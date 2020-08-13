身邊有「3星座」相伴 你就是人生贏家？

【文‧科技紫微網】

在戀愛世界中，每個人對待感情的方式各有不同。有些人平淡務實；有些人熱情火辣；有些人則特別喜歡膩在一起。在這些人之中，哪個星座會是你的最愛呢？科技紫微網今天來分析，和哪些星座談戀愛，會讓你幸福感爆棚，堪稱人生贏家！

獅子座

#喜歡你就把最好的給你

獅子座的好，是有目共睹的。比起不夠浪漫的土象星座和稍嫌敏感的水象星座，火象星座對待愛情就是簡單、乾脆、直接，獅子座更是把這一特點發揮到了極致。他們愛就是愛，不愛就是不愛，喜歡一個人就會毫無保留的對你好，看你的眼神自帶濾鏡，美顏開到十級，缺點被磨皮到原地消失。

獅子座喜歡一個人時，會忍不住想把最好的都給你。偶爾，他們會表現出「我不要你覺得，我要我覺得」的小霸道，因為他們喜歡自己為愛投入的感覺。他們製造驚喜，只為了看到你開心的樣子，這是他們成就感的來源。他們不會考慮到「付出感情能不能得到對方同等的愛」這種問題。

跟獅子們在一起，你會很有安全感，因為他們不喜歡搞曖昧。雖然他們情感豐富，但複雜的情感關係獅子們通常會嫌麻煩。他們不喜歡拖泥帶水，只想選擇一個人之後全心全意的為對方付出，這樣對他們來說就足夠了。

獅子座通常都很有保護慾。他的想法是「我的男/女朋友只能由我來欺負，其他人別想讓他受委屈」。看到你被人欺負，他絕對會上前替你出氣。所以跟獅子座在一起，真的是安全感滿滿。

巨蟹座

#數十年如一日的細水長流

跟巨蟹座相處，總是能感受到生活裡細水流長的溫柔。他們那種不慌不忙、把一切都打理得井井有條的樣子，讓人對未來充滿期待。不得不說，巨蟹座真的是結婚對象的首選。

巨蟹座的細膩，表現在對你無微不至的關心。下班路上，他會買你喜歡的水果；早上醒來，他會在你床邊擺放一杯溫水；下雨了，就撐著傘在公司樓下接你下班。巨蟹的愛是由一點一點的生活細節累積呈現的，讓你時常感覺自己被愛包圍。

巨蟹們很在意伴侶的感受，你不用說出來，他會自己偷偷觀察你的反應，記下你喜歡什麼、不喜歡什麼。如果發生爭執，巨蟹往往是做出妥協的一方。這麼說或許有點苦情，但沒辦法，巨蟹座確實有很強的奉獻精神，好到讓你不忍心拒絕，但同時也會讓人倍感壓力。

巨蟹座對於感情，永遠都是抱著想要長久在一起的心態來付出的。給對方最好的陪伴、和最好的照顧，是巨蟹們最大的溫柔。

摩羯座

#想把你放在人生清單的首位

有人可能會覺得摩羯座出現在這份清單裡，有點不可思議。因為大家通常都認為摩羯很難搞，不是很愛搭理人，只會一味埋頭工作，不解風情，在感情裡就像個傻瓜。

其實從長遠來看，摩羯座的愛是厚積薄發的。摩羯的愛深沉、而且充滿分量。雖然他不會輕易說愛你，卻會用行動來證明。摩羯座很講求規劃，遇到真正喜歡的人時，他會把你列入每一項人生計劃清單裡，這份愛，難道還不夠甜蜜嗎？

很多人對摩羯有誤解，認為摩羯總是來者不拒，像個中央空調。其實他們未必是花心的「時間管理大師」，他必須對一個對象日久生情，然後心就會定下來。外面那些鶯鶯燕燕，其實根本沒有進入他的心，他心裡掛念的還是與你一起的日子該怎麼過。

說真的，一般人得不到摩羯座的愛。如果得到了，說撿到寶一點也不誇張。因為摩羯非常重感情，一旦做出選擇就會很執著，變得很有耐心。他對愛人的付出毫不吝嗇，可以說你給他一分，他還你十分。

以上這三個星座的另一半，有沒有感覺到重新認識了他們的優點呢？其他沒上榜的星座也不必妄自菲薄，仔細聆聽另一半的需求再付出，而不是以自己為出發點，讓另一半覺得有你在身邊勝過一切，你也能夠成為人生贏家喔！

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