每日星座運勢／雙魚交際能力助成功 注意飲食衛生

2020-08-18

牡羊座

快樂伴隨你左右。

整體運：★★★★☆

今天感覺很甜蜜，他顯得非常牽就你，還會處處替你著想，不過維持這種甜蜜的最佳方法還是要給對方同樣的禮遇哦！不是十拿九穩的投資不可輕易嘗試，以免造成「一著不慎，滿盤皆輸」的結果。心情舒暢，連人也精神了許多。

愛情運：★★★★☆

愛情運挺不錯的，有許多喜悅的事情發生。如果沒有遇到，就主動創造吧！

事業運：★★★★☆

事業運小佳，在職場上能夠開心工作，還有機會在吃喝玩樂中獲得有利資訊。

財運：★★★☆☆

散財日，有財來財去的跡象。趁今日去買點喜歡的東西，或是出門旅遊一下，反正都是要花錢，花在自己身上豈不是更好！

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-12:00嫩芽綠

開運方位：正東方向

金牛座

生活需要調劑，一味地埋首工作，恐會造成很大的壓力。

整體運：★★★★☆

今天可以邀請朋友去大吃一頓，美味的食物會讓你的心情舒暢。工作上與同事之間的配合很有默契，進展得有聲有色，可望獲得上司的嘉獎。桃花運不錯，有機會與心儀的對象進一步發展，不要錯過機會。

愛情運：★★★☆☆

感性的一天。感情很豐富，很想跟情人同進同出，主動約對方去享用晚餐吧！

事業運：★★★★★

事業運頗優，特別有利於業務開發工作；上班族也會有好事降臨，想與主管溝通的話就趁今天吧！

財運：★★★☆☆

想賺錢就別投機，努力工作比較實在。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：04:00-06:00乳酪白

開運方位：正北方向

雙子座

財運低落，為錢苦惱的一天。

整體運：★★☆☆☆

今天花錢顯得有些不計後果，易造成囊中羞澀，經濟壓力較大。情緒不佳，但別把壞情緒帶給另一半，小心兩人的關係因此而鬧僵。調整好心態，去風景秀麗的地方散散步，可讓心中的烏雲散去。

愛情運：★★☆☆☆

思緒頗多，面對感情問題容易鑽牛角尖，或是臨場退縮，桃花靠近時易動搖。

事業運：★★☆☆☆

情緒顯得很焦躁，做事、說話都缺乏耐心，容易把不愉快的情緒發洩到周圍的人身上，導致與他人引起爭端。

財運：★☆☆☆☆

財運一團混亂，有拿捏不清輕重緩急的傾向，出門前還是別帶現金或信用卡唷！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：15:00-17:00水晶紫

開運方位：正東方向

巨蟹座

運勢低落，各項指數均有所下降。

整體運：★☆☆☆☆

可多與朋友、同學聯絡，一起出遊或聚會，都是你贏得異性好感的途徑。今天開銷很大，有些不必要買的東西就省省，不要搞得財政狀況太過狼狽。工作中時常恍神，想這想那的，很容易讓工作做不好。

愛情運：★★☆☆☆

單身者遇到喜歡的人宜表現自然大方，過份在意反而容易弄巧成拙，驚飛愛情鳥唷！

事業運：★☆☆☆☆

今日你像洩氣的皮球一般，工作有停滯不前的傾向。切莫怠惰，多給自己打氣才行。

財運：★☆☆☆☆

財運波動性較大，容易因迷糊或拖延而造成財物損失。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：05:00-07:00臘梅白

開運方位：正南方向

獅子座

運勢較弱的一天。

整體運：★★☆☆☆

工作上今天有外出的機會，別只顧著觀光，以免遺忘重要的工作任務；戀愛中的人今天有機會接觸戀人的摯友，要表現成熟大方點，有助於提升戀人的人際關係；手頭會出現緊迫的情況，父母的儲蓄會給你解燃眉之急。

愛情運：★★★☆☆

單身者對兩人世界的溫暖、甜蜜很嚮往，愛情的魔力深深地影響著你。

事業運：★★☆☆☆

容易惹來口舌是非，在沒有結論以前，少說他人的閒話，小心得罪人麻煩纏身。

財運：★★☆☆☆

混亂型運勢，稍有不慎，口舌、官非將陡然接踵而至！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：15:00-17:00墨玉綠

開運方位：東北方向

處女座

心懷感恩，易得人助。

整體運：★★★☆☆

送給戀人一份小禮品，就能帶給對方很大的驚喜，對方開心你也會很滿足。自己不願意做的事，會有推給同事做的想法，自私的舉動易惹來同事反感。在購物時沒有貨比三家，很快便進行交易，付錢之後又會覺得吃虧。

愛情運：★★★★☆

單身者有傳達情感的機會，遇到心儀的對象時，不妨大膽表白，容易獲得對方的正面回應。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，容易感覺疲倦，於是乎做事情會出現三分鐘熱度的情況。

財運：★★☆☆☆

有錢財耗損的跡象，勿碰觸貴重物品。不利金錢遊戲，安分守己可遠離破財之災。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：13:00-14:00臘梅白

開運方位：西北方向

天秤座

家是你的避風港灣。

整體運：★★★☆☆

今天感覺犯小人，你的財產易遭到別人的侵害，要保管好自己的財物，重要的商業文件一定要保存好；上司顯得很挑剔，對你所盡力去辦好的事總有不滿的地方；你在外受到的委屈，可以在伴侶面前得到安慰，他的理解和包容讓你感動不已。

愛情運：★★★★★

戀人之間充滿了浪漫的因素，彼此的感情越演越烈；單身者有天降好姻緣的際遇。

事業運：★★☆☆☆

運勢較弱，凡事宜低調。沒有十足把握的事不可貿然進行，容易造成不可挽回的局面！

財運：★☆☆☆☆

消費慾望強烈，易因一時衝動而花大錢買回一堆不實用又佔空間的東西。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：06:00-08:00金桔綠

開運方位：正北方向

天蠍座

顯得粗心，有遺失錢財的傾向。

整體運：★★★☆☆

今天要多留意生活細節，粗心大意會讓你損失一些貴重的東西，事後再後悔也不能亡羊補牢。工作上能抓住大方向，很有計劃原則，容易有收成，若能在細節處多留心，會有更好的成績。戀愛運較弱，宜等待時機。

愛情運：★★☆☆☆

談錢傷感情，雙方之間容易為錢起紛爭喔！

事業運：★★★★☆

事業運勢佳，有利求職。求職者不妨注意報紙上的徵才廣告或是網路上的求才訊息，易有不錯的機會。

財運：★★☆☆☆

對於錢財拿捏不準，不利錢財運作，免得因舉棋不定而徒增困擾。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：06:00-07:00羽絨白

開運方位：西南方向

射手座

易得好運之神眷顧。

整體運：★★★★☆

今天的桃花運很旺盛，有時間到人多的場所轉轉，遇到意中人的機率高。在投資理財上，不要局限在眼前的利益，其實更大的財富還在遠方等著你。在工作中能與同事融洽相處，讓你工作倍感輕鬆。

愛情運：★★★★★

今日機緣一級棒！戀愛中人，快約心上人去郊外踏青、賞月吧！單身者千萬別待在家理，多跟人接觸，就有機會邂逅良緣喔！

事業運：★★★☆☆

事業運不錯，有利放鬆心態，注重工作效率。完成自己的任務後，可以多協助同事唷。

財運：★★★★☆

令人羨慕的財運，有付出三分、得到七分的幸運，對商務、業務、開發工作者的影響較大。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：05:00-06:00玫瑰紅

開運方位：正北方向

摩羯座

利弊共趨的形勢演變。

整體運：★★☆☆☆

單身者桃花較旺，會遇到談得來的對象，相處融洽且發展空間頗大。購置一些保值性強的物品好過風險較大的證券投資，且更易避免損失。工作熱情過高，造成操勞過度，反而影響健康。

愛情運：★★★☆☆

單身者戀愛機會多，但想進一步發展感情還應彼此瞭解；戀愛中的人多約會，讓感情升溫。

事業運：★★☆☆☆

易被挑起不良情緒，引發行為衝動。尤其對上司的苛責或帶侮辱性言語，會表現激烈，甚至莽撞離職。

財運：★★☆☆☆

財運不濟，恐有財務困境或煮熟鴨子飛了的情形。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：23:00-24:00檸檬綠

開運方位：正東方向

水瓶座

愛情和婚姻可看成是獨立事件。

整體運：★★★☆☆

已婚不久者在婚姻和愛情中有些迷茫，兩者太多的差別讓你感到有些恐懼；學生族今天的思維反應比較快，別只顧著玩，適當花點時間在功課上會有不錯效果；長時間上網、看書或熬夜會讓眼睛負荷過重，要注意讓雙眼適當的休息，並給眼部做按摩。

愛情運：★★★☆☆

愛情暖流來襲，單身者容易陷入戀愛的幻想情節中，編織兩人相遇情節。

事業運：★★★★☆

腦子的運轉迅速，思維活躍，在些微的引導之下，便能激發出許多靈感，對工作創新非常有幫助。

財運：★★★☆☆

要小心不要因為玩樂而過度花錢。

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：14:00-16:00辣椒紅

開運方位：正南方向

雙魚座

交際能力對於你的成功具有重要作用。

整體運：★★★★★

今天口頭表達及談判能力顯得比較突出，對業務工作者洽談生意會有很好的幫助，並且也是邁入成功的關鍵一步；單身者易因雄辯滔滔而得到異性的欣賞；要注意飲食衛生，以免感染到流行性病毒。

愛情運：★★★★☆

今日身邊不乏異性桃花在你身邊轉，也易迷惑了雙眼產生不知如何選擇的困擾。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，適合做點富有挑戰性的事務，競爭挑戰能提升你的工作能力喔！工作性質不宜枯燥單一，否則會讓你欲振乏力。

財運：★★★★☆

理財思路清晰，有利金錢運作，比如：討債、借款、討價還價、儲蓄、投資、薪資談判等等。

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：15:00-17:00淺海藍

開運方位：西北方向





