每日星座運勢／水瓶事業企圖心旺盛 適合多元運作

2020-08-17

牡羊座

充滿活力與生機的一天。

整體運：★★★★☆

單身者有機會參加聚會，自信的微笑容易得到異性青睞，幽默的話語是接近對方的好方法。理財觀念增強，太過昂貴又不切實際的物品，難以讓你掏腰包，頗能守財。工作上有機會成為核心人物，集肯定與崇拜於一身。

愛情運：★★★☆☆

動動你的腦筋，花點小錢送給心上人一個貼心的小禮物，他就會很感動喔！

事業運：★★★☆☆

今日事業運普通，沒有特殊的進展，較適合動腦型的事務，特別適合幫同事解決疑難雜症。

財運：★★★★☆

開發財源的好日子。股票族的朋友可以採取短線進出的策略，見好就收！上班族只要努力工作，也能得到應有的報酬。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：05:00-06:00葡萄紫

開運方位：西北方向

金牛座

可把生活、工作節奏調慢點。

整體運：★★★☆☆

有些舊情難以釐清，剪不斷理還亂，已有新戀情的朋友容易因此與現在的戀人發生矛盾；今天的工作比較輕鬆，並有額外的收入；要多走走，多運動，促進消化系統消化吸收食物。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運有點混亂，在感情上特別的迷惘哦！特別要注意雙方金錢上面的爭執。

事業運：★★★★★

今日的配合度很強，良好的配合性能使你運作上得心應手。

財運：★★★☆☆

要謹防因異性而損財。

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：07:00-08:00朝霞紅

開運方位：正南方向

雙子座

善待身邊的人，便能提升今天的運氣。

整體運：★★★☆☆

愛情際遇較暗淡的一天，保持樂觀的心態和一顆平常心，能助你坦然度過灰色時光。分散投資是個不錯的進財方法，雖然見效慢，但收獲卻易有突破。工作中的你給人一種充滿活力的感覺，易獲得貴人助力。

愛情運：★★☆☆☆

小別勝新婚，保持距離，以策安全。今天的你太敏感了，懷疑心挺強的呢！

事業運：★★★☆☆

要有面對困難的勇氣，遇到難題不要跳過不理，而是及時解決，以免日後會成為阻礙你向前的攔路石。

財運：★★★☆☆

你對收入的多少容易斤斤計較，別讓金錢蒙住了雙眼，留意市場動向才是重點唷！

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：08:00-10:00瑪瑙黑

開運方位：正南方向

巨蟹座

狀態良好，個人魅力發揮得淋漓盡致。

整體運：★★★★☆

今天在聚會上你的表現相當出眾，光芒四射讓你吸引了眾多異性的關注。思路清晰，對用腦工作者特別有利，在設計、企劃方面容易有突出的表現。朋友的訴苦只因為你是他信任的對象，耐心開導會讓對方感動不已。

愛情運：★★★★☆

有伴侶的人約會頗多，別總去同一個地方，可以換換新環境，為戀情增添新鮮感。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，有一種受制於人的感覺，叛逆之心也同樣強烈，受人壓制時容易心生反抗。

財運：★★★★☆

財運佳，有賺外快的機會。身兼數職雖然有些累，但看到豐厚的收入會讓你很滿足。

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：07:00-09:00蘭花紫

開運方位：正西方向

獅子座

對待身邊的人應真心。

整體運：★★☆☆☆

戀人向你提出一些要求，你對他的否決，極易引起他的不滿，最好考量之後再給出答覆；今天進財缺乏動力，積極請教他人，投資更能命中目標；學生族今天晚上9點到11點這段時間的記憶力較強，可進行英語等文科類的學習。

愛情運：★★★☆☆

與其讓時間消磨夫妻感情，不如多花些心思製造愛情中的浪漫和驚奇喔！

事業運：★★★☆☆

冒險心理很重，對剌激性強、有挑戰性的事物特別感興趣，適合嘗試一些新的項目。

財運：★★☆☆☆

財神隱遁，求取正財不易之運。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：22:00-23:00淺海藍

開運方位：西南方向

處女座

別鑽到錢堆裡生活。

整體運：★★★☆☆

金錢蠱惑人心，風險性投資會讓你血本無歸！今天財運微弱，不宜玩金錢遊戲，多留意生活中更值得你珍惜的事物。管理者顯得有點專制，不易獲得屬下的支持。已婚者有孤立無援的失落感，主動付出下午會有轉機。

愛情運：★★★☆☆

感情發展順利，戀愛中人感情朝著更穩定的方面發展；單身者在工作上易得異性助力。

事業運：★★★☆☆

務必保持平和心態，穩中求進，切忌不要心浮氣躁，按部就班就能順利的完成任務。

財運：★★☆☆☆

財務是今日的生活重心，運氣不穩定，外力干擾多，投資理財需謹慎。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：22:00-23:00芥末黃

開運方位：正西方向

天秤座

適合開闊視野。

整體運：★★☆☆☆

在愛情面前略顯遲鈍，這樣很容易錯過眼前的緣分哦！目光放得更遠些，其實投資機遇就在前面一點點；學生族今天可去戶外走走，會在他人身上學到課本中沒有的知識，且對你的學習頗有助益。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者希望能從另一半的懷中獲得安慰，幸運的是對方很能理解你，用行動來表達對你的愛。

事業運：★★★☆☆

情緒上會有些波動，工作態度顯得被動，工作效率不高，小心落後喔！

財運：★★☆☆☆

財神在外鄉招手，此運有機會離鄉出外求財。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：14:00-15:00薰衣草紫

開運方位：正東方向

天蠍座

頭腦較清醒，容易有成績。

整體運：★★★★☆

頭腦轉動得靈活又迅速，尤其對資訊的消息更為敏感。適合下載收音機app，利用上班途中聽聽晨間新聞，能啟發你的靈感。看好的投資項目，趁今天把計劃整理周全吧！給戀人送上一份別緻的小禮物，適時表達你的真情實意。

愛情運：★★★☆☆

有心事會向另一半傾訴，但對方也需要被關心，今日就是你表現的時候了，做個傾聽者吧！

事業運：★★★☆☆

事業運勢很不明朗，看待事物過於主觀，難以正視背後潛藏的危機，但毅力可嘉；能否交出好成績，就看你能否把握住身邊的貴人了！

財運：★★★★☆

財運旺盛，借出的款項可望收回。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：05:00-06:00桐花白

開運方位：正西方向

射手座

輕鬆的應對是必勝的關鍵。

整體運：★★★☆☆

來自家人與工作的壓力都不小，一天的情緒都會受到影響。單身者不如出去轉轉，男生會有英雄救美的機會哦！別把錢看得太緊，為有困難的人伸出援助之手，會給你帶來好運。

愛情運：★★★☆☆

不管是快樂還是憂傷，都把你的內心感受與對方分享吧，可增進心與心的距離！

事業運：★★☆☆☆

雜事多，常手忙腳亂。對於他人請求盡量委婉拒絕，做好本職工作要緊。

財運：★★★☆☆

切記小賭怡情，大賭就傷心。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-12:00睡蓮紫

開運方位：正北方向

摩羯座

處理好人際關係是今天的重點。

整體運：★★☆☆☆

上午運勢不錯，有機會得到長輩的關照，獲得不錯的商機。下午運勢微跌，少參與他人的爭論，一不小心會讓你陷入是非當中。工作上應低調行事，對上司的要求盡量順從，提意見時注意方式與方法。

愛情運：★★☆☆☆

單身者常有人主動給你介紹異性朋友，若不想被此糾纏，找個清靜的地方獨自享受寧靜！

事業運：★★☆☆☆

運勢不是很理想，工作熱情情有所退減，事業上的表現很平淡。

財運：★★★☆☆

開源能力不強，操勞奔波中生財。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：04:00-06:00辣椒紅

開運方位：東北方向

水瓶座

好心情讓你想好好款待自己。

整體運：★★★★★

工作很忙碌，表現的地方很多，自己的才能發揮得淋漓盡致。想好好慰勞自己的話，花錢買享受也值得。約上一夥同事去環境優雅的場所吃一頓風味大餐，接著去唱卡拉OK，偶爾狂歡一回的放鬆也不錯！

愛情運：★★★★☆

變化多端的戀愛天，情人間可以攜手扶持，可是不要互相干涉。

事業運：★★★★★

事業運很不錯，企圖心旺盛，對事情充滿鬥志與熱忱，適合多元化的運作；可以同時進行不同性質的事務，不妨在工作中聽聽音樂，工作效率會更好喔！

財運：★★★★☆

財源順遂。遇到金錢困難時，只要開口，不難找到金援者。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：05:00-06:00淺海藍

開運方位：正西方向

雙魚座

計劃趕不上變化快。

整體運：★☆☆☆☆

今天的行程表安排得密密麻麻，但中途生變的機率高，難以事事順遂你意。不計較、不強求者可過得安穩愜意。財運不佳，消費的慾望強烈，有可能要動用銀行存款或透支消費。出去應酬，非必要時不要裝得那麼闊氣，可別贏了面子失了裡子。

愛情運：★☆☆☆☆

今日的態度固執倔強，說話又毒又狠，小心伴侶心臟受不了哦！

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，有點悶悶不樂的感覺，這會讓你想偷懶不想做事，聽點音樂，走動一下可能會好些！

財運：★☆☆☆☆

接受贈與之財恐生是非，賭桌上贏錢會惹人眼紅。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-11:00古銅青

開運方位：東北方向





