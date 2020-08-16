殺破狼周運勢／摩羯陷入愛戀之中 雙魚控制物質慾望

白羊座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在戀愛宮位，與喜歡的對象會相互告白，雙方進入熱戀階段。某些白羊座會在此時領養寵物。新月發生期間，可許下有關愛情、寵物、小孩相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

金錢運方面，在金錢宮位的天王星與家宅宮位的金星有良好連結，家人會給予你經濟上或物資上的支援，生活不虞匱乏。某些白羊座會出租家中空閒的空間或房間，經濟上不無小補。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的冥王星與土星持續受到命宮的火星影響，有過度完美主義與偏執的傾向，很多事情親力而為，也因此不論怎麼消化，工作依然堆積如山。在志業宮位的木星與金星逐漸呈現對分相位，會因職務調整需要搬家。

健康運方面，火星持續在命宮行進，體力消耗得比以往還迅速，每天都十分疲累，當心過勞引發的猛爆性肝炎以及急性疾病，火氣較大，有嘴破、長痘痘的困擾。注意血光之災，容易發生意外傷害，外出以及工作要注意人身安全。

金牛座：

整體運勢

家宅運方面，新月發生在家宅宮位，家中會有新的傢俱或新的成員加入，需要搬家的金牛座，會在此時找到理想的物件並順利搬家。新月期間，可許下與家宅、家庭、家人有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

工作運方面，在面試宮位的金星本週相位良好，面試新工作，專業能力受到重視，很快就能獲得錄取通知。工作穩定的金牛座，洽談任何案件都會十分順利，很快就能簽約，或是獲得客戶肯定。

本週須注意的部分

感情運方面，在心靈宮位的火星持續受到遠行宮位的土星、冥王星影響，遠距戀愛的金牛座，常常收不到對方的訊息與回應，內心感到不安與焦躁。某些金牛座與另一半容易因為宗教信仰或是怪力亂神的事物，而產生歧見。

學業運方面，在學業宮位的木星、土星、冥王星受到火星的影響，即便在暑假階段，因為許多報告無法完成，或是學業處在進度落後的情況下，必須繼續上課，沒有放假的權利。

雙子座：

整體運勢

考試運、面試運佳，新月發生在考試、面試宮位，需要參加各種考試、面試研究所、新工作的雙子座，會很順利進入自己理想的單位，考試成績也十分理想。新月期間，可許下考試、面試相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

金錢運方面，在金錢宮位的金星相位良好，目前會有餘裕的金錢與時間享受生活，會購買以往捨不得花錢的東西，嘗試較為奢華的旅行，食宿不想太委屈，並容易以瘋狂血拼的方式舒壓。

本週須注意的部分

感情運方面，在慾望宮位的土星、冥王星持續受到人際關係宮位的火星影響，好朋友一旦逾越了身體的界線，就一直處在剪不斷、理還亂的關係中，若無法認可彼此的身份，即便維持著友情，都會顯得廉價。

人際關係方面，在人際關係宮位的火星受到土星、冥王星影響，與人金錢往來以及情感交流要謹慎，容易捲入糾紛之中，需要花很長的時間處理，甚至必須要走向司法的途徑解決某些問題。

巨蟹座：

整體運勢

金錢運佳，新月發生在金錢宮位，這段時間可以與老闆談判薪資，或是尋求到新的收入來源。新月期間，可許下與金錢、物質、富裕…相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

人際關係運勢佳，在人際關係宮位的天王星與命宮的金星有良好連結，覺得自己在人群中總是扮演著不討喜的角色，自從踏出舒適圈後，會發現同溫層外的族群反而好相處。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的土星、冥王星、木星受到火星影響，談職場戀愛的巨蟹座，雙方在工作上的看法落差很大，但私領域的相處又十分依賴對方，兩人的關係變得很尷尬。某些巨蟹座會覺得另一半不太上進，對未來感到悲觀。

工作運方面，在志業宮位的火星受到土星與冥王星影響，會被迫接受有名無實的升職，看似有好聽的頭銜，要做的事卻包括主管的責任以及下屬的工作，一人當好幾人用。並要應付職場上的明爭暗鬥。

獅子座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在命宮，同時在心靈宮位的金星相位良好，情感關係會有進展，原本不能說出口的祕密戀情可望化暗為明，公開讓周遭的人知道。新月期間，可許下任何內心所希望的任何願望，會獲得良好的能量幫助。

金錢運方面，在財務宮位的海王星相位良好，利用許多壽星優惠的優勢，可以獲得許多特殊的禮遇，感覺過生日就是爽。某些獅子座則是因為信用卡的紅利，可以便宜購買許多想買的昂貴物品。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的土星、冥王星持續受到火星影響。在工作領域上看似光鮮亮麗，但要付出的健康代價一直不為外人所道，此時要注意身體過勞的問題，當心職業傷害與疾病。

學業運方面，在學業宮位的火星受到土星與冥王星影響，學期斷斷續續，似乎永遠都不會正式結束，報告與研究一直無法順利產出，也有很多調查無法進行，明明是放暑假的階段，還必須努力修完上學期的學分。

處女座：

整體運勢

人際關係方面，在人際關係宮位的金星與天王星有良好連結，某個看似很有個性的人卻意外好相處，會交到很特別的新朋友。某些處女座甚至會意外認識名人，對對方充滿好奇。

工作運方面，太陽與水星進入命宮，會進入高效率的戰鬥模式，很快就能消化掉堆積如山的工作量。在職場上與人溝通順暢，排解掉人事糾紛，會使得整個事務流程進行更加順暢。

本週須注意的部分

感情運方面，新月發生在心靈宮位，需要片刻的安寧，不想承受另一半的情緒干擾。新月發生期間，可許下情感面相關的願望，可獲得良好的能量撫慰。感情穩定的處女座，則要當心寵物與小孩的健康與安全，孩子的狀況令你操心。

健康運方面，在疾厄宮位的火星相位不良，注意刀火燙傷見血光方面的意外傷害，同時注意人身安全，此時也特別容易罹患急性疾病，嚴重的話甚至需要動手術治療。

天秤座：

整體運勢

人際關係方面，新月發生在人際關係宮位，此時會加入一個的團體，交到新的朋友，或是在人際關係上有特別的感觸。新月期間，可許下有關人際關係方面的願望，人緣會因此有所改善。

工作運方面，金星持續在志業宮位行進，相位良好，在工作領域有光鮮亮麗的表現，同時會有許多額外的案件可接，不論是在名聲或是在報酬上，都呈現雙贏的局面。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的火星受到土星與冥王星影響，伴侶關係與家庭關係無法相容，夾在兩者中間左右為難。單身的天秤座，家人或親戚對於你的情感關係過度關切，甚至介紹對象給你認識。

家宅運方面，在家宅宮位的土星與冥王星受到火星影響，家中會有人長期需要照顧，狀況時常令你擔憂。某些天秤座目前的家宅環境十分惡劣，常受到噪音干擾，治安不佳，當心被闖空門。此時會萌生購屋或搬家的想法。

天蠍座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在志業宮位，工作內容歸零重啟，某些天蠍座則是會承接新的業務。新月發生期間，可許下有關工作、事業、成就表現相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，在感情宮位的天王星與金星有良好連結，只要坦承自己的感覺，不再陷入曖昧的情緒中，關係的進展將會十分迅速，雙方會有共識穩定下來。單身的天蠍座會被異國桃花搭訕，感覺有些受寵若驚。

本週須注意的部分

交通運方面，在交通宮位的土星與冥王星受到工作宮位的火星影響，盡量避免疲勞駕駛，容易因此肇事，或是與人發生行車糾紛。這段時間收到罰單的機率較多，交通規則要好好遵守，同時注意交通安全。

溝通運方面，在溝通宮位的土星與冥王星受到火星影響，在網路上的發言容易肆無忌憚，很容易惹上麻煩的人。在職場也可能因為不經意的一句抱怨，惹惱上司，這段時間說話需特別謹言慎行。

射手座：

整體運勢

學業運方面，新月發生在學業宮位，正要升學、申請學位的射手座，此時有許多不錯系所或指導者可以選擇。新月發生期間，可許下與學業有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

金錢運佳，在財務宮位的金星與天王星有良好連結，偏財運頗佳，可買彩券試試手氣。出門購物，會因為特殊的身份，或是信用卡累積的紅利，得到划算的折扣，甚至獲得特殊禮遇服務。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的火星受到土星與冥王星影響，與情感對象會因為金錢或是價值觀的落差而吵架，雙方有很多不愉快的問題浮現。某些射手座的小孩與寵物會令你較為擔心，孩子的身體狀況不太理想。

工作運方面，天王星上半週受到水星影響，雖然工作效率加速，卻常常出錯，使得先前打好的基礎前功盡棄，必須不斷來回修正，執行重要業務時需特別仔細，文件請多檢查幾遍。

摩羯座：

整體運勢

金錢運方面，新月發生在財務宮位，投資理財可重新佈局，同時會找到新的收益來源，新月發生期間，可許下與金錢、理財、投資、清償債務……相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運佳，金星持續在感情宮位行進，另一半對你特別體貼，兩人膩在一起十分開心。單身的摩羯座，因為某個人不經意的溫柔，突然感到怦然心動，陷入愛戀之中。

本週須注意的部分

家宅運方面，在家宅宮位的火星持續影響命宮的土星、冥王星，家人的狀況讓你無法正常生活，常常因此與家人產生衝突。某些摩羯座則是家宅需要整修，或是鄰居在裝潢新居，每天生活在吵雜又凌亂的生活環境中。

工作運方面，木星、土星、冥王星齊聚命宮，目前會有許多新的工作機會向你招手，但你容易堅持在許多難以解決的問題中，遲遲無法決定自己的去向，這會使你錯過轉換跑道的好時機。

水瓶座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在感情宮位，與喜歡的人關係能穩定下來，雙方會對未來有一定的共識。新月發生期間，可許下有關戀愛、情感、婚姻方面的願望，會獲得新月能量的祝福。

工作運方面，金星持續在工作宮位行進，相位良好，目前正在某個案件或任務的收尾階段，顯得比較悠閒，甚至可以待在家中休假。某些水瓶座則是把辦公室搬回自己家，不需要打卡上班，覺得這種形態的工作比較舒適。

本週須注意的部分

交通運方面，在交通宮位的火星相位不良，車子常常莫名其妙故障，維修費用可觀。被開罰單的機率也比較高，嚴重的話甚至會被吊銷執照。即便不開車的水瓶座，通勤也容易發生不愉快的事件，最近需要特別注意交通安全。

溝通運方面，在溝通宮位的火星相位不良，沒事不要在網路多管閒事，挑起他人的戰意，容易遭人肉搜，影響到私領域。要說人閒話，請注意週遭的環境，當事人很可能就在附近。這段時間還是謹言慎行為佳。

雙魚座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在工作宮位，即將承接新的職務或任務，工作也會有新的循環。新月發生期間，可許下與工作有關的願望，會獲得良好的能量幫助，未來工作執行會十分順利。

感情運方面，金星在戀愛宮位行進，單身的雙魚座週遭出現天菜級的人物，此時容易暈船。某些雙魚座最近會沈迷在追星、寵物、動漫劇情、手遊、玩樂之中，有這些事物的圍繞，每天都過得十分愉悅。

本週須注意的部分

金錢運方面，火星持續在金錢宮位行進，相位不良，這段時間要當心掉錢包或貴重的物品，造成經濟上的壓力。預期外的支出比較多，賺錢的速度追不上消耗的速度，需控制一下物質慾望。

人際關係方面，在人際關係宮位的土星、冥王星受到金錢宮位的火星影響，佔人便宜的心態不可有，防人詐騙的心態也不可無，特別是電子商務的往來要注意，會因為資安漏洞，造成你無法順利交易，與人產生糾紛。

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