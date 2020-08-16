塔羅：留不住錢！你會在無形中漏財嗎？

【文‧科技紫微網】

你喜歡錢嗎？想在社會上生存，沒有錢是萬萬不能的，不過你了解自己對金錢的態度是什麼嗎？你花錢的方式會不會讓周圍的人看了都捏一把冷汗？而你的財務狀況也反映了你的生活方式，只要檢視自己對財務狀況的滿意度，就知道你有沒有好好規畫生活經濟狀況了！科技紫微網今天就來分析，下半年你大概會有什麼樣的漏財狀況，是有規劃的投資，還是不知不覺的漏財？

占卜規則：

1、先閉上眼睛，靜心30秒鐘。

2、在心中默默念著：「我下半年會在無形中漏財嗎？」

3、憑直覺選擇下面一張牌。

圖片來源／科技紫微網

占卜結果：

選牌1：死神（逆位）

你正處在身心調整的過渡期。最近，你的生活中有一些部分正要結束，準備迎向一個新的開始，有可能是搬家、失戀、換工作等等。這種時候別忘了要多注意身體健康，變動導致的壓力會造成身心失衡，身體可能會出現大大小小的狀況。你需要多加調整生活步調，讓自己慢下來，必要時還可以尋求醫療院所、治療師、或身心靈課程等的協助。

建議：

過去你的財務狀況可能處在緊繃狀態，即使想要存錢投資也有心無力，現在已經漸漸看到曙光，可以喘一口氣了。注意別把自己所有的錢綁住，檢視生活中有哪些是不再有益、應該結束的事物，像是不斷虧損的投資項目、或藕斷絲連的前任等。你需要與目前的舊生活切割，才能迎接新事物，邁向充滿可能性的未來。

選牌2：皇后

你是個重視自我形象、又非常講求生活品味的人。你十分要求物品的風格和質感，認為生活就需要享受。對於飾品、家具、服裝的挑選與搭配，你很有自己的判斷，常常會走遍各個店家，只為尋找心目中的唯一，為此付出再高昂的價格也在所不惜。

建議：

你對待朋友非常慷慨，樂於請客、送禮。不過你也需要多注意自己的財務狀況，根據自己的經濟狀況來管理支出，避免在手頭緊時還大手大腳花錢。你在理財方面有獨特的眼光，具有大局觀、和對全局的掌控力，很適合多花些時間來研究投資。

選牌3：太陽

你是個很有活力的人，注重自我成長，不吝於在吸引你的活動和事物上投資金錢，像是戶外活動、旅遊、出國、吃喝玩樂、參加講座進修等。當然，這些各式各樣身心靈充電的課程和活動、門票、學費，都要耗去不少開銷。

建議：

你有清楚的想法和自我主張，理財運勢也不錯，不過提醒你，決定投資前需要做好功課，注重全局，避免專注在自己的想法中而忽略關鍵線索。

選牌4：教宗（逆位）

你在學業或是工作方面，是否有跟不上進度的跡象呢？你的成績和工作績效是否遲遲無法突破，而在團體中受挫呢？此時你該考慮好好進修充電了，不論是參加講座、線上課程、補習班、訓練班、請私人家教，或是買教材、繳學費，都要預留一筆支出。

建議：

學習會是你最好的投資。當你意識到問題，進而勇敢的探索改善的方法，讓自己前進，狀況便會漸入佳境。提醒你，學習時要慎選課程和老師，循序漸進，確立學習目標以及所要達到的成效。可別投資一大筆金錢卻無法回收，白白浪費了時間及金錢在不適合的課程上。

選牌5：月亮（逆位）

小心，你是否常發生不明不白的漏財、或遭遇到莫名奇妙的事故，像是冷氣不冷、冰箱漏水、車子拋錨、手機故障，無法充電等等，因而需要付出修理費？你可能需要好好檢視一下，是不是自己的生活方式有些問題。你需要找出導致物品故障的原因，是否由於沒有按照正確方式使用設備，這樣才能避免下次再破財。

建議：

你有沒有為自己留下足夠的休息時間呢？當生活步調過於緊張忙亂時，難免導致生活常出問題。例如，你可能睡眠不足，精神恍惚，因而打破心愛的杯子等等。如果生活前景不安定，令你時時處在緊張不安的情緒狀態，此時就不是適合投資的時機了，千萬別為了賺錢而衝動投資。

選牌6：審判

你的生活來到了一個關鍵階段。此時，你也許會考慮進行一些活動，來幫助你提升自我，例如參加考核、證照考慮、出國、升學、進修等等。問一問自己，是內心召喚你走上這條道路嗎？是的話，就放手去做吧，不用太在意花費。

建議：

決定重要事務時，要多加小心，例如合約方面要再三確認每個細節和環節，避免有官司問題。也需要注意財務方面的糾紛，如：繳費有沒有準時，有沒有忘記某些費用未繳，借書逾期不還被罰款，漏失資訊導致買了票不能領等等。

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