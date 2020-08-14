小孟塔羅：報復性消費，測！近期消費什麼最划算

自從政府七月祭出振興券以來，大家不禁思考該如何運用它。每人打著自己的如意算盤，因此有些人選擇領紙本券，其他人則綁定銀行或支付。每種方式都有它的優缺點，然而頭腦可能還是會打結，採買什麼東西最為划算呢？現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，報復性消費，測！近期消費什麼最划算？

請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：Kimberly M. Tsan & Celia Libelle(Way of the Panda Tarot)

A：汰舊換新。(死神牌正位)

牌面一隻貓熊躺在地上，另一隻則垂頭喪氣坐著。

A：汰舊換新。(死神牌正位)

這張牌表示近期，是時候把已經壞掉或出現問題的物品做更換。例如：冷氣機的抽水機出現了狀況，它可能突然失去運作的能力，導致水箱裡的水滿出來，而開始出現漏水的現象。小孟老師在此提醒你，此時便是聯絡維修師傅，或直接購買商品的最佳時機。

B：把錢守住。(力量牌正位)

牌面的貓熊在吃竹子，頭上有隻拿寶劍的小老鼠。

B：把錢守住。(力量牌正位)

這張牌表示近期，要避免做出衝動性消費，因此最好的方式，是把身上的錢存起來，以備未來有不時之需。當你被某個東西吸引時，最好先讓自己冷靜一段時間，也許是三天到一個禮拜左右，到時再確認自己的心意最準確。小孟老師在此提醒你，守成需要時間一點一滴的累積。

C：犒賞自己。(戀人牌正位)

牌面二隻貓熊挽著彼此的手，共同撐著同一把紙傘。

C：犒賞自己。(戀人牌正位)

這張牌表示近期，是犒賞自己的最佳時機點。在政府發放振興券的影響下，許多店家也接二連三祭出自己的優惠方案。平時因價格下不了手的東西，現在可能會下殺許多折扣，可別錯過慰勞自己的好時機唷！小孟老師在這裡提醒你，品質良好的東西，反而能陪伴在身邊更久。

D：出遊旅行。(星星牌正位)

牌面的貓熊坐在樹幹上，抬頭望著天空的星星。

D：出遊旅行。(星星牌正位)

這張牌表示近期，旅行出遊是很好的時候。受到疫情的影響下，我們還不適合出國旅遊，因此無論到外縣巿，還是離島地區渡假，都會很不錯的選擇。加上政府有相關補助，是時候讓身心放鬆一下了。小孟老師在這裡提醒你，由於假期人潮眾多，務必及早規劃行程，才不會沒位置而掃興。

E：吃好吃的。(世界牌正位)

牌面空中有一顆地球，貓熊正吹奏手上的笛子。

E：吃好吃的。(世界牌正位)

這張牌表示近期，可以準備好好享用美食。有些餐廳搭配振興券加碼，瞬間減免五到六折的折扣，還有些餐廳會祭出活動，像是前幾名來店的客戶，享有買一送一或免費的優惠等等。小孟老師在這裡提醒你，有些活動要眼明手快，有空就要上網多瀏覽，才不會因為錯過而可惜。