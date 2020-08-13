快訊

恐怖魔頭的非洲轉生？IS突襲莫三比克，攻陷天然氣關鍵出口港

聽新聞
test
0:00 / 0:00

身邊有「3星座」相伴 你就是人生贏家？

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock

【文‧科技紫微網

　

在戀愛世界中，每個人對待感情的方式各有不同。有些人平淡務實；有些人熱情火辣；有些人則特別喜歡膩在一起。在這些人之中，哪個星座會是你的最愛呢？科技紫微網今天來分析，和哪些星座談戀愛，會讓你幸福感爆棚，堪稱人生贏家！

　

獅子座

#喜歡你就把最好的給你

獅子座的好，是有目共睹的。比起不夠浪漫的土象星座和稍嫌敏感的水象星座，火象星座對待愛情就是簡單、乾脆、直接，獅子座更是把這一特點發揮到了極致。他們愛就是愛，不愛就是不愛，喜歡一個人就會毫無保留的對你好，看你的眼神自帶濾鏡，美顏開到十級，缺點被磨皮到原地消失。

獅子座喜歡一個人時，會忍不住想把最好的都給你。偶爾，他們會表現出「我不要你覺得，我要我覺得」的小霸道，因為他們喜歡自己為愛投入的感覺。他們製造驚喜，只為了看到你開心的樣子，這是他們成就感的來源。他們不會考慮到「付出感情能不能得到對方同等的愛」這種問題。

跟獅子們在一起，你會很有安全感，因為他們不喜歡搞曖昧。雖然他們情感豐富，但複雜的情感關係獅子們通常會嫌麻煩。他們不喜歡拖泥帶水，只想選擇一個人之後全心全意的為對方付出，這樣對他們來說就足夠了。

獅子座通常都很有保護慾。他的想法是「我的男/女朋友只能由我來欺負，其他人別想讓他受委屈」。看到你被人欺負，他絕對會上前替你出氣。所以跟獅子座在一起，真的是安全感滿滿。

　

巨蟹座

#數十年如一日的細水長流

跟巨蟹座相處，總是能感受到生活裡細水流長的溫柔。他們那種不慌不忙、把一切都打理得井井有條的樣子，讓人對未來充滿期待。不得不說，巨蟹座真的是結婚對象的首選。

巨蟹座的細膩，表現在對你無微不至的關心。下班路上，他會買你喜歡的水果；早上醒來，他會在你床邊擺放一杯溫水；下雨了，就撐著傘在公司樓下接你下班。巨蟹的愛是由一點一點的生活細節累積呈現的，讓你時常感覺自己被愛包圍。

巨蟹們很在意伴侶的感受，你不用說出來，他會自己偷偷觀察你的反應，記下你喜歡什麼、不喜歡什麼。如果發生爭執，巨蟹往往是做出妥協的一方。這麼說或許有點苦情，但沒辦法，巨蟹座確實有很強的奉獻精神，好到讓你不忍心拒絕，但同時也會讓人倍感壓力。

巨蟹座對於感情，永遠都是抱著想要長久在一起的心態來付出的。給對方最好的陪伴、和最好的照顧，是巨蟹們最大的溫柔。

　

摩羯座

#想把你放在人生清單的首位

有人可能會覺得摩羯座出現在這份清單裡，有點不可思議。因為大家通常都認為摩羯很難搞，不是很愛搭理人，只會一味埋頭工作，不解風情，在感情裡就像個傻瓜。

其實從長遠來看，摩羯座的愛是厚積薄發的。摩羯的愛深沉、而且充滿分量。雖然他不會輕易說愛你，卻會用行動來證明。摩羯座很講求規劃，遇到真正喜歡的人時，他會把你列入每一項人生計劃清單裡，這份愛，難道還不夠甜蜜嗎？

很多人對摩羯有誤解，認為摩羯總是來者不拒，像個中央空調。其實他們未必是花心的「時間管理大師」，他必須對一個對象日久生情，然後心就會定下來。外面那些鶯鶯燕燕，其實根本沒有進入他的心，他心裡掛念的還是與你一起的日子該怎麼過。

說真的，一般人得不到摩羯座的愛。如果得到了，說撿到寶一點也不誇張。因為摩羯非常重感情，一旦做出選擇就會很執著，變得很有耐心。他對愛人的付出毫不吝嗇，可以說你給他一分，他還你十分。

　

以上這三個星座的另一半，有沒有感覺到重新認識了他們的優點呢？其他沒上榜的星座也不必妄自菲薄，仔細聆聽另一半的需求再付出，而不是以自己為出發點，讓另一半覺得有你在身邊勝過一切，你也能夠成為人生贏家喔！

　

【延伸閱讀】

別錯過！紫微預知你的正桃花

誰在默默喜歡你？透過占卜揭曉

　



更多命理分析，請前往 科技紫微網

星座 科技紫微網

延伸閱讀

恭喜！歐陽靖生了　日本尪曝獅子座「新醬」萌照

8月份財運TOP5星座：水瓶偏財運好 雙子意外收穫

唐綺陽星座運勢週報：天蠍有偏財運 水瓶這樣做桃花現身

2020下半年3大最辛苦的星座 巨蟹找生存、天蠍愛守護

相關新聞

身邊有「3星座」相伴 你就是人生贏家？

在戀愛世界中，每個人對待感情的方式各有不同。有些人平淡務實；有些人熱情火辣；有些人則特別喜歡膩在一起。在這些人之中，哪個星座會是你的最愛呢？科技紫微網今天來分析，和哪些星座談戀愛，會讓你幸福感爆棚，堪稱人生贏家！

每日星座運勢／雙子行銷自己得信賴  應酬適度就好

2020-08-13 牡羊座 遇事不慌不忙，靜觀其變。 整體運：★☆☆☆☆ 投資會小有風險，不如先停一下腳步，讓自己再多掌握市場行情。工作不太順心，要求過高讓自己背負過重的壓力，將

減肥容易失敗的12星座排行榜：雙魚邊吃邊減 天蠍讓人驚艷

我都這麼努力了，為什麼還是瘦不下來...這是你的心聲嗎？減肥瘦身的過程中，是否有一些小細節你沒注意到，才讓你的努力白費了呢？讓我們來了解一下每個星座減肥失敗的原因，以及該怎麼做，才能減肥減得有效率！

逢庚子年重災不斷…2020苦日子何時過？命理師推這「時間點」

很多人都在談今年怎麼這麼辛苦，疫情無休無止，經濟一塌糊塗，股市卻大跌之後再創新高；只是口袋裡的錢沒有變多，日子反而更難過。這是因為「庚子年」的關係嗎？到底什麼時候可以有正常的日子可過？

唐綺陽星座運勢週報：雙魚遇到天菜 天蠍要節制

木、土、海、冥、天，步入五星逆行，對社會造成影響。水天90度，對經濟、價值觀的判斷，有自我的主張，新生代的想法看似忤逆，卻頗具創意、值得學習。火冥90度，年輕人的衝撞力道強，抱持參考的心態來面對。週末月巨蟹合金星，享受家庭溫暖與品嘗美食，同時也感受到壓力。

殺破狼周運勢／金牛座脫單有望 雙子座人際關係不佳

金牛座感情運方面，在命宮的天王星與溝通宮位的金星有良好連結，單身的金牛座會透過網路認識有好感的對象，雙方似乎頗有話聊，脫單有望。已經有對象的金牛座會與喜歡的人一起去旅行，關係可因此更進一步。

4大星座男超容易讓女友翻白眼？這些星座男有話要說

戀人相處，貴在真心。然而，男女的思考模式常常大有不同，女生抱怨男友不懂自己，男生卻不懂女友在抱怨什麼。究竟是女生無理取鬧，還是男生太遲鈍？科技紫微網今天要點名四大星座男，他們特別容易讓女友翻白眼！如果你上榜了，先別急著反駁，一定要看到最後喔！

看起來外表愛耍廢！其實根本都在默默努力的3個星座

有些人看起來整天逍遙自在，過著吃吃喝喝的享樂生活，但有一天他卻突然光芒萬丈，讓你怎麼也追趕不上他的車尾燈。其實你不知道在這光芒的背後，他付出多大的努力，犠牲多少的事物，才造就了現在的他！快來跟著科技紫微網看看「你是外表愛耍廢，其實默默努力的星座嗎？」

像極了愛情的「桃花」！8月3大星座很多人追 卻是假象

人生中難免有許多過客，就像一陣風，來去又回，不是每段感情都能相伴相隨到人生的終點。換個角度想，這樣的情感經歷，或許把他們...

別輕易挑戰！12生肖的「引爆點」大公開

即使平日裡看起來脾氣再好的人，也難免會有失控的時候。其實我們每個人都有自己的情緒引爆點，你對於其他人的「地雷區」瞭解多少呢？下面，科技紫微網即將開啟「掃雷」模式，把12生肖的「地雷」一次說個清楚，讓你跟別人相處時更順利唷！

小孟塔羅：風水輪流轉！測我下半年能扭轉哪種運勢？

俗語說：「瓦片也有翻身日，只爭來早與來遲」，這便是所謂的風水輪流轉。如同股價指數的曲線走勢，沒有人能夠永遠維持在高點，低點有鹹魚翻身的一日。運勢的變化猶如氣候多端，看似晴朗瞬間便風雲變色。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，測我下半年能扭轉哪種運勢？

8月最好運3大星座！ 保證能「心想事成」，天秤座衝了啦

8月的開始，就是3個星座的好運開啟時刻，無論在先前發生過多少悲慘事件，也會因為8月的到來，迎刃而解，這樣的好運，要好好珍...

熱門新聞

帶著小孩、自備椅子排隊…美廉社口罩8分鐘賣光5萬盒

美廉社口罩賣到當機！5分鐘完售 能否買到全靠「店員拚手速」

3族群抽60萬份 藝fun券又來了

仿冒MIT口罩追追追！經濟部抓到假冒品皆來自蝦皮購物

《米其林2020》台北7家新入選必比登 評審員必吃推薦

毀三觀！前任分手「找上親姊」 心酸妹：他叫我不要覺得尷尬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。