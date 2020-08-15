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哪些生肖喜歡追飆股 有風險照樣衝？

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
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【文‧科技紫微網

　

最近台股一舉跨越30年高點，讓很多人的發財夢又開始充滿想像空間，大家都怕自己在財富重分配的絕佳時機缺席。哪些生肖最容易相信自己的眼光能戰勝風險，一心要追飆股、賺快錢呢？科技紫微網這就來為大家揭曉。

　

生肖鼠

反應靈活又直覺敏銳，很難熬過潛伏等待的醞釀期，所以一旦接觸股票，就會大手筆割捨那些過於平穩的標的。當他們發覺盤面有異長暴量訊息，就會快速追蹤個股。有消息面的就深挖消息；當K線即將出現黃金交叉時，他們會提早準備好資金等待最佳買點浮現。有買就要賣，一旦手上有了股票，他們不用醫師提醒跟媽媽叫醒，也能早睡早起，從開盤到收盤都不敢錯過，每天注意著風吹草動，隨時做好出場獲利的打算。

但就因為警覺心過於強烈，很容易被假新聞、或是主力洗盤甩轎誤判出場。飆股除了考驗眼光，更考驗心臟。切莫投入過多比例的身家財產，先小試身手培養經驗，否則萬一飛出黑天鵝，神仙也難救。

　

生肖龍

目標遠大，追求財富有勢在必得之心態。對於穩定配股配息的股票嗤之以鼻，覺得只有外行人才會選擇安全保守之投資標的，股市就該帶有投機色彩，否則缺乏吸引力和樂趣，還不如去投資不動產更加保值。不愛從本益比或是公司財報來挑選個股，因為飆股從來就不能靠理性分析來看出結果，他們反而偏愛挑選趨勢V型反轉的個股，不但要賺跌深反彈，更要賺一整個大波段的報復性上漲行情。

然而，屬龍者應注意的是：若非藝高人膽大，又有充足銀彈為後盾，切勿挑戰嚐試「放空」或是「選擇權」這種較有難度之高槓桿的操作。儘管股市總有起伏，也千萬不要輕易運用「融資」買賣，畢竟這太容易一翻兩瞪眼了。發財與家破人亡間，往往一線之隔。十賭九輸的道理，在股市裡同樣應奉為聖旨。

　

生肖猴

不耐安定，喜歡新鮮刺激。越是震盪起伏激烈的股票，他反而越能在其中抓到脈動線索。尤其是那些屢創新高、使眾人提心吊膽、大家都覺得隨時有可能如雲霄飛車般急速下滑的飆股，更讓他有驚艷刺激感。「危機入市」是他的大原則，他就是要趁大家都還在恐慌時，用有限成本，鎖定無限漲幅。

有錢人的思維的確和一般人不一樣，然而，也不可疏忽天災與人禍的驟降，並不會分別資深或菜鳥，更不管你投入的是十萬或千萬。加權指數既能創歷史高點，也會無量下跌，讓你只能眼睜睜看著股票成壁紙。再有把握的交易，也要為自己保留餘地，方能積小勝為大勝。梭哈是電影中最耍帥也最快破產的方式，小心才能駛得萬年船。想要成為股市常勝軍，就要多給自己機會，一段段地飆，贏的機率才會更高更久。

　

股票的魅力與魔力，道盡了金錢遊戲的可愛與殘酷。面對飆股，幾乎沒有人能冷靜得毫無弱點，想一夜致富，不如去買樂透。股票不是光靠運氣的遊戲，其間有太多不為人知的人為操作。尤其當全球經濟嚴峻，資金行情來得快、去得也快之時，居高思危，才不至於落入泡沫化危機。

　

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