這些命格是好老公前段班？獨當一面也不怕

【文‧科技紫微網】

常看到媽媽一人hold住全場，其實，有些爸爸也擅長一心多用，在家出外都能獨當一面，邊帶小孩邊做家事照樣井井有條。接下來，科技紫微網就來跟大家分享，哪些命格是事業家庭兩兼顧的「好老公前段班」？一起來為他們加油打氣！

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天相

外冷心熱

他外表看起來冷靜又嚴肅，外人不太容易感受到他的溫情，但是，對家人他卻頗為溫柔體貼。其實，他是好男人中的佼佼者，既能把事業經營得風生水起，也能把家庭照顧好。即使在外奔波勞碌，回到家依然能保持良好的狀態。做任何決定都把家人放在心上，散發著和悅之光。工作之餘很願意花時間做飯、顧小孩，營造溫馨的家庭氛圍。

太陽

熱情如火

他精力旺盛，在外積極進取，有著強烈的服務熱忱，思維活躍、盡心盡責，能獨當一面，工作之餘還不忘問候、關心家人。忙碌了一天，回到家對家人的熱情不減，很願意分擔家務，陪孩子玩遊戲、寫作業等，充滿了熱情。既能扮演好優秀的職場人，又能把家庭氣氛控制得活潑有趣，是名副其實的好老公、好爸爸。

天梁

任勞任怨

他責任感極強，性情溫和，行事成熟穩重。在外能扛事，認真負責，付出不求回報，把事情盡力做到完美。不僅工作出色，還常常掛念著家人，把家人放在內心最柔軟的地方。為了替另一半分憂解勞，當個「神隊友」，能獨力把家中大小事務安排妥當，簡直是暖心的全能型超人。

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