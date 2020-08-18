聽新聞
test
0:00 / 0:00

每日星座運勢／雙魚交際能力助成功 注意飲食衛生

聯合新聞網 / 文／科技紫微網
圖／ingimage
圖／ingimage

2020-08-18

牡羊座

快樂伴隨你左右。

整體運：★★★★☆

今天感覺很甜蜜，他顯得非常牽就你，還會處處替你著想，不過維持這種甜蜜的最佳方法還是要給對方同樣的禮遇哦！不是十拿九穩的投資不可輕易嘗試，以免造成「一著不慎，滿盤皆輸」的結果。心情舒暢，連人也精神了許多。

愛情運：★★★★☆

愛情運挺不錯的，有許多喜悅的事情發生。如果沒有遇到，就主動創造吧！

事業運：★★★★☆

事業運小佳，在職場上能夠開心工作，還有機會在吃喝玩樂中獲得有利資訊。

財運：★★★☆☆

散財日，有財來財去的跡象。趁今日去買點喜歡的東西，或是出門旅遊一下，反正都是要花錢，花在自己身上豈不是更好！

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-12:00嫩芽綠

開運方位：正東方向

金牛座

生活需要調劑，一味地埋首工作，恐會造成很大的壓力。

整體運：★★★★☆

今天可以邀請朋友去大吃一頓，美味的食物會讓你的心情舒暢。工作上與同事之間的配合很有默契，進展得有聲有色，可望獲得上司的嘉獎。桃花運不錯，有機會與心儀的對象進一步發展，不要錯過機會。

愛情運：★★★☆☆

感性的一天。感情很豐富，很想跟情人同進同出，主動約對方去享用晚餐吧！

事業運：★★★★★

事業運頗優，特別有利於業務開發工作；上班族也會有好事降臨，想與主管溝通的話就趁今天吧！

財運：★★★☆☆

想賺錢就別投機，努力工作比較實在。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：04:00-06:00乳酪白

開運方位：正北方向

雙子座

財運低落，為錢苦惱的一天。

整體運：★★☆☆☆

今天花錢顯得有些不計後果，易造成囊中羞澀，經濟壓力較大。情緒不佳，但別把壞情緒帶給另一半，小心兩人的關係因此而鬧僵。調整好心態，去風景秀麗的地方散散步，可讓心中的烏雲散去。

愛情運：★★☆☆☆

思緒頗多，面對感情問題容易鑽牛角尖，或是臨場退縮，桃花靠近時易動搖。

事業運：★★☆☆☆

情緒顯得很焦躁，做事、說話都缺乏耐心，容易把不愉快的情緒發洩到周圍的人身上，導致與他人引起爭端。

財運：★☆☆☆☆

財運一團混亂，有拿捏不清輕重緩急的傾向，出門前還是別帶現金或信用卡唷！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：15:00-17:00水晶紫

開運方位：正東方向

巨蟹座

運勢低落，各項指數均有所下降。

整體運：★☆☆☆☆

可多與朋友、同學聯絡，一起出遊或聚會，都是你贏得異性好感的途徑。今天開銷很大，有些不必要買的東西就省省，不要搞得財政狀況太過狼狽。工作中時常恍神，想這想那的，很容易讓工作做不好。

愛情運：★★☆☆☆

單身者遇到喜歡的人宜表現自然大方，過份在意反而容易弄巧成拙，驚飛愛情鳥唷！

事業運：★☆☆☆☆

今日你像洩氣的皮球一般，工作有停滯不前的傾向。切莫怠惰，多給自己打氣才行。

財運：★☆☆☆☆

財運波動性較大，容易因迷糊或拖延而造成財物損失。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：05:00-07:00臘梅白

開運方位：正南方向

獅子座

運勢較弱的一天。

整體運：★★☆☆☆

工作上今天有外出的機會，別只顧著觀光，以免遺忘重要的工作任務；戀愛中的人今天有機會接觸戀人的摯友，要表現成熟大方點，有助於提升戀人的人際關係；手頭會出現緊迫的情況，父母的儲蓄會給你解燃眉之急。

愛情運：★★★☆☆

單身者對兩人世界的溫暖、甜蜜很嚮往，愛情的魔力深深地影響著你。

事業運：★★☆☆☆

容易惹來口舌是非，在沒有結論以前，少說他人的閒話，小心得罪人麻煩纏身。

財運：★★☆☆☆

混亂型運勢，稍有不慎，口舌、官非將陡然接踵而至！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：15:00-17:00墨玉綠

開運方位：東北方向

處女座

心懷感恩，易得人助。

整體運：★★★☆☆

送給戀人一份小禮品，就能帶給對方很大的驚喜，對方開心你也會很滿足。自己不願意做的事，會有推給同事做的想法，自私的舉動易惹來同事反感。在購物時沒有貨比三家，很快便進行交易，付錢之後又會覺得吃虧。

愛情運：★★★★☆

單身者有傳達情感的機會，遇到心儀的對象時，不妨大膽表白，容易獲得對方的正面回應。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，容易感覺疲倦，於是乎做事情會出現三分鐘熱度的情況。

財運：★★☆☆☆

有錢財耗損的跡象，勿碰觸貴重物品。不利金錢遊戲，安分守己可遠離破財之災。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：13:00-14:00臘梅白

開運方位：西北方向

天秤座

家是你的避風港灣。

整體運：★★★☆☆

今天感覺犯小人，你的財產易遭到別人的侵害，要保管好自己的財物，重要的商業文件一定要保存好；上司顯得很挑剔，對你所盡力去辦好的事總有不滿的地方；你在外受到的委屈，可以在伴侶面前得到安慰，他的理解和包容讓你感動不已。

愛情運：★★★★★

戀人之間充滿了浪漫的因素，彼此的感情越演越烈；單身者有天降好姻緣的際遇。

事業運：★★☆☆☆

運勢較弱，凡事宜低調。沒有十足把握的事不可貿然進行，容易造成不可挽回的局面！

財運：★☆☆☆☆

消費慾望強烈，易因一時衝動而花大錢買回一堆不實用又佔空間的東西。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：06:00-08:00金桔綠

開運方位：正北方向

天蠍座

顯得粗心，有遺失錢財的傾向。

整體運：★★★☆☆

今天要多留意生活細節，粗心大意會讓你損失一些貴重的東西，事後再後悔也不能亡羊補牢。工作上能抓住大方向，很有計劃原則，容易有收成，若能在細節處多留心，會有更好的成績。戀愛運較弱，宜等待時機。

愛情運：★★☆☆☆

談錢傷感情，雙方之間容易為錢起紛爭喔！

事業運：★★★★☆

事業運勢佳，有利求職。求職者不妨注意報紙上的徵才廣告或是網路上的求才訊息，易有不錯的機會。

財運：★★☆☆☆

對於錢財拿捏不準，不利錢財運作，免得因舉棋不定而徒增困擾。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：06:00-07:00羽絨白

開運方位：西南方向

射手座

易得好運之神眷顧。

整體運：★★★★☆

今天的桃花運很旺盛，有時間到人多的場所轉轉，遇到意中人的機率高。在投資理財上，不要局限在眼前的利益，其實更大的財富還在遠方等著你。在工作中能與同事融洽相處，讓你工作倍感輕鬆。

愛情運：★★★★★

今日機緣一級棒！戀愛中人，快約心上人去郊外踏青、賞月吧！單身者千萬別待在家理，多跟人接觸，就有機會邂逅良緣喔！

事業運：★★★☆☆

事業運不錯，有利放鬆心態，注重工作效率。完成自己的任務後，可以多協助同事唷。

財運：★★★★☆

令人羨慕的財運，有付出三分、得到七分的幸運，對商務、業務、開發工作者的影響較大。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：05:00-06:00玫瑰紅

開運方位：正北方向

摩羯座

利弊共趨的形勢演變。

整體運：★★☆☆☆

單身者桃花較旺，會遇到談得來的對象，相處融洽且發展空間頗大。購置一些保值性強的物品好過風險較大的證券投資，且更易避免損失。工作熱情過高，造成操勞過度，反而影響健康。

愛情運：★★★☆☆

單身者戀愛機會多，但想進一步發展感情還應彼此瞭解；戀愛中的人多約會，讓感情升溫。

事業運：★★☆☆☆

易被挑起不良情緒，引發行為衝動。尤其對上司的苛責或帶侮辱性言語，會表現激烈，甚至莽撞離職。

財運：★★☆☆☆

財運不濟，恐有財務困境或煮熟鴨子飛了的情形。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：23:00-24:00檸檬綠

開運方位：正東方向

水瓶座

愛情和婚姻可看成是獨立事件。

整體運：★★★☆☆

已婚不久者在婚姻和愛情中有些迷茫，兩者太多的差別讓你感到有些恐懼；學生族今天的思維反應比較快，別只顧著玩，適當花點時間在功課上會有不錯效果；長時間上網、看書或熬夜會讓眼睛負荷過重，要注意讓雙眼適當的休息，並給眼部做按摩。

愛情運：★★★☆☆

愛情暖流來襲，單身者容易陷入戀愛的幻想情節中，編織兩人相遇情節。

事業運：★★★★☆

腦子的運轉迅速，思維活躍，在些微的引導之下，便能激發出許多靈感，對工作創新非常有幫助。

財運：★★★☆☆

要小心不要因為玩樂而過度花錢。

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：14:00-16:00辣椒紅

開運方位：正南方向

雙魚座

交際能力對於你的成功具有重要作用。

整體運：★★★★★

今天口頭表達及談判能力顯得比較突出，對業務工作者洽談生意會有很好的幫助，並且也是邁入成功的關鍵一步；單身者易因雄辯滔滔而得到異性的欣賞；要注意飲食衛生，以免感染到流行性病毒。

愛情運：★★★★☆

今日身邊不乏異性桃花在你身邊轉，也易迷惑了雙眼產生不知如何選擇的困擾。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，適合做點富有挑戰性的事務，競爭挑戰能提升你的工作能力喔！工作性質不宜枯燥單一，否則會讓你欲振乏力。

財運：★★★★☆

理財思路清晰，有利金錢運作，比如：討債、借款、討價還價、儲蓄、投資、薪資談判等等。

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：15:00-17:00淺海藍

開運方位：西北方向



更多命理分析，請前往 科技紫微網

每日星座運勢

相關新聞

每日星座運勢／雙魚交際能力助成功 注意飲食衛生

2020-08-18 牡羊座 快樂伴隨你左右。 整體運：★★★★☆ 今天感覺很甜蜜，他顯得非常牽就你，還會處處替你著想，不過維持這種甜蜜的最佳方法還是要給對方同樣的禮遇哦！不是十拿

唐綺陽星座運勢週報：處女別太控制狂 雙子實力將被看見

木、土、天、海、冥五星逆行中，過往的作為，陸續會得到反饋。太陽、水星最後衝刺，寵物、小孩子或演藝圈、第二代感受到辛苦的壓力。火星四分魔羯星群，眾人因壓力而產生暴動或暴走，週末較不平靜，當心發生的衝突。

塔羅：留不住錢！你會在無形中漏財嗎？

你喜歡錢嗎？想在社會上生存，沒有錢是萬萬不能的，不過你了解自己對金錢的態度是什麼嗎？你花錢的方式會不會讓周圍的人看了都捏一把冷汗？而你的財務狀況也反映了你的生活方式，只要檢視自己對財務狀況的滿意度，就知道你有沒有好好規畫生活經濟狀況了！科技紫微網今天就來分析，下半年你大概會有什麼樣的漏財狀況，是有規劃的投資，還是不知不覺的漏財？

這些命格是好老公前段班？獨當一面也不怕

常看到媽媽一人hold住全場，其實，有些爸爸也擅長一心多用，在家出外都能獨當一面，邊帶小孩邊做家事照樣井井有條。接下來，科技紫微網就來跟大家分享，哪些命格是事業家庭兩兼顧的「好老公前段班」？一起來為他們加油打氣！

殺破狼周運勢／摩羯陷入愛戀之中 雙魚控制物質慾望

摩羯座感情運佳，金星持續在感情宮位行進，另一半對你特別體貼，兩人膩在一起十分開心。單身的摩羯座，因為某個人不經意的溫柔，突然感到怦然心動，陷入愛戀之中。

哪些生肖喜歡追飆股 有風險照樣衝？

最近台股一舉跨越30年高點，讓很多人的發財夢又開始充滿想像空間，大家都怕自己在財富重分配的絕佳時機缺席。哪些生肖最容易相信自己的眼光能戰勝風險，一心要追飆股、賺快錢呢？科技紫微網這就來為大家揭曉。

小孟塔羅：報復性消費，測！近期消費什麼最划算

自從政府七月祭出振興券以來，大家不禁思考該如何運用它。每人打著自己的如意算盤，因此有些人選擇領紙本券，其他人則綁定銀行或支付。每種方式都有它的優缺點，然而頭腦可能還是會打結，採買什麼東西最為划算呢？現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，報復性消費，測！近期消費什麼最划算？

不想遷就任何人！4大星座寧願當「快樂的邊緣人」

現今社會，能夠在社交場上嶄露頭角的人，總是特別吃香；但不是人人都有這本事。雖然能夠輕鬆自在與人相處的本事，可以讓你左右逢源，獲得成功，但有些人只想單純、快樂地做自己就好。就像以下這幾個星座，他們不愛迎合他人，寧可選擇當一個快樂的邊緣人，跟著科技紫微網一起來看看吧！

身邊有「3星座」相伴 你就是人生贏家？

在戀愛世界中，每個人對待感情的方式各有不同。有些人平淡務實；有些人熱情火辣；有些人則特別喜歡膩在一起。在這些人之中，哪個星座會是你的最愛呢？科技紫微網今天來分析，和哪些星座談戀愛，會讓你幸福感爆棚，堪稱人生贏家！

減肥容易失敗的12星座排行榜：雙魚邊吃邊減 天蠍讓人驚艷

我都這麼努力了，為什麼還是瘦不下來...這是你的心聲嗎？減肥瘦身的過程中，是否有一些小細節你沒注意到，才讓你的努力白費了呢？讓我們來了解一下每個星座減肥失敗的原因，以及該怎麼做，才能減肥減得有效率！

逢庚子年重災不斷…2020苦日子何時過？命理師推這「時間點」

很多人都在談今年怎麼這麼辛苦，疫情無休無止，經濟一塌糊塗，股市卻大跌之後再創新高；只是口袋裡的錢沒有變多，日子反而更難過。這是因為「庚子年」的關係嗎？到底什麼時候可以有正常的日子可過？

唐綺陽星座運勢週報：雙魚遇到天菜 天蠍要節制

木、土、海、冥、天，步入五星逆行，對社會造成影響。水天90度，對經濟、價值觀的判斷，有自我的主張，新生代的想法看似忤逆，卻頗具創意、值得學習。火冥90度，年輕人的衝撞力道強，抱持參考的心態來面對。週末月巨蟹合金星，享受家庭溫暖與品嘗美食，同時也感受到壓力。

熱門新聞

威力彩15.6億頭獎已領獎 新北30歲女中獎激動到哭

呂宋島熱帶低壓 最快後天生成第七號颱風「無花果」

7-ELEVEN新增郵局便利包24小時寄件服務 小包裹最划算

愛買水湳店8月18日試賣 連7天中衛夢幻色口罩接力登場

足底筋膜炎爆痛反覆發作 3招運動腳跟變輕鬆

580元吃老乾杯！12款午間套餐 一次吃「燒肉＋釜飯」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。