認同。

愛情運：★★★★☆

興旺的愛情運，是個情話綿綿的大吉日。單身者不妨多參加團體活動，可以提升愛情運唷！

事業運：★★★★☆

今日事業運還不錯，雖然忙碌了點，可是能獲得肯定，易有成就感。

財運：★★★★☆

財富的獲得與競爭有關，必須勤勞耕耘並與人競爭。對於頭銜大、職位高的人，幫助較明顯。

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：16:00-18:00石榴紅

開運方位：西南方向

巨蟹座

追求效率，不畏挑戰。

整體運：★★★☆☆

今天你有全力以赴的幹勁，非常主動積極，身邊的人都難以趕上你的腳步。不過，雖有衝勁，卻缺乏思考，效果不佳。進財管道多，埋頭苦幹難以把握商機，多與他人互動方可抓住財源。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中人感情穩定，可談婚論嫁；單身者有機會與舊情人相遇，再次擦撞出愛情火花。

事業運：★★★☆☆

重點應放在注意控制好自己的情緒，以及與人交往時的語氣語調。

財運：★★★★☆

財運不錯，購物易有好運。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：14:00-15:00大理石灰

開運方位：正北方向

獅子座

愛情運極易衝破最高點哦！

整體運：★★★★☆

今天可是相親的好機會，不必與家人同行，單獨前往，勝算反而更大。今天易產生將投資當兒戲的想法，使得收穫大打折扣。工作上特別積極，但缺少魄力；多接觸人群，才有助於提升你這方面的能力。

愛情運：★★★★★

單身者與年紀小的異性朋友有緣，可以多與年輕人接觸互動，有機會談一場充滿活力的戀愛。

事業運：★★★☆☆

此運對主動積極者有利，多向外發展業務，拓展人脈，對工作順利推進有利。

財運：★★★☆☆

想要進財不容易，有閒錢的話不妨拿來活絡人際關係，聚會、送禮都很適合。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：13:00-15:00琉璃銀

開運方位：東南方向

處女座

情緒不太穩定，易有瘋狂的舉動。

整體運：★★☆☆☆

特別容易激動的一天，最好不要參與多人討論，以免引起爭端，難以收場。與好朋友在金錢往來上也應情、錢分明，以免引起不必要的麻煩。有伴侶的人在另一半面前易發脾氣，但多能獲得對方的體諒。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人愛情甜蜜幸福，進入平穩階段，可多與對方討論結婚事宜！

事業運：★★★☆☆

各項事務都整理得井井有條，不過下午容易心神不寧，可別在緊要關頭出錯唷！

財運：★★☆☆☆

財務狀況需要多留意，小心出現財務危機！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：06:00-07:00祖母綠

開運方位：正西方向

天秤座

交朋友還需掌握一定的技巧。

整體運：★★★☆☆

好的愛情運不如有好的人際關係，今天把重點放在人際交往上，好人緣可帶動好姻緣。當家的人會感覺比較辛苦，支出超出預算，難免心情煩悶。學生族成績難提高，多受家長及老師的責難，學習壓力有增無減。

愛情運：★★★☆☆

另一半顯得有些無理，千萬別惱怒，用你的幽默與善解人意去關心對方吧！

事業運：★★☆☆☆

今日事業運不穩定，時好時壞，往往壞事比好事多一點，但只要能秉持堅定的信念，依然能夠過關斬將，最怕的是自己意氣用事，輕重緩急拿捏不清喔！

財運：★★★☆☆

花錢別太隨興，需要用錢的地方還很多。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：12:00-13:00淺海藍

開運方位：西北方向

天蠍座

時機不錯，抓住機會。

整體運：★★★★☆

今天愛情運勢強盛，單身者遇到心儀對象的機率高，且快速投入感情，戀情火速燃起。財運良好，有好的投資計劃可以付諸行動。同樣也是開張的好日子，如果有創業的朋友選擇今天開市，生意大好興隆。

愛情運：★★★★★

這麼棒的愛情運，最適合去約會了！主動邀請心上人去喝杯咖啡吧，藉此良機談情說愛一番；單身者也要去外面晃晃，製造多一點的機會！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，沒有什麼大變化，步調略為緩慢，適合動腦不出力的工作範疇。

財運：★★★★☆

錢財方面驚喜不斷的一日，有利談論與金錢相關的話題，也可嘗試投資，易有實質回報。

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：05:00-07:00竹葉青

開運方位：東北方向

射手座

特別需要冷靜的一天。

整體運：★☆☆☆☆

感情的事情急不得，莽撞行事只會嚇到對方；今天的你切記莫衝動，理性的投資，對你才有利；工作上不是很順利，與同事之間產生的摩擦，千萬不要影響到老闆的情緒，那樣只會讓你陷於更糟的處境。

愛情運：★★☆☆☆

有伴侶的人對感情易產生不安全感，胡亂猜疑另一半，則會激怒對方，對感情不利。

事業運：★☆☆☆☆

今日事業運很糟，其實這與你的負面情緒有很大的關係，特別要注意不要鑽牛角尖，這會讓你忙碌異常卻勞而無功喔！

財運：★★☆☆☆

擅用分析力來理財固然好，然而考慮太多恐錯失良機。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：22:00-23:00玉髓紅

開運方位：正東方向

摩羯座

別讓愛你的人等得心越來越慌。

整體運：★★★☆☆

感情出現問題時，別把自己悲觀的情緒帶給伴侶，沉默更會激化矛盾，在等不到你的結論時他會陷入痛苦迷茫之中；由於可以得到準確的內幕數據資料，今天投資方面的收益不錯；辦公桌上放一盆綠色小植物，有利於增加工作運。

愛情運：★★☆☆☆

愛情還沒有到來，切忌匆匆投入一段戀情，多花些時間了解對方，增強互動。

事業運：★★★☆☆

放下盤旋在腦中的各種雜念，認真做好現在才是正道。

財運：★★★★☆

偏財運不錯，可小賭玩樂一番！

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：18:00-20:00秋葵綠

開運方位：西南方向

水瓶座

運勢雖然低迷，但你的心態很樂觀。

整體運：★★☆☆☆

愛情運平淡，單身者無心談感情，享受獨處的時光也能心情愉悅。財運較普通，手中的投資計劃可繼續持有，對於新的投資計劃應持觀望態度，不要盲目跟進。工作上困難較多，但信心很足，對自己能力相當有自信。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者、戀愛中的人容易吃悶醋，別胡亂猜疑，有什麼話坦白說出來比較好。

事業運：★★☆☆☆

和同事發生意見衝突，最好採用以退為進的方式。

財運：★★★☆☆

思維易受外界影響而改變，所以謹防受騙上當。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：15:00-16:00竹葉青

開運方位：正北方向

雙魚座

心情開朗的一天，自信心十足。

整體運：★★★★☆

能在平淡的感情生活中享受愛情的甜蜜，感覺恬逸。貴人運不錯，會得到許多幫助，無論是財力還是經驗方面，都會有人願意向你伸出援手。工作無太大變化，可做好行程安排，做好時間管理。

愛情運：★★★★☆

今日單身者容易在聚會中邂逅心動對象，志趣相投情意濃；有伴侶者與伴侶有說不完的情話。

事業運：★★★☆☆

事業普通，是個聽命行事的日子，不宜做任何重大的決定，只要把分內之事做好就行囉！

財運：★★★★☆

財運超旺之日，得財輕鬆不費力。有利憑藉敏銳的理財眼光，在股市上得財。

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：04:00-06:00芥末黃

開運方位：東北方向





